Christian Nodal es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. El mexicano ha alcanzado el estrellato en cuestión de años y ya ha ganado tres premios Grammy.



El artista, que se encuentra de gira por el continente, demostró una vez más la humildad que lo caracteriza. En medio de sus conciertos, realizó un regalo a una persona importante de su vida.



(Siga leyendo: C.Tangana se presentará en Bogotá el 19 de noviembre).

Nodal cumplió una promesa que había realizado desde hace décadas. Mientras estaba en la escuela primaria, le aseguró a uno de sus profesores que le regalaría un carro cuando se volviera famoso.



El artista le obsequió hace unos días una camioneta a Frank Javier Sierra, su antiguo maestro. A pesar de que no entregó el regalo presencialmente, Nodal lo acompañó por medio de una videollamada.



En sus redes sociales, Sierra publicó orgulloso fotos del presente. El vehículo es un Chevrolet S10 color azul, evaluado en más de 80 millones de pesos colombianos.



“Los tiempos de Dios son Perfectos... Gracias Kisha... Cristian, una promesa de cuando eras niño: "maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro". Promesa realizada. Gracias y que Dios te Bendiga... Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe” escribió el docente en su cuenta de Facebook.



Frank Sierra se mostró emocionado por el gesto del cantante y siguió publicando fotografías de sus días de colegio. Incluso aseguró que este era un reconocimiento para todos los profesores del país.



“Me siento aún en shock, muy emocionado y orgulloso, porque no sólo siento que me reconoce como maestro sino que también siento que con éste detalle, está reconociendo la labor de todos mis colegas en general” expresó.



(Le recomendamos: Johnny Depp arremete contra Amber Heard en nueva canción).

Las últimas revelaciones de Belinda

Hace tan solo unos días Belinda se refirió al escándalo con el que terminó su relación con Christian Nodal. La artista se sinceró en una entrevista con ‘Vogue España’ y explicó que fue lo que salió mal.



Según sus declaraciones, se arrepiente de haber expuesto de forma pública su noviazgo. La española-mexicana siente que fue un error exhibir su vida privada de esa manera.



“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos” expresó la cantante.



Recordemos que luego de que terminó el compromiso entre los dos, Christian Nodal arremetió contra la mamá de Belinda en redes sociales y la acusó de aprovecharse de la fama y fortuna de su hija.

Más noticias

Karol G causó furor en Madrid durante la celebración del orgullo LGBTI+

La Etnnia: la institución del rap lidera nuevo ‘ranking’

La colección Marvel RED se viste de verde

Se inicia la gira de Álex Ubago en Colombia

Medellín se reencuentra con la poesía en su famosos festival mundial

Tendencias EL TIEMPO