Una nueva polémica causó Christian Nodal luego de que apareció en una entrevista comentando sobre las canciones de sus colegas. Esta no es la primera controversia en la que se ha visto envuelto en las últimas semanas.



El artista ya había atacado a otro cantante de reggaetón, más específicamente a J Balvin, con quién discutió luego de que el colombiano dijera que se parecían. Nodal no se tomó las comparaciones de Balvin con gracia y le escribió una canción.



Ahora, en una entrevista para la revista ‘Rolling Stone’, el intérprete de ‘Botella tras botella’ afirmó que él no podría cantar canciones como las de Bad Bunny.



"Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como (eso), pero hay que tener talento para hacerlo" expresó.



Añadió que para él, no está bien tener letras que hablen de drogas, marcas y ropas. Según Nodal la vida no se trata de ese tipo de cosas que se relatan en las canciones de reggaetón.



"Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta" indicó el cantante.



Su género

El artista aprovechó para hablar sobre la música que él mismo interpreta. Según lo que contó, está viviendo un momento de su vida en el que disfruta más que nunca su profesión. Nodal relató cómo se siente al conectar con sus fanáticos.



"A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso. Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas” explicó el artista.



Christian Nodal también comentó que cree que por medio de sus letras muchas personas logran identificarse. El cantante dice estar gozando de sus viajes y giras de conciertos.



"Ahorita, en este punto de mi vida, quiero dar mensajes de amor, quiero que mi música sea para sanar, para las demás personas” concluyó.

