Según el profesor de primaria mexicano Francisco Javier Gutiérrez Sierra, en una fecha entre el 2010 y el 2011, regañó a uno de sus alumnos. El chico era el hoy famoso Christian Nodal, que se desquitó rayándole la camioneta en la que asistía a la escuela. El vehículo era un Chevrolet 510 viejo de propiedad del padre del maestro. "No era nuevo, sino de años atrás -dijo el profesor en una entrevista-. Y descubrí que habían sido él y otro niño".

Nodal, convertido ya en uno de los más exitosos artistas mexicanos de la actualidad en materia de música, no olvidó ese hecho. Tampoco que fue ese mismo maestro uno de los que fomentaron su gran talento para la música y lo animaron a seguir su vocación.



De hecho, el remordimiento por aquella travesura no se hizo esperar. Pues, el profesor relató que tiempo después del rayón, recibió una llamada de Silvia, abuela del niño, que le decía que su nieto había confesado aquella maldad y le transmitió la promesa hecha por el joven talentoso. "Me dijo que cuando sea famoso le iba a comprar un carro", recordó el docente.

Promesa cumplida

Tuvo que pasar más de una década para que esta promesa fuera cumplida. Con el paso de los años, Nodal empezó a cosechar éxitos de la mano de canciones como No te contaron mal, De los besos que te di y Ya no somos ni seremos. Llegaron para él, el estrellato, la fama, su noviazgo y ruptura con Belinda y los premios internacionales. Pero no se olvidó de la promesa.



Agradecido, el profesor Gutiérrez Sierra publicó en su Facebook este 10 de julio cómo, de forma inesperada, Nodal le envió una camioneta último modelo. El docente relató que Nodal lo llamó en persona para avisarle que estaba por llegar el vehículo prometido.



"No seas simple, aquello ya pasó", le dijo el profesor. Sin embargo, el artista respondió: "Promesa es promesa" y le dijo que en dos minutos tendría el automóvil en su casa, en la ciudad de Caborca (en el noroeste del desierto de Sonora, en México).

El profesor hizo público su agradecimiento en sus redes sociales haciendo énfasis en que era una "promesa realizada". Y agregó sentirse "muy emocionado y orgulloso". Además escribió: "Siento que con este detalle, está reconociendo la labor de todos mis colegas".

Redacción EL TIEMPO

@ELTIEMPO