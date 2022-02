Los artistas Cristian Nodal y Belinda anunciaron el fin de su relación el pasado 12 de febrero y, posteriormente, Nodal estrenó su nuevo sencillo ‘Ya no somos ni seremos’, el cual ya tiene más de 15 millones de visitas en YouTube.

Sin embargo, Belinda también lanzó una nueva canción denominada ‘Mentiras “cabrón”’, la cual ha alcanzado más de 4 millones de reproducciones en YouTube.



Las dos producciones musicales despertaron comentarios en sus fanáticos en redes sociales, pero Nodal y Belinda no han sido los únicos en causar conmoción después de estrenar nuevas canciones referentes a sus rupturas amorosas.



(Lea también: Natasha Bassett: ¿Elon Musk, CEO de Tesla, tiene una nueva novia?).

Cristian Nodal y Belinda

La relación entre estos dos artistas inició en el año 2020 y finalizó dos años después en febrero de 2022. Con su ruptura, las opiniones de sus fanáticos no se hicieron esperar.



Según medios, Nodal se había hecho tres tatuajes dedicados a Belinda. Uno de ellos, que era cerca a su oreja y tenía la palabra ‘Beli’, fue cubierto con símbolos de Poker, tal como se percataron sus seguidores durante un concierto en Puerto Rico.



Por esta misma razón, se dice que su nueva canción ‘Ya no somos ni seremos’ está dirigida a la cantante. “Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste”, dice la letra de este sencillo.

A pesar de ello, Belinda respondió con el lanzamiento de su nueva canción ‘Mentiras “cabrón”’, por lo que las opiniones en redes sociales crecieron.



“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste (...) No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón”, dice parte de la letra de la canción.



Los artistas no han afirmado públicamente que sus canciones sean dedicatorias mutuas, todo son especulaciones de sus fanáticos.



(Siga leyendo: Joven hizo prueba de ADN y develó secreto que su abuela se llevó a la tumba).

Taylor Swift

La artista norteamericana sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su sencillo ‘Forever and always’ después de su ruptura amorosa con el cantante Joe Jonas, con quien había iniciado una relación sentimental en el año 2008.



La canción relata cómo un amor termina en una llamada de 27 segundos, lo que hace referencia al fin de su noviazgo con el cantante.



El video de YouTube de esta producción musical ha llevado a más de 3 millones de vistas y sigue siendo un ícono de la música pop.

Katy Perry

La cantante estadounidense Katy Perry estrenó la canción ‘Wide Awake’, la cual fue dirigida a su exesposo Russell Crowe. Mediante su sencillo, Perry narra las dificultades que tuvo que afrontar en su relación.



“Desearía haber sabido entonces lo que ahora sé, no me hubiera sumergido, ni hecho reverencia. La gravedad duele, la hiciste tan dulce... Hasta que desperté en el suelo”, dice la letra.

Miley Cyrus

La artista norteamericana sostuvo por varios años una relación sentimental con el actor Liam Hemsworth, con quien también contrajo matrimonio.



Después de su ruptura, Cyrus estrenó la canción ‘Wrecking Ball’, de su álbum de estudio ‘Bangerz’, en la cual narra la decepción amorosa por la que estaba pasando en esos momentos.



El video musical de este sencillo recibió muchas críticas por parte del público, ya que en él Cyrus mostró el drástico cambio que había tenido después de haber sido la estrella pop de Disney.



(Lea también: La mansión de Michael Jordan que nadie ha querido comprar en 10 años).

Jennifer López

La reconocida artista Jennifer López también participó de las dedicatorias a sus exparejas con la canción ‘¿Qué hiciste?’ la cual iba dirigida al cantante de salsa Mark Anthony, con quien tuvo dos hijos.



Aunque la lengua de nacimiento de la cantante es el inglés, la canción fue escrita en español para que su expareja se sintiera aludido.

Karol G

Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas FACEBOOK

TWITTER

En los últimos días, la cantante urbana Karol G ha sido tendencia en redes sociales no solo por su ruptura amorosa con el cantante Anuel AA, sino por los comentarios y dedicatorias que trajo esta separación.



En el año 2021, la reguetonera confirmó el fin de su relación con el cantante mediante sus historias de Instagram y aprovechó para desmentir los rumores de una presunta infidelidad.



“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, afirmó.



Después de su separación con Anuel AA, Karol G estrenó su reconocido sencillo ‘200 copas’, en el cual se representa la conversación con una amiga a quien le pide que termine su relación. Ahora, la canción tiene más de 119 millones de vistas en YouTube.



Sin embargo, hace unos días, el reguetonero confirmó en sus redes sociales que estaba en una nueva relación con la cantante puertorriqueña Yailin, lo que despertó múltiples comentarios por parte de los fanáticos de Karol G.



Ante esto, la cantante estrenó su sencillo más reciente ‘MAMII’, en el cual habla de Anuel AA y su nuevo noviazgo. La canción causó tanto furor en redes sociales que, tan solo 11 días después de su estreno, alcanzó más de 43 millones de reproducciones en Youtube.



(Lea también: Maluma explica por qué su perro le mordió la cara).

Maluma

El artista antioqueño Maluma despertó rumores con el estreno de su canción ‘Hawai’, lanzada en el año 2020.



Mediante esta producción, Maluma narró la decepción que vivió después de que su exnovia Natalia Barulich terminara una relación con él e iniciara otra inmediatamente con el futbolista Neymar.

