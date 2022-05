El cantante mexicano Christian Nodal se presentó este 7 y 8 de mayo en Guatemala, como parte de su gira 'Forajido Tour'.

El intérpete emocionó a su públco con éxitos como 'Adios amor', 'Ya no somos ni seremos', 'De los besos que te di', entre otros.

Nodal salió al escenario después de las 10 de la noche, provocando la emoción de todos los asistentes, quienes corearon a todo pulmón cada uno de sus temas.



Al finalizar el concierto, mientras agradecía a sus seguidores por acompañarlo, Christian Nodal se dobló el pie y cayó al suelo.



Aunque el golpe fue duro, el artista mexicano siguió como si nada, aunque era evidente que le dolía el tobillo izquierdo.

A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal mostró su pie inmoviizado, pues, al parecer, sufrió un esguince. Sin embargo, nuevamente agradeció la preocupación y el apoyo de sus fans.



"Hoy besé el escenario", escribió el mexicano junto a la imagen de su pie vendado, pero entregó un parte de tranquilidad frente a su estado de salud.



"Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial. Estoy bien", expresó el cantante.

Me encanta saber que mi gente chapina trato bien a mi quiero Christian nodal esta noche, primero Dios nos vemos mañana pic.twitter.com/VbX5xRR1Qa — Donald Palencia (@DonaldPalencia_) May 8, 2022

Cabe recordar que, hace algunos días, Nodal fue tendencia en redes sociales tras confesar que a veces habla con su exnovia, Belinda, durante una entrevista con Francisca Lachapel para 'Despierta América'.



"Pues, charlas hemos tenido pero, es que no sé... son cosas que van de la vida", aseguró.

