ChocQuibTown regresa a lo básico a través de los 'beats'

Una invitación para visitar la casa musical de ChocQuibTown. ¿Cómo se ve el estudio donde Slow hace las mezclas? ¿Qué pasa con las escaleras que llevan melodías de un piso a otro, de la mano de Goyo y Tostao? La portada de ChocQuibHouse, el más reciente disco de la agrupación chocoana, refleja un colorido lugar que enmarca las riquezas naturales, culturales y musicales de la región de donde son oriundos y que ha marcado significativamente su carrera.



“Nuestras imágenes, como caricaturas, están en una casa de palafito del Pacífico y suspendidas en el mar. Todo eso nos proporciona la oportunidad de comunicar una idea: de dónde venimos, cómo nos sentimos cómodos. Queremos traer a la gente a lo que hacemos, así tengamos ritmos que van desde el reguetón hasta el hip hop o canciones con un poquito más del soul o del R&B, siempre tratamos de traer a la gente a nuestro ambiente”, explica Goyo, quien al lado de Tostao y Slow integra ChocQuibTown (CQT, como se conocen abreviadamente).



(También le puede interesar: Quédese en casa que DJ Panye pone la fiesta)

Como el cover del disco se remonta a sus orígenes, el contenido también es un viaje a lo más básico del sonido de ChocQuibTown: los beats.



“Esta vez trabajamos conceptos que van desde lo básico, porque estamos acostumbrados a trabajar con muchos músicos en estudio, por ejemplo, como hicimos en Behind the Machine (producción del 2013), que fue completísima. ChocQuibHouse es un álbum que tiene elementos orgánicos, pero que viene de lo más pequeño: las mezclas, la producción de Slow, con sonidos que no son hechos por humanos ni tocados por instrumentos, sino a partir de aprovechar la herramienta tecnológica que ha sido muy importante en nuestra carrera”, agrega Goyo.



(Lea también: Kanye West dice que tuvo coronavirus y que ya no apoya a Trump)

Dos veces nominados a los Grammy anglo, en 2011 y 2015, y ganadores de dos gramófonos en los latinos, CQT presenta ChocQuibHouse como un álbum de puertas abiertas.



‘De nuestra casa para todo el pueblo’, reza la premisa de esta producción hecha “con mucho amor y en estos momentos tan difíciles por los que está pasando el mundo, como la mejor terapia para sobrellevar duros momentos”, aseguran.



En los 11 cortes de la producción figuran mezclas de temas ya conocidos por el público y colaboraciones con Dalex, Zion & Lennox, Lyanno, Rauw Alejandro, Farruko y Manuel Turizo. “Hay varias canciones que la gente ya había escuchado. Ya habíamos planteado con Becky G, en una canción que se llama Que me baile, el poder femenino. Contiene otra canción que es Para olvidarte, que fue muy importante en nuestra carrera porque es de esas que viajó por el mundo y estuvo en posiciones importantes a nivel viral para nosotros”, cuenta Goyo.

Sin embargo, el proceso para que su séptimo álbum de estudio saliera a flote tuvo que superar el confinamiento, en una etapa de finalización y mezcla, que es clave para cualquier producción musical.



“Lo teníamos bastante avanzado, pero cuando llegó el covid requeríamos terminar las canciones en estudios y tocó hacer todo de manera remota –recuerda Tostao–. Al final te queda el aprendizaje de que hay muchas cosas que antes se hacían ‘yo voy hasta allá y tú vienes hasta acá’ y que ahora nos dimos cuenta de que podemos hacerlas a distancia también”.





(En otras noticias: La polémica de la supuesta maldición de 'Glee' vuelve a ser noticia)

Las agendas de los artistas convocados fueron un problema desde antes de la pandemia. “Este álbum tiene muchas sorpresas, ya ven algunas con sus invitados. Siempre es complejo invitar a mucha gente”, rememora Tostao. “En el caso de Zion fue complejo: que ‘estoy en Miami, tal día a tal hora’. –Listo, te grabamos–. ‘Pero es que no quiero ir a tal estudio’. –No importa, vamos hasta tu casa y te grabamos–”.



“Nosotros soñábamos con la voz de Zion ahí porque él es un referente de la música y del sonido urbano y tropical. Él tiene una voz muy poderosa, la grabación fue importante porque estuvimos los tres ahí guiando cómo queríamos la parte vocal”, agrega Goyo.





(Además: Don Jediondo: 'Las recetas son más vistas que los mismos chistes')

“En algún punto no nos importó si el ChocQuibHouse salía antes, durante o después de las nominaciones (a los Grammy). Lo importante es que estos fueran los invitados a nuestra casa y que esta fuera la selección de canciones. Finalmente lo logramos y estamos muy contentos con el resultado: desde la portada del álbum, que a veces se vuelve un tema menor, pero nosotros lo consideramos algo importante, pasando por los invitados, el sonido, la ingeniería… y bueno que les llegue a ustedes, tanto a la prensa como a los fanáticos de la forma como nosotros lo imaginamos para que haya esa conexión”, expone Tostao.

Sumado a los temas más populares del álbum, se encuentra Humano, una composición que los ChocQuibTown escribieron cuando el encerramiento apenas empezaba.



“Es una canción que cae como anillo al dedo en estos momentos porque paradójicamente ahora que nos mantenemos en comunicación digital, yo siento que de alguna manera extrañamos la parte humana, el contacto con el hermano, el primo, el tío, la mamá, esa persona que queremos, pero que no tenemos la fortuna de abrazar todos los días”, cuenta Tostao.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET