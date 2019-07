'Así como a nosotros nos inspiraron, nos gustaría inspirar a otros'

El trío chocoano urbano ChocQuibTown volvió a ocupar los primeros lugares de las listas musicales con su nuevo tema ‘Que me baile’ junto a Becky G. Desde ‘Somos pacífico’ -su primer disco, lanzado en el 2006-, no han perdido de vista que su principal interés es hacer música que suene en todas partes.



Sus sonidos se han caracterizado por la fusión entre el funk, hip hop, reggae, pop, reguetón y ritmos latinos con los beats de la música electrónica. Ahora están conquistando otro género que los hace vibrar: el afrobeat (sonidos urbanos africanos).

Pero fuera de la buena música que hacen, ChocQuibTown quiere contar la historia que no se ha contado de Chocó. Se interesan por mostrarle al mundo el sabor y la riqueza que hace parte de esas tierras que no son solo pobreza y desgracia.



Aseguran que no son políticos sino cantantes, por eso, lo mejor que pueden hacer es darle ejemplo a los demás a través de la música. Así que, gracias a la vena musical que los ha acompañado desde niños, hoy disfrutan su trabajo como si fuera el primer día y se alegran por los logros que han conseguido a nivel mundial.



Tostao habló con EL TIEMPO acerca de la evolución de la banda y de su nuevo sencillo.

¿Cómo nació su nuevo tema ‘Que me baile’?

Creamos esta canción con unos amigos y cuando la terminamos se nos ocurrió invitar a Becky G, porque en ese momento nos pareció que a ella se le oiría súper bien. Así que le mandamos la canción y a ella le gustó. A los pocos días ya estábamos planeando que se grabara. Después, le propusimos el video y ella dijo ‘bueno, vamos pa’ lante’. Fue un proceso muy rápido, tengo que darle las gracias a ella y a su equipo.

¿Tuvieron algo que ver en la propuesta artística del video?

El video lo planeamos como en dos meses y la idea era que se viera muy étnico. Esa fue la propuesta de arte que se hizo basado en lo que quería Goyo junto al director. La verdad, creo que lograron superar las expectativas que todos teníamos.

¿Qué quisieron transmitir con ese video y esa canción?

El video es la prueba de que la unión hace la fuerza, pero también, al mismo tiempo, la recontraprueba de que las mujeres son las que mandan. En esta canción ponemos a la mujer como símbolo de poder. Becky tiene su reinado, Goyo tiene su reinado, pero después se unen en la batalla de baile. Así que también mostramos que el baile es una gran fuente de unión.

¿A quién se le ocurrió la frase “que le lea el cuerpo en braille”?

(Risas) Esa es mi parte. Es una manera sensual de decir ‘ella quiere que la toque’, es decirlo de una manera poética. Uno se pone a escribir cosas y algunas quedan y otras definitivamente hay que cambiarlas. Este es un ejemplo de esas expresiones que suenan bien.

Esta canción está más cercana a la corriente del afrobeat, ¿piensan seguir explorando estos ritmos?

Sí, yo creo que ChocQuibTown siempre ha sido un grupo de música bailable. Tiene mucha música de amor, pero ahora lo que estamos tratando de hacer es fusionar ritmos bien bailables con canciones y letras que quizá sean para dedicar. Es una línea con la que nos sentimos cómodos y suena bien. Somos latinos, rumberos y creo que por ese estilo se vienen diferentes fusiones y mucha música.

¿Qué es lo primero que tienen en cuenta para componer y cantar una canción?

Suena como una frase de cajón, pero la música lo descubre a uno. Nosotros, por lo menos, cuando escribimos ‘Que me baile’ eran las cuatro de la mañana. Ya veníamos de haber escrito otras ocho canciones y en algún momento empezó a fluir esto. Es una energía que se va metiendo, se va metiendo y cuando uno menos piensa, termina escribiendo la canción que resultó ser el sencillo. Se ganó su puesto fácilmente.

¿Cómo cree que ha sido la evolución del grupo desde ‘Somos pacífico’ o ‘De donde vengo yo’ hasta las canciones que están haciendo ahora?

ChocQuibTown ha evolucionado conforme a la industria musical. Por un lado siempre hemos hecho fusiones con una base de música urbana, pero, al mismo tiempo, con elementos de la música folclórica y de la música latina. Por eso, creo que ChocQuibTown evolucionó en la dirección en la que el mundo evolucionó. Te montas o te quedas.



Finalmente, lo que yo sé hacer es música y eso es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida. Si hay que fusionarla con merengue, funk o lo que salga en el estudio, le hacemos. Porque lo que todos queremos como artistas es que nuestra música vuele lo más alto posible. Al fin y al cabo siempre ha salido buena música. La esencia somos nosotros, somos como el azúcar morena: siempre endulza, pero siempre morena.

¿Cuál ha sido el momento en su carrera musical que lo hizo sentirse más orgulloso?

Del momento que más me siento orgulloso es de la primera vez que mi mamá llegó a una fiesta mía con sus compañeras y dijo ‘este es mi hijo’. Lo dijo con un orgullo que yo dije ‘algo estoy haciendo bien para que mi mamá se sienta orgullosa’. Luego de eso vienen los premios, los Grammy y el disco de platino en EE.UU. Todo eso es una bendición que le agradezco a mis compañeros y a mis fanáticos. Pero, principalmente, me enorgullece que mi mamá, que fue la persona que me envió al entorno musical, se sienta orgullosa de los resultados que ha tenido mi música.

Ustedes siempre quieren darle protagonismo a sus tierras en cada una de sus canciones e incluso el nombre del grupo evoca eso, ¿cómo creen que le aportan al Pacífico y a Colombia con su música?

Nosotros hoy en día estamos en la música porque en algún momento otros artistas de nuestras tierras nos inspiraron. Hay un mensaje intrínseco: si ellos pudieron, yo también puedo llegar. En el video de ‘Que me baile’ tenemos a un chico de Lloró, Chocó, que muestra todo su talento al bailar. Con eso queremos que en nuestras tierras vean que hacer las cosas bien tiene un resultado positivo. Así como a nosotros nos inspiraron, nos gustaría poder inspirar a otros.

En sus canciones mencionan que desde muy pequeños se han armado camino contra la corriente. ¿Fue muy difícil llegar hasta donde están ahora?

Claro. El camino no ha sido fácil. Yo no puedo decir que imposible, pero al principio no fue fácil y no creo que lo sea para nadie sin importar la disciplina. Yo siento que todas las dificultades que tuvimos nos hizo más fuertes para continuar y seguir luchando por nuestros sueños. Pero no me quiero concentrar si fue fácil o difícil, porque lo que es fácil no es de confiar y como dicen por acá: ‘de eso tan bueno no dan tanto’.

Por último, ¿qué viene para ChocQuibTown ahora?

Estamos terminando de armar nuevas canciones, de promocionar nuestra gira y esa es la invitación que estamos haciendo en Estados Unidos. Nuestra gira comienza en agosto y por ahora estamos en la presentación del sencillo ‘Que me baile’ porque creemos que merece ser escuchado no solo en Colombia y en América Latina, sino en el mundo entero si Dios así lo permite. Estimo que vamos muy bien.

MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@CamiBotero8