La edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) se llevará a cabo hasta el 2 de mayo. Una de las invitadas es la escritora nigeriana y feminista, Chimamanda Ngozi Adichie.



Ngozi hizo parte de la inauguración de la Filbo el 18 de abril, allí dio un discurso de apertura y compartió con la vicepresidenta Francia Márquez. Además, el pasado 19 de abril participó en una conversación con Claudia Morales y luego tuvo espacio para firmar sus obras.



Previo a este espacio, la escritora nigeriana estuvo presente en una rueda de prensa en la que participó EL TIEMPO. Allí se refirió a temas de feminismo, raza, educación y comentó sobre la importancia que tiene la vicepresidenta al ocupar este cargo.



Chimamanda ha escrito diferentes libros en los que aborda el feminismo y cree que, pese a que han pasado algunos años desde que escribió acerca de este tema, las cosas han cambiado poco.



“Tenemos las mismas preocupaciones. La conversación acerca de feminismo podría convertirse en algo más común, pero no necesariamente se traslada a la conquista de la equidad. No hay ningún lugar en el mundo en donde los hombres y las mujeres sean iguales. Aun así, sigo muy interesada y apasionada sobre la pregunta de hombres y mujeres como iguales”, expresó la escritora.



Además, agregó que: “Hombres y mujeres son personas no estamos diciendo sean lo mismo, porque no lo son. Obviamente si hombres y mujeres fueran lo mismo ni siquiera tendríamos patriarcado. Mirando la discriminación que las mujeres han sufrido durante los años, podemos ver que está basado en maneras en las que ellas son diferentes de los hombres. Los hombres han dicho: ‘Pues ustedes dan a luz naturalmente y eso significa que no tienen un cerebro que puedan usar’(…) y ese tipo de cosas”.



La autora Foto: Laura Camila Ramos.

La escritora también ha sido reconocida en el mundo por poner sobre la mesa la tesis de la 'Historia única' o 'La historia de los vencedores', pues en otras ocasiones ha asegurado que “la consecuencia de la historia única es que: roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes”.



En la rueda de prensa se refirió al peligro de la historia única en Colombia recordando un comentario que había hecho la vicepresidenta Francia Márquez en la inauguración de la Filbo, en el que ella contaba cómo creció con historias de libros en el que la única historia era de colombianos blancos. Chimamanda indicó que esto era un perjuicio, no solo para los jóvenes negros, sino para todos porque “si solo aceptas la mitad de una historia, entonces estás aceptando mentiras, ya que, si una historia no es contada completamente, entonces es una mentira”.

De igual manera aseguró que, como ejemplo para niñas, no solo de tez negra, sino en general, “la vicepresidenta Francia Márquez es muy prometedora y me hace sentir optimista. No solo porque ella es una mujer negra, también porque no oculta quién es y creo que eso es algo maravilloso que les dice a niñas negras que: ‘No hay nada malo contigo, tú estás perfecta tal cual eres y no necesitas lucir como algo que no eres’”.



Así mismo, Ngozi considera que es admirable que las jóvenes de este país defiendan a su vicepresidenta, pues afirma que “solo quien ha estado en esa posición, ha sentido que todo el dolor cambia, porque ahora están estas jóvenes chicas y cuando levantan la mirada ven que es posible lograrlo y creo que eso es lo importante”.



En el espacio también se conversó sobre la situación que la escritora atraviesa hace algunos meses, en los que ha sido 'cancelada' por tener, aparentemente, opiniones controvertidas frente a la población trans, esto fue lo que respondió frente al tema:



Conversatorio con Claudia Morales y Chimamanda Ngozi. Foto: María Alejandra Gonzales @_malegonzales

“La razón por la que he decidido no volver a hablar del tema es porque existe un tipo de actitud autoritaria alrededor del mismo, lo que dificulta hablar o incluso hacer preguntas. Cuando dicen que alguien fue un hombre en el pasado y ahora es una mujer, yo quisiera comenzar por la pregunta de qué es una mujer, pero entonces esta pregunta en muchos círculos es algo que no puedes decir. Yo crecí en Nigeria y cuando tenía tres años fui severamente limitada en mi vida y en cómo crecí. Por esa razón, yo cuestionaba a mi familia el por qué no pueden las niñas y esa es mi experiencia", declaró Ngozi.



De igual manera, aseguró que su política es muy abierta y que ama "la idea de la diferencia y me encantan las personas que no son convencionales, quienes tienen el coraje de vivir su vida sin que les importe lo que el mundo piense, pero creo que este tema tiene muchos problemas con el lenguaje y yo no quiero hablar de esto, porque cuando tienes buenas intenciones las personas solo quieren malinterpretar deliberadamente”, dijo Chimamanda.



Finalmente, en este espacio se le preguntó si se arrepentía de algo que haya dicho en el pasado: “Pienso que hay situaciones donde me hubiera gustado decir un poco mejor las cosas, pero no, en general creo que todo es un tema controvertido. Siempre hay alguien que tendrá un problema con algo que uno diga y habrá alguien que voluntaria y deliberadamente lo mal entienda y eso podría ser crítico. Yo ya no gasto mucho tiempo pensando en lo que las personas digan de mí, porque yo comencé a hablar de este tema sabiendo que, por supuesto, las criticas iban a venir, este no es un tema (feminismo) muy popular. Entonces las personas pueden criticar si eso quieren, yo todavía duermo muy bien”, dijo la escritora mientras soltaba una risa al final.

Laura Camila Ramos Conde

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

