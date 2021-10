El intrépido ‘Chicken Little’ contra los malvados nazis

De repente, el cielo se está cayendo. Y aunque nadie le cree, en Chicken Little, el protagonista es un joven pollito que tratará junto a sus amigos de salvar al mundo de un ataque extraterrestre. Ahora bien, los antecedentes de este film se remontan a la Segunda Guerra Mundial, ya que fue un cortometraje de nueve minutos realizado por Disney en 1943 y dirigido por Clyde Geronimi como parte de una campaña antinazi de Estados Unidos. Ambas producciones cinematográficas están inspiradas en el cuento Henny Pennny.

Chicken Little, estrenada en el año 2005, tuvo como director a Mark Dindal y a los guionistas Steve Bencich y Ron Friedman. A pesar de las críticas fue un éxito de taquilla. Como dato curioso, es la última película del estudio animado en ser lanzada en formato VHS.



La famosa novela La guerra de los dos mundos (1898), de H. G. Wells, que narra una invasión alienígenas a la Tierra es de alguna manera parodiada en Chicken Little, elemento que enriquece a la película animada, ya que incorpora la ciencia ficción en la trama; género además que exploró Disney en producciones como Los Increíbles (2004), Wall-E (2008) y Grandes héroes (2014).



Un tema que genera el conflicto en la historia de Chicken Little es la poca comunicación entre el padre y su hijo. El joven pollito se esfuerza por hacer cosas, como jugar béisbol, para recibir la atención y la aprobación de su papá; de hecho, en algunos momentos de la historia pierde el respeto y la credibilidad no solo con su progenitor sino también con sus compañeros de clases y vecinos, llegando en ocasiones a sufrir bullying, situación que como bien sabemos afecta emocionalmente a quien lo sufre.

