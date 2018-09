Eddy Herrera y Chelito de Castro le cantan a Joe Arroyo

Siete años después de la muerte de Joe Arroyo, Darío ‘Chelito’ de Castro –líder de la orquesta Joe All Stars– sentía una deuda de gratitud con el músico que una vez puso sobre él la responsabilidad de hacer el solo de piano de su himno 'La rebelión' y con quien trabajó doce años.

Chelito, que, incluso, produjo el último álbum del Joe ('Arroyo peligroso'), retomó sus clásicos para darles un sonido actual con voces inscritas en muchos géneros. Cada tema –hablamos de 'La noche' o 'Tumbatecho'– le traía a la mente un cantante. Así, al buscar el nuevo ropaje musical de 'Tal para cual', pensó en el merenguero dominicano Eddy Herrera.



El cantante de 'Pégame tu vicio' estaba por estrenar la canción 'Dime tú', pero estuvo encantado de unirse: “Fue un placer recibir su llamada y saber que estaba invitado a este tributo a nuestro Joe –dice Herrera en una charla con ambos artistas–. La canción que Chelito eligió para mí es de las que más me gustan”.



De Castro agrega que la canción mantiene elementos del ‘joesón’: “Pero se conjuga con el merengue y terminan siendo familia. Vi pintado a Eddy en esa canción, y no me equivoqué. Le debía un agradecimiento al Joe, como amigo, coequipero y seguidor. Así toqué las puertas de los colegas”, cuenta.



“Mi tarea fue imprimirle mi sello –dice Herrera–. La gente empezó a apoyarla en estaciones de radio dominicanas. Le estoy haciendo promoción allá”.



¿A la par con su canción nueva?

Eddy Herrera (EH): Pues, a dormir juntitas las dos canciones. Con cualquiera que se vaya adelante, yo feliz.



Chelito de Castro (CC): Como hermanitas.

Antes del reguetón, el merengue tuvo su reinado...

EH: En Colombia hubo un momento en el que estaba en todas las radios, discotecas y bares, hasta por encima del vallenato y la salsa. Hubo gente preocupada. Ahora no sé cuántos años lleva el reguetón, pero cada día hay más talentos; muchos son colombianos, como J Balvin y Maluma. Es imposible para uno como merenguero pelear con algo tan poderoso. Entonces, Sergio y Wilfrido Vargas, Johny Buenaventura, cada uno tiene su público. El público es como un territorio, así que no vamos a hacer el ridículo de dejar el merengue. Y no me quejo, porque vengo a cantar todo el tiempo.



¿Cuál es la estrategia?

EH: 'De Dime' tú tengo dos versiones, una que es merengue 80 por ciento y 20, reguetón. Y otra con el porcentaje a la inversa. Pero, en general, busco que mis producciones sean 70 por ciento merengue, porque hay un público que lo ama.



CC: Estamos en la misma sintonía. Tenemos que echarle cuatro gotitas de lo actual a lo nuestro, de lo contrario, nos quedamos en el cuarto del olvido. La cosa es saber proteger lo tuyo, y también porque amo la música tropical colombiana y quiero que permanezca.

¿Aplicó este concepto a su ‘Tributo al Joe’?

CC: Fui prudente. En el álbum hay elementos que entran a refrescar. Hice Tania, grabada en el 74, con pequeñas cositas de un rap.



EH. Eso da el toque. Yo mismo, en 'Dime tú', volví a rapear como en 'El jardinero'...



¿Cómo se cocinó el homenaje?

CC. Una vez arrancó el año proyecté el disco. No pensé que lo terminaría tan rápido. Fue impresionante el encuentro mío con elementos que hicieron parte de mi vida. Cada canción me dio un intérprete: Vi a Willy García en P’al bailador y a Charlie Cardona en Mary.



¿Qué recuerdos despertó este álbum?

CC: Muchos. Trabajando con Joe, hacíamos una grabación que no estaba prevista y terminaba siendo un gran éxito. Así pasó con 'En Barranquilla me quedo'...



EH: Recuerdo que monté esa canción con mi banda y la tocamos como año y pico. La cantaba otro muchacho que tenía el timbre del Joe. A donde quiera que iba, la gente se sabroseaba esa canción. Fue éxito mundial.



LILIANA MARTINEZ POLO

CULTURA@Lilangmartin

