Chayanne, a los 55 años: 'Se puede ser objeto de deseo a cualquier edad'

Hace 40 años, Chayanne decidió lanzarse como intérprete solista. Tenía 14 años y acababa de salir de la banda juvenil Los Chicos. Hoy, a los 55 años y con un nuevo disco en la calle, el reconocido artista puertorriqueño confiesa que "se puede ser objeto de deseo" a cualquier edad y que su relación con el público sigue muy viva.

Para un Chayanne descaradamente jovial, "lo importante es sentirse bien y disfrutar de la vida", una deseo que implica dejar que sus numerosos fans tengan una relación directa con el cantante. "Yo permito que los fans me utilicen y disfruten de mi", dice este viernes con natural seducción.



Un par de horas antes, un grupo de periodistas y creadores de contenido, en su mayoría mujeres, lo hicieron sonrojar al afirmar que "todas las mujeres quisieran tener un hijo con él", haciendo referencia a los memes que circulan en las redes sociales que lo consideran el padre de todos los latinoamericanos menores de 35 años.



Sonríe con picardía Chayanne y asegura que todo se resume en la música. "Por eso he puesto tanto cuidado en este nuevo disco". Titulado "Bailemos otra vez", esta producción de nueve canciones se concibió como una "carta de agradecimiento musical" para el público que lo ha apoyado desde su infancia.



El álbum, que salió al mercado este viernes 27 de octubre, contiene nueve canciones, sin colaboraciones, y ofrece una explosión de ritmos. Incluye varias baladas clásicas de Chayanne y explora géneros como el mambo, el reguetón e incluso el primer corrido en su larga carrera, además de la canción que ya ha obtenido un disco de platino gracias al éxito de "Bailando bachata", uno de los primeros sencillos de la producción. Este tema también ha ocupado el puesto número uno en la lista Tropical Airplay de Billboard durante 11 semanas y ha alcanzado el número uno en la codiciada lista Latin Airplay, logro que no conseguía una de sus canciones en 16 años.

El artista se ha dedicado a su vida familiar. Foto: Instagram: @chayanne

Primer álbum en nueve años "La idea de lanzar un álbum completo surgió durante la pandemia. Quería hacer un trabajo cuidadoso", recordó Chayanne, quien, a pesar de haber lanzado canciones en el pasado, no había lanzado un álbum en nueve años.



"Era importante para mí entregarles a mis fans un proyecto completo, un álbum de agradecimiento por todo el tiempo que han estado allí apoyándome y dándome cariño. Me preguntaba si ellas saben que yo también las quiero, y esta es mi forma de expresárselo", se sinceró.



Chayanne se ha sabido rodear, además, de experimentados compositores para este nuevo trabajo. La lista incluye a Andrés Torres, Andy Clay, Cruz Felipe, Édgar Barrera, Elena Rose, Florentino Rivera, Juan Morelli, Julio Reyes, Luis Alfredo Salazar, Maffio, Mario Cáceres, Mauricio Rengifo, Miguel Andrés Martínez, Mottif, Pablo Preciado, Rafa Pabón, Reggi "El Auténtico", Richi López y White Star, además de Yasmil Marrufo.



Y por primera vez en su carrera, el puertorriqueño ha participado en la composición de las nueve canciones de "Bailemos otra vez", tan diversas como las edades de su público. "He visto hasta cuatro generaciones, y creo que viene una quinta", señaló con humor. Además de la bachata, el álbum incluye baladas como "Bailemos otra vez", "Vivir bonito" y "De tanto".

Otras canciones como "Necesito un segundo" marcan su primera incursión en el regional mexicano, mientras que "La clave" es un mambo y "Como tú y yo", un reguetón. No podía faltar una balada bailable, estilo que le ha definido desde sus inicios. "Es lo que ha caracterizado mi música, la variedad y la positividad", dice.



¿El sello distintivo de Chayanne? Él mismo no puede responder con palabras y lo simplifica con una sensación. "Tengo que sentir que una canción es mía y que está lista". El poder de la positividad El próximo año, Chayanne celebrará 32 años de matrimonio con la abogada venezolana Marilissa Maronese, madre de sus dos hijos, Lorenzo e Isadora.



Mientras muchas parejas enfrentaron el confinamiento pandémico como un desafío y un tiempo de tensión y ansiedad, Chayanne lo consideró una confirmación de que habían hecho las cosas bien en su relación. "Fue una época increíble porque fue la misma dinámica que nos ha mantenido juntos durante tanto tiempo, pero ahora juntos por un período más largo. La vida del artista siempre implica viajar y ausencias frecuentes, pero todos estábamos felices, incluyendo a los niños", aseguró. Fue precisamente esa sensación de paz y armonía en común la que le inspiró y llevó a escribir "Vivir bonito", la canción más personal del álbum, donde canta: "Aprendí que tú eres todo lo que necesito, que tu amor es mi aire, que es un amor bendito. No es casualidad, ya todo estaba escrito. Ya aprendí a vivir bonito".

EFE

