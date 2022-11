Transcurrido más de un año de su muerte, la figura de Charlie Watts resucita estos días en las librerías con la publicación simultánea de una biografía oficial prologada por sus compañeros en los Rolling Stones y otra obra que reivindica la trascendencia de su legado.



'Charlie’s Good Tonight' es el título de la primera y lleva la firma del escritor, periodista y locutor Paul Sexton, quien, con una trayectoria de más de 30 años como colaborador en medios como The Times o Billboard y varias entrevistas al músico.

“Si lo que desea el lector es polémica, está buscando debajo de la piedra equivocada”, anota el autor.

La mejor prueba del apoyo oficial al libro son los prólogos escritos por sus compañeros.



“Era inteligente y nunca levantaba la voz, pero podía ser muy directo y decir lo que pensaba. (...) Era una persona muy tranquila, pero tenía un gran sentido del humor y nos reíamos sin parar. Le echo de menos por muchos motivos”, apunta Mick Jagger.



“Tenía un humor muy irónico y sutil, pero yo conocía ciertas palabras clave (...). A veces decía esas palabras y Charlie se tiraba al suelo patas arriba, muerto de risa”, coincide Keith Richards.



El objetivo de las más de 300 páginas queda de manifiesto al inicio: no ser un repaso exhaustivo de la leyenda de la mayor banda de rock de la historia, sino, a través de entrevistas a familiares, amigos y compañeros músicos, “un retrato de la vida y la época de un ser humano singular que contribuyó a mejorar el mundo en el que vivió”.



Se convierte así en un anecdotario que muestra la elegancia y calidez de la persona, así como un gusto por la precisión que rayaba en el trastorno obsesivo compulsivo, con manías como la de ordenar sus calcetines por colores allá por donde pasaba o averiguar si alguien había reajustado su batería, aunque fuese para tensar apenas un cuarto de vuelta la piel de la caja.



Incide asimismo en cómo Watts, con su buena mano para dirigir la parte visual de la banda, fue una pieza clave en el salto que dieron los Stones a partir de los años 80 para ofrecer no solo buena música, sino también grandes espectáculos y convertirse en locomotoras de los conciertos de estadio.



Por su parte, también se publica Simpatía por el baterista. Por qué importa Charlie Watts (Libros del Kultrum), su autor es Mike Edison, quien fue director y editor de la revista Hight Times.



Edison no duda en calificar a Watts como el mejor en lo suyo, “la fuerza motriz de los lascivos riffs de los bailongos éxitos de los Stones, de su deliberadamente horrísono y mugriento boogie tabernario, y de los enrarecidos lamentos que parecían provenir de la alteración de la conciencia”.



Efe