Charlie Watts: perfil de un héroe discreto, pulcro y monógamo

Había eso en él, su pulcra discreción, su preciosa timidez y sus afiladas maneras, que lo equilibraba todo. Charlie Watts fue, estrictamente, el otro lado de los Stones. El contrapunto.

Tal vez fue el menos stone de todos –Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones o Ronnie Wood, todos tan involucrados con el estereotipo que crearon– o tal vez, solo tal vez, Charlie fue el más stone de todos, el de mayor dignidad y decoro para sobrellevar esa vida rocanrolera que lo cambió todo.

Días atrás, en este mismo mes de agosto, los Rolling Stones habían comunicado que Watts no iba a poder acompañar a la banda en la gira que comenzará en septiembre. Entonces dijeron que el legendario baterista se iba a tomar un descanso para poderse recuperar de un “procedimiento médico”. En 2004, Watts había sufrido un cáncer de garganta.



Este martes 24 de agosto, a sus 80 años, dijo adiós definitivamente a las giras que tanto amaba y que tanto detestaba. En una entrevista para la BBC Radio, a principios de 2001, reveló que había tenido, a lo largo de décadas, una rutina compulsiva que lo llevaba a dibujar cada habitación de hotel a la que llegaba, incluido cada detalle de los muebles. Aquella vez contó que no tenía ni idea por qué lo hacía, pero que tenía guardados todos los bocetos.



Muchos lo vieron como el papá de los Stones, sin haber tenido la más mínima intención de ejercer el cargo. El elegante Charles Robert Watts nació Londres, el 2 de junio de 1941. Ingresó a los Rolling Stones en enero de 1963 y hasta hoy, día triste, hizo parte del grupo, lo mismo que Jagger y Richards (que van a enterrar a todos los de su generación), conformando así la más sólida y duradera alineación en la historia del rock. 58 años de rock and roll. “Es (era) el verdadero líder de la banda”, siempre dijeron los dos viejos cofundadores.

The Rolling Stones, en el 2016. Foto: Angela Weiss. AFP

Charlie tuvo una formación de artista gráfico (al comienzo fue el diseñador de las portadas de los álbumes de la banda) y se acercó a la música por el jazz, gracias a la admiración que tuvo por el saxofonista Charlie Parker, que era su gran ídolo. Incluso tuvo su propio grupo de jazz: Charlie Watts Quintet.



Comenzó en los clubes rhythm and blues de Londres y allí conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards. Ni se imaginaba lo que le se venía pierna arriba. Desde entonces, involuntariamente, construyó uno de los personajes más bellos en la historia del rock: el baterista impecable, sin afectaciones ni muecas, sencillo, puntual y monógamo.



El 14 de octubre de 1964, se casó con Shirley Ann Shepherd. Con ella tuvo una hija, Serafina, quien a su vez les dio una única nieta. Desde el inicio de la histeria que produjeron los Rolling Stones –absolutamente fiel a su mujer–, Charlie rechazó una y mil veces los favores sexuales de las groupies. Eso no era lo de él.



Su aporte al sonido ‘estoniano’ fue definitivo. Inmenso. La sección rítmica de la banda, sostenida por el bajista Bill Wyman y su batería, fue la base que por siempre amarró a los Stones en la tradición del blues.

Lejos de las pirotecnias propias de su función, Watts fue un baterista sobrio y genial. Algo invisible, como siempre quiso ser, pero exquisitamente perceptible. En 2009 hizo su mejor retrato como músico: “No me gustan los solos de batería. Admiro a los músicos que son capaces de hacerlo, pero, en general, me gustan más los bateristas que se integran en su banda. El reto en el rock and roll es la regularidad. Lo mío es convertir el rock el sonido de una danza”.



La historia siempre contará que, en los momentos críticos de la banda, cuando todos estaban alejados, cuando todo estaba a punto de irse a la mierda, Charlie era el encargado de hacer las llamadas y reunir al combo. Con la autoridad paternal, siempre devolvió a los Stones a su cauce.



En Vida, las memorias de Keith Richards, el guitarrista narró que solo vio fuera de sí a Charlie en dos ocasiones. Una de ellas fue en 1984 cuando los Rolling estaban de gira en Ármsterdan. Mick Jagger y Keith se fueron de fiesta y volvieron borrachos al hotel. Jagger, muy a las cinco de la mañana, le dio por llamar a Watts. Cuando finalmente le contestó, le dijo: “¿Está por ahí mi batería?”. Richards cuenta que, 20 minutos después, Charlie apareció intachablemente vestido, se acercó a Jagger y le dijo: “No vuelva a llamarme su batería” y le dio un puñetazo en el ojo.

El inolvidable e irremplazable Charlie Watts. Foto: EFE

Con el cariño, respeto y profunda admiración de toda la familia del rock –empezando por cada uno de los miembros de los Rolling Stones, los vivos y los muertos–, y con un patrimonio de algo más de $ 170 millones de dólares, se nos fue silenciosamente, en su estilo, la elegante discreción del rock. Y no hay reemplazo.



Mauricio Silva Guzmán

Editor de BOCAS

En Twitter: @msilvaazul

