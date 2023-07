Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, sigue haciendo falta. El músico británico, que falleció el 24 de agosto de 2021, hizo historia con sus compañeros Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, pero también creó una interesante carrera paralela explorando más allá del rock.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Londres, Charlie Watts llegó a la música a través del jazz a los 13 años, animado por su vecino Dave Green, con quien después formaría el cuarteto The A, B, C & D of Boogie-Woogie.

Sin formación musical, aprendió a tocar de oído, observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres. A la par con su carrera con los Stones, grabó jazz con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie and the Tentet Watts.



Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. Foto: EFE

Precisamente, esa otra identidad musical se reveló recientemente con una antología de su catálogo en este género. Se trata de un disco denominado Anthology, que recoge su experimentación creativa durante una carrera de más de 58 años.

Sencillo, un tanto tímido y alejado a años luz de muchos de los escándalos que marcaron la historia del grupo que lo llevó a la fama, con esta producción se resume también la otra cara de una estrella que quiso controlar siempre su brillo.



Anthology está disponible en el mercado en un formato de vinilo doble o dos discos compactos. Resume dos décadas de jazz puro siendo parte de cuartetos, quintetos, tentet y orquesta. La colección no solo es el recuerdo perfecto de un artista único para los devotos de siempre, sino también la introducción perfecta para los nuevos admiradores.

Una de las presentaciones de vinilo doble del baterista de los Rolling Stones en su faceta como músico de jazz Foto: BMG

En esta producción se dejan ver colaboraciones de grandes nombres, como su amigo de toda la vida e incondicional del contrabajo Dave Green, saxofonistas como Peter King, Evan Parker y Courtney Pine, el trompetista Gerard Presencer, el también titán de la batería Jim Keltner y el vocalista y acompañante en vivo de los Rolling Stones, Bernard Fowler.

Esta ambiciosa retrospectiva comienza en 1986, cuando Watts grabó un álbum bajo su propio nombre.

También tiene selecciones de From One Charlie (1991) del Charlie Watts Quintet, de sus álbumes A Tribute to Charlie Parker with Strings (1992), Warm and Tender (1993), Long Ago and Far Away (1996), además de la colaboración Charlie Watts-Jim Keltner Project (2000) y otros sets en vivo.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

