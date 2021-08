Cinco cosas que debe saber de Charlie Watts, de los Rolling Stones

El mundo del rock sigue en shock por la muerte del músico que falleció a los 80 años.

“Me encanta tocar la batería y me encanta hacerlo al lado de Mick, Keith y Ronnie (…) Aunque no me molestaría si los Rolling Stones dijeran ‘ya está... es suficiente", dijo en una entrevista hace unos cuatro años a The Guardian Watts, con la tranquilidad que siempre lo caracterizaba.

El músico y columna vertebral del ritmo, así como posiblemente el polo a tierra en las épocas más convulsas de los Rolling Stones, fue un poco el que rompía ese estereotipo de estrella de rock, que durante muchos años exploraron Keith Richards y Mick Jagger. Aquí le recordamos cinco cosas acerca de este músico británico adorado y respetado por millones en todo el mundo.





Probó con el banjo

Aunque coleccionaba discos de78 revoluciones de jazz desde su infancia, Watts comenzó a probar la belleza de la música con un banjo. Sin embargo, a los 13 años, las audiciones de un baterista llamado Chico Hamilton lo hicieron interesarse en ese instrumento. Desarmó el consabido banjo y con el cuerpo de ese instrumento de cuerda hizo un improvisado tambor. Siempre contaba que sus primeras baquetas fueron un par de pinceles.

Fue el verdadero líder de los Rolling Stones

Watts entró a la banda en 1963..

Eso era lo que siempre recalcaba Mick Jagger y Keith Richards cuando le preguntaban por su compañero de fórmula. “Él es el líder”, era la frase, cargada de respeto y admiración.



Keith Richards lo consideró como uno de los mejores activos ocultos que ha tenido el grupo (…). Con él nunca tengo que preocuparme por el ritmo... Es una bendición", aseguraba. Estuvo desde 1963 en la mítica agrupación y , a pesar de que llegó a cansarse algunas veces del ritmo de las giras, nunca dejó a sus compañeros.



Charlie Watts junto a Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards.

Un hombre fiel

Mientras en el mundo del rock, las fanáticas, las groupies y las exesposas entraban a ser parte del escenario de los demás integrantes de los Rolling Stones, Watts llamó la atención por mantenerse fuera de esa dinámica. Se casó en 1964 con Shirley Ann Shepherd y se mantuvo fiel, hasta el final de sus días. De esa unión nació su hija Seraphina que, como su padre, ha preferido siempre el bajo perfil.

Charlie Watts y su esposa Shirley Ann Sheperd.

Su música, más allá de los Stones

Antes de tocar con los Rolling Stones, hizo parte de Blues Incorporated, junto a su amigo Alexis Korner. También conformó bandas alternativas para tocar un poco de jazz. Grabó diez discos entre 1986 y 2017. Sin embargo, siempre dijo que “los Rolling Stones son mi vida”. No fue actor, ni estrella en las alfombras rojas, pero si escribió en 1964 un libro de poemas y dibujos en homenaje a su ídolo Charlie Parker.



Millonario relajado

A pesar de su estilo sencillo, se estima que la fortuna del baterista ronda los 250 millones de dólares, fruto de las giras, la venta de discos y otros negocios relacionados a la marca Rolling Stones. Además de una granja en la que se crían caballos y que manejaba junto a su esposa.





