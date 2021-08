‘Watts era el corazón de los Stones: sin él, la banda no tiene pulso’

La muerte de Charlie Watts, el mítico baterista de los Rolling Stones, sacudió al mundo de la música y puso a reflexionar al establishment del rock.

‘La Roca’ de los Stones, un elegante británico de ochenta años, dejó de mantener el ritmo de la banda más importante del mundo luego de 58 años, sin fallar a un ensayo, perder un concierto y una grabación.



(También puede leer: Especial sobre Charlie Watts por su muerte).



Sandro Romero Rey es escritor, director de teatro, realizador audiovisual, periodista cultural y, además, es quizás el fanático más importante de los Rolling Stones en Colombia.



El coordinador artes escénicas de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital sacó unos minutos de su apretada agenda para hablar de la muerte del que muchos consideran fue el verdadero latido del rock.

Quería saludarlo y expresarle mis condolencias porque sé que es uno de esos ‘fans geográficos’, como los llama Andrew Loog Oldham (exmánager de los Rolling Stones): fanáticos que se movían por todas partes del mundo buscándolos. Usted ha sido uno de ellos, ¿no?

No soy tan exhaustivo como otros fanáticos radicales, especialmente argentinos, que tienen ya una suerte de religión por los Rolling Stones. Pero desde que tuve la posibilidad de empezar a viajar, pues he viajado y los he visto en vivo, desde el año 89.

¿Cuántas veces los ha visto?

Se me ha olvidado porque yo hago trampa: cuento también las veces que los he visto en solitario. A (Keith) Richards, a Mick Taylor. Eso forma parte de las hazañas que uno hace. Pero como grupo, unas nueve veces.

¿Usted cree que van a hacer la gira?

Uno puede creer muchas cosas. Yo diría que sí. Steve Jordan ya se había pensado como el reemplazo de Charlie Watts para la gira, ya estaba planillado. Volver a cancelar una gira que ya estuvo pospuesta no creo que sea lo mejor, pero uno nunca sabe. Cuando se suicidó L’Wren Scott, la novia de Mick Jagger, ellos estaban de gira por Australia y los Stones cancelaron la gira definitivamente. La muerte de Charlie Watts es una cosa muy grande, además. Es el cierre de una época. Yo diría que no deberían suspenderla.



(Le puede interesar: ¿Cómo son y qué hacen ahora los hijos de Michael Jackson?).



El gran homenaje a Charlie Watts es que toquen en su tributo, con Jordan, que ha tocado mucho con Keith Richards y es muy de sus afectos. Es también una celebración de la vida, porque de la lejana época de los años sesenta solamente quedan Mick y Keith. Ronnie Wood entró en el año setenta y cinco, más de diez años después de que se hubieran fundado. Solamente quedan los glimmer twins.

¿Cómo descubrió a los Rolling Stones?

Por casualidad, como todas las cosas importantes de la vida. Yo no sé si tú recuerdas un álbum de ellos que se llama Through The Past, Darkly, un disco octogonal, con las puntas cortadas. Lo sacaron en los sesenta, luego de la muerte de Brian Jones. Es un tributo a él, una antología. Yo vi ese disco en los almacenes Sears de Cali y le dije a mi papá que quería ese disco porque me parecía curiosa la forma de la carátula. Y desde la primera canción Paint it, Black, donde están los golpes inmortales de Charlie, luego de que suena la sitar de Brian Jones, fue amor a primera oída, hasta hoy en día.

¿Siguió comprando discos?

Yo no podía comprarlos, porque era muy niño. Pero recuerdo que el segundo álbum que compré fue Get Yer Ya Ya’s Out, que fue un álbum de concierto. Uno de los grandes álbumes de concierto no solamente de los Rolling Stones, sino de toda la historia del rock. Justamente la portada de ese disco es la única portada en que aparece Charlie Watts solo.



(Además: El primer día sin Charlie Watts).



Esas sesiones fotográficas se hicieron en una carretera de Birmingham, y en las escenas de la película se puede ver a Jagger y al director en plan ‘mamegallo’. Watts tiene puesto el sombrero del Tío Sam que utilizó Jagger en ese tour, el famoso tour del año 69 en Estados Unidos. Lo sigo oyendo con mucho placer y me lo sé absolutamente de memoria. Si me quieres invitar a tocar algún día las canciones de Get Yer Ya Ya’s Out, lo puedo hacer con mucho orgullo.

Ese disco es famoso también porque la frase que circuló con más frecuencia en distintas partes de redes sociales viene de ahí. La dice Jagger: “Charlie’s Good Tonight” (Toca bien Charlie esta noche).

Y además hay otra referencia fuera de la que estás diciendo, Charles Is My Darling. Si quisiéramos hacerle otro homenaje a Watts, es ese: quizá la primera película que se hizo de los Rolling Stones, que estuvo guardada casi 50 años y que, gracias a tu citado Andrew Loog Oldham, salió de las bodegas de AbkCo Records y se pudo ver. Es realmente extraordinaria; un documento precioso para entender la gesta y la prehistoria de los Stones.

Charlie se murió el mismo día en que cumple 40 años Tattoo You. Hablemos de ese álbum.

}Ese álbum es curioso porque nunca se pensó como un “álbum” donde ellos se encerraron a componer las canciones, sino que son un conjunto de canciones de esas que antes llamaban, no sé si todavía lo llamen así, un ‘refrito’: un álbum de canciones de muchas épocas. Tenían que salir de gira por Estados Unidos y no tenían algo. El álbum anterior había sido Emotional Rescue.



(Le recomendamos: ¿Quién es Spencer Elden, el hombre que demandó a Nirvana?).



Decidieron coger lo mejor que tenían de distintas épocas. La cara A era la agresiva y la cara B era la de las baladas, la de las canciones románticas, de las canciones lentas. Se volvió extraordinario y del que salió un nuevo himno: Start Me Up. Uno de los grandes clásicos del grupo.

¿Hay alguna historia o anécdota en especial que quiera contar sobre Charlie Watts?

Creo que es mejor mencionar lo que no se sabe de Charlie Watts. Watts era una especie de misterio dentro de un misterio. Todas las leyendas sobre los Rolling Stones giran alrededor de Keith Richards, sobre todo, especialmente después de que sacó su estupenda biografía. También giran alrededor de Mick, un monstruo del escenario, una bestia de la escena, como dicen los franceses. Pero de Charlie se sabe muy poco. Se sabe que estuvo casado toda su vida, que solamente estuvo casado con su esposa. O al menos eso es la que se dice. Que tuvo una hija, y que era como una especia de viejo aristócrata al que le gustaban mucho la ropa y los caballos. Pero se sabe también que tuvo un período de adicción muy fuerte, en el año 85, del cual no se supo nada sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Y están las anécdotas de cuando le pegó un puñetazo a Mick porque se sobrepasó con sus chistes ya medio ebrio, y Watts se hizo respetar.

¿Cuál es el mejor homenaje que puede hacérsele a Charlie Watts?

Recordarlo como una persona imperturbable, que estuvo ahí siempre. Y estar ahí siempre, en el escenario, es algo muy difícil. Lo que hacía este hombre durante las tres horas que los Rolling Stones estaban encima de una tarima no se sentía, pero si no estaba ahí, simplemente los Stones no existían. Charlie era todo el pulso de los Rolling Stones. No pretende destacarse, pero es el corazón. Nosotros no sentimos el corazón todo el tiempo, pero si el corazón no funciona, nos morimos.

¿Dónde lo cogió la muerte de Charlie?

Dando clase por Zoom. Pero cuando uno está trabajando y dando clase, no puede llorar.

-ALEJANDRO MARÍN

Director de la emisora La X

Para EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @THEMUSICPIMP

(*) Experto musical, ‘podcaster’y autor del libro ‘Historia secreta de la música’ (2019).



Escuche el pódcast de esta entrevista en la web de La X: www.laxmasmusica.com.

Y vea el programa de televisión de Alejandro Marín, ‘#ElPodcast’, todos

los lunes, a las 10 de la

noche, por el Canal Trece.