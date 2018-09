La cumbia de Charles Mingus sonará en Jazz al Parque

En 1976, el saxofonista colombiano Justo Almario, quien se encontraba radicado en Nueva York, recibió una llamada inesperada. Cuando levantó la bocina, Charles Mingus, el contrabajista más importante de la historia del jazz, le preguntó exaltado: “¡¿Qué me tienes que decir sobre la música colombiana?!”.



La anécdota, que hace parte de la extraordinaria crónica del periodista Jaime Andrés Monsalve titulada ‘Los años cumbieros de Mingus’, publicada el año pasado en la revista El Malpensante, fue la antesala a los ensayos y sesiones de grabación que darían forma, unos meses después, a Cumbia & Jazz Fusion, el álbum en el que Mingus plasmó su particular versión de la cumbia. El disco fue lanzado hace cuarenta años, en mayo de 1978.

Si bien no es una de las obras cumbres del portentoso contrabajista nacido en Nogales, Arizona, en 1922, y fallecido en Cuernavaca (México) en 1979, Cumbia & Jazz Fusion tiene un valor inmenso para el jazz colombiano. “Si lo miramos a la luz de la discografía de Mingus y de la historia del jazz en general, es un trabajo que, comparado con otros como Tijuana Moods o Ah Um, podríamos considerar anecdótico e, incluso, “menor”. Pero si lo miramos a la luz de lo que es el jazz en Colombia, sí hay que decir que es un parteaguas en el sentido de que por primera vez, y esto es algo que debió llenar de orgullo y asombro a la generación de ese entonces, un músico de la primera línea del jazz mundial se fijó en los sonidos colombianos.



Esto es muy importante, pues se trata de un gigante del jazz que se sintió admirado con lo que Justo Almario le mostró en aquel momento, la música de Los Gaiteros de San Jacinto, Pello Torres, etcétera, ante la cual reaccionó diciendo: “Esto es música negra, esta es música de mi raíz”. Eso ya habla de la empatía de Mingus con el sonido de la cumbia que se ve muy bien reflejada en esa pieza. Según Sue, su viuda, ese fue el álbum que Mingus más escuchó en los últimos meses de su vida. “Para los colombianos, este trabajo debe revestir gran relevancia, pues recoge la colaboración que se dio con músicos colombianos en el ámbito del jazz internacional”, dice Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia.



A raíz de la publicación de su crónica, Daniella Cura, gestora cultural barranquillera, y César Gómez, músico y productor bogotano, llevaron a Idartes una propuesta cuya realización sonaba tan emocionante como titánica: conformar un ensamble de músicos colombianos e invitar a Justo Almario como solista principal (por andar de gira con Mongo Santamaría en 1977 no pudo estar en la grabación del álbum) y presentar, por primera vez en el país, una versión completa de Cumbia & Jazz Fusion en el marco del Festival Jazz al Parque de Bogotá.



Almario, quien desde hace más de 40 años vive en Estados Unidos, donde se ha consolidado como el más importante referente de nuestro jazz en ese país (ver recuadro), aceptó encantado y, además, recibirá un homenaje especial de la organización del evento. El concierto será mañana a las 3 p. m. en el parque El Country.



“En aquella época quedé sorprendido con la llamada de Charles Mingus, y me dio mucha emoción cuando me habló de la visión que tenía: componer una suite basada en nuestro folclor, en nuestra cumbia. A mediados de 1976, y en un lapso de tres meses, nos reunimos en Manhattan a dialogar e introducirlo a nuestra cultura caribeña por medio de algunas grabaciones y demostraciones que le compartí acerca del ritmo y los motivos melódicos de la cumbia. Después nos trasladamos a su casa en Woodstock para los ensayos”, dice el maestro Almario desde Los Ángeles.

Viaje a la raíz

En junio de este año, Daniella Cura viajó a Nueva York y se reunió con Elizabeth Torres y Zachary Kisrimae, de The Jazz Workshop (la oficina de Sue Mingus, viuda del músico), quienes, animados por la idea de que la obra volviera a tocarse cuarenta años después de su lanzamiento, le entregaron las partituras de Cumbia & Jazz Fusion. También se reunió con Sy Johnson, arreglista de la Mingus Big Band, quien le explicó detalles de la pieza. Luego de escuchar a esta banda en vivo, y de comprobar que su versión no se apegaba estrictamente a la composición original de Mingus, Cura supo que a partir de esas mismas partituras podían introducir ajustes en la versión que sonaría en Jazz al Parque. Así lo explica:



“Al comienzo creía que la Mingus Big Band iba a sonar muy parecida a la grabación original. Pero no fue así. Luego recibimos la única partitura disponible y nos dimos cuenta de que la versión de Sy Johnson era diferente de la del álbum. Entonces concluí que si él podía hacer su propio arreglo, nosotros también. A fin de cuentas, el jazz permite un diálogo de distintos lenguajes a través de la improvisación. Y si Johnson le metió a la pieza una sección de bebop que no estaba, nosotros le podíamos meter una sección de chalupa que tampoco estaba; y si el contrabajo tenía poco protagonismo en ese arreglo, en el que se escribió para Jazz al Parque adquiere un rol mucho más visible en manos de Michell López. Y algo más: el ostinato, el patrón musical del contrabajo, tendrá el respaldo adicional del pianista Leonardo Donado, con lo que la pieza ganará un mayor peso armónico”.



En cuanto al recitativo vocal de Cumbia & Jazz Fusion, en el que Mingus defiende los derechos de los afroamericanos, también se introducen ajustes. “Aquí lo vamos a hacer, pero con un enfoque de género, muy en la línea de lo que quiere el festival este año, que está dedicado a las mujeres en el jazz. Melisa Baena, una trombonista neoyorquina radicada en Barranquilla, será la encargada de esa parte”, afirma Daniella.

Una nómina de lujo

Para la puesta en escena de Cumbia & Jazz Fusion se reunió a un grupo de once músicos colombianos, incluyendo a Almario. Será la primera vez que el sincelejano toque la pieza, cuyos arreglos fueron escritos por el director Einar Escaf, Leonardo Donado y la propia Daniella Cura. También será la primera vez que se interprete la obra de Mingus usando los instrumentos tradicionales del Caribe colombiano para los cuales fue concebida y que no quedaron en la grabación original, básicamente, porque no hubo cómo conseguir flautas de millo o gaitas en la Nueva York de entonces.



“Se respetan muchas cosas, como el ostinato del contrabajo, el motivo principal en el millo, los cánones y contrapuntos imitativos que utilizaba Mingus. También, la parte de la balada, la parte del swing, que quedó igual, y la parte vocal, que es muy parecida. Pero, lógicamente, hay cambios, como los solos de percusión, que son mucho más ricos porque nosotros sí tenemos las percusiones que son. Además, habrá un solo de maracas junto con los tres instrumentos de viento. La alineación será muy bonita porque tendrá la flauta de millo y las gaitas hembra y macho. Tendremos el brass, con saxofón, trombón y trompeta, y los tres instrumentos de base, que son piano, contrabajo y batería, a los que se unirán dos percusionistas”, explica Daniella.



Michell López, quien tendrá la responsabilidad del contrabajo, el instrumento de Mingus, es un joven músico barranquillero de amplia trayectoria. Hijo de Obert López, otro gran contrabajista del Caribe colombiano, se mostró emocionado por su participación en el concierto: “Estar en este proyecto y tocar la música de Charles Mingus, un ícono de la historia del jazz, es un reto muy grande. Pero, por otro lado, es también un gozo poder representar la música del Caribe, la música que Mingus tomó como referencia”.



Sobre el proceso de estudiar y adaptar la obra, agrega: “Los instrumentos de aquí no son temperados, así que adaptar una flauta de millo y la gaita a la obra de Mingus ha sido un poco tedioso, pero los resultados nos dejan muy satisfechos. El contraste que él hace entre esa cumbia, para luego ir a una balada, saltar al swing y después al dixieland, es, por decirlo de una forma muy costeña, una melcocha de ritmos que al final da un producto muy dulce, muy pegajoso y muy chévere”.



Cumbia & Jazz Fusion será uno de los platos fuertes de Jazz al Parque, que este año contará con la participación de agrupaciones colombianas como Beat Bang, Los Pris Cuarteto, Hombre de Barro, Itapoa Cuarteto, Big Band Bogotá, The Swinging Brothers, Los Margaretos y Santiago Sandoval Quinteto, entre otras. Los invitados internacionales serán Javier Colina Grupo (España), René Marie (Estados Unidos), Daymé Arocena (Cuba) y Jane Bunnet & Maqueque (Canadá). Los conciertos, todos de ingreso gratuito al público, se llevarán a cabo hoy y mañana en el parque El Country. Más información en www.jazzalparque.gov.co.

Justo Almario, el homenajeado

El saxofonista sincelejano Justo Almario (1949) es la figura más relevante del jazz colombiano en el exterior. Entre 1976 y 1977 fue asesor creativo de Cumbia & Jazz Fusion y responsable de que Charles Mingus se acercara y se enamorara del sonido de la cumbia colombiana.



Siendo muy joven, Almario se estableció en Estados Unidos, donde recibió una beca para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music, para luego convertirse en el director musical de la banda del conguero Mongo Santamaría y trabajar con referentes mundiales del jazz como Freddy Hubbard, Kenny Burrell y Roy Ayers.



Como solista ha grabado once producciones discográficas, destacándose por su dominio del saxo soprano y tenor, clarinete y flauta. Actualmente forma parte del cuerpo docente del programa de Jazz Studies de Ucla.



Algunas de sus grabaciones más importantes son: Live at the Yankee Stadium, con Mongo Santamaría; Master Sessions, con Israel ‘Cachao’ Lopez; By Special Request, con Kenny Burrell; De mi alma latina, con Plácido Domingo, y Romance, de Luis Miguel. Como solista, sobresalen sus álbumes Heritage, Love Thy Neighbor, Interlude y Count Me In.



JUAN MARTÍN FIERRO*

* Escritor y periodista