La maravillosa pluma de Charles Dickens

Sensibilidad y superación. Estas dos palabras describen al novelista Charles Dickens, el inglés nacido el 7 de febrero de 1812 que se convirtió en uno de los novelistas más importantes y reconocidos de la literatura universal en su momento. Es considerado el más sobresaliente de la época victoriana.



Dickens fue maestro del género narrativo en su país y creó importantes obras a las que permeaba con una dosis importante de humor, ironía y una aguda crítica social.

Además, impregnaba sus novelas de importantes y detalladas descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios.



Pero sus novelas no solo llegaron a las páginas de sus libros. Si bien obtuvo un importante prestigio durante su vida, hoy es un clásico de la narrativa universal. Editoriales del mundo y cineastas se encargan de adaptar sus relatos con el detalle y el empeño que caracterizó a Dickens.



Pero la vida del autor no toda fue una feliz novela. De niño no disponía de mucho dinero para ir a la escuela, por lo que la mayoría de cosas que aprendió fue en su casa, con los pocos libros que tenía.



Como si eso fuera poco, en 1822, a sus 10 años, su familia se trasladó a Londres. Allí tuvieron que vivir la Revolución Industrial y con ella todos los cambios económicos y sociales que implicaba.



Por este motivo y por su situación familiar, Dickens tuvo que emplearse desde sus 12 años. Pero nada lo detuvo en su amor por la escritura para convertirse, luego, en el gran novelista.



De la mano de Charles Dickens y su mágica historia los niños reconocerán la importancia de seguir sus sueños sin considerar los tropiezos que se presenten en el camino. Además reconocerán la magia que ofrecen los libros para la vida.

