Charles Darwin, el hombre que descubrió el pasado

Parece que cuando se habla del pasado todo podría estar escrito. Eso mismo se creía en el siglo XIX. Pero mientras la humanidad creía saberlo todo para la época, Charles Darwin no dejó de investigar.

Su curiosidad lo convirtió en uno de los científicos ingleses más importantes de la historia y el primero, junto con Alfred Russel Wallace, en plantear la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies (1859) con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza.



La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin. Sin embargo, su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta 1930. Hoy, los postulados de Darwin constituyen la base de la síntesis evolutiva moderna.



Con algunas modificaciones, sus descubrimientos científicos todavía continúan siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida.



Darwin no tuvo que esperar mucho tiempo para dedicarse a lo que realmente amaba. A los 16 años ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar Medicina, como su padre, pero rápidamente se dio cuenta de que no era eso a lo que quería dedicar su vida.



Así fue como ingresó a la Universidad de Cambridge para estudiar Ciencias Naturales. Allí, su pasión se volvió una verdadera profesión. Con algunos viajes, trabajo y mucha observación, se convirtió en uno de los cinco personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido honrado con funerales de Estado.



La historia de Darwin no solo es para los niños, sino también para los padres. Por un lado, la curiosidad y la observación son indispensables para que los pequeños exploren el entorno en el que viven. Y por otro lado, es fundamental el apoyo de los padres para que los sueños de sus hijos y su curiosidad los lleven a convertirse en personas ejemplares de lo que realmente los apasiona.



