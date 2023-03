Su camisa blanca contrasta con el negro de sus tatuajes. Su apariencia tranquila y serena esconde realmente a un personaje complejo, apasionado y con mucha ambición. Así es Wilmer Elías, más conocido como Chang, un poeta urbano que, en los últimos años, se ha dedicado a batallar con una de las armas más sofisticadas: las palabras.

Creció en Valencia, Venezuela, en el seno de una familia un poco alejada al mundo en el que hoy en día se mueve. Si bien es cierto que la música estaba presente, su mayor pasión fue, en su momento, el baloncesto.



Aunque no fue deportista de alto rendimiento, la práctica constante de dicha disciplina tal vez lo preparó para lo que el destino tenía planeado para él: el freestyle, un arte que Chang define más como un deporte que requiere mucha disciplina y nace la pasión.

Facebook Twitter Linkedin

Chang participó recientemente de una batalla internacional en formato FMS, en San Juan, Argentina, contra el argentino CTZ, a quien venció de manera directa. Foto: Urban Roosters.

Aun así, para poder sentir dicho sentimiento, primero hay que encontrar aquel mundo que logra mover el mundo de estos grandes personajes. En el caso de Chang, su primer encuentro con el mundo del freestyle fue cuando tenía 11 o 12 años, momento cuando gracias a un familiar cercano logró tomar un micrófono por primera vez y sentir el poder de las palabras recorrer su cuerpo.



(Le puede interesar: ‘Filósofo’, la voz del pueblo barranquillero en el freestyle).

¿Alguna vez imaginó que sería freestyler profesional?



Cuando yo era pequeño, la verdad, imaginé que iba a ser todo menos rapero. Tuve un encuentro más fuerte con lo que era el deporte y con otras carreras de esta fantasiosas. Quería ser arqueólogo, astronauta, cosas así. Pero la música no era parte de mi perfil. De hecho, cuando era niño me enamoré del baloncesto.

¿Cómo comenzó en este mundo?

Por eventos a los que me invitaba un familiar quien hacía las pistas y eso me gustó, me pareció muy interesante el trasfondo de lo que era una batalla de freestyle y decidí empezar a conocer más del asunto.

¿Cuál es su género musical favorito?

Escucho más rock, música alternativa, me gusta la salsa… y de las cosas urbanas consumo rap, trap o reguetón. Estoy muy ligado con la diversidad musical, me gusta mucho escuchar todo tipo de vaina. Creo que no tengo género preferido pero sí artistas.

Facebook Twitter Linkedin

Durante la última temporada, Chang logró 12 victorias. Foto: Urban Roosters.

Entonces, ¿cuál es su artista favorito?



Me gusta Maná, me gusta mucho. También me gusta Cancerbero y esto va a sonar raro pero me gusta Christian Nodal, es mi gusto culposo de la música.

Es un contraste muy grande, ¿no cree?

Sí, pero es una vaina que yo escucho y me gusta. Podría ponerlo todo el día.

¿Cómo puede convertirse alguien en un freestyler profesional? ¿Qué entrenamiento hay detrás?



Existen dos caminos: está este freestyle artístico por decirlo así, que es en el que de cierta manera tienes un dote. Tienes mucho oído musical, naciste con un don, con una capacidad. Personas como Bnet (freestyler español) nacieron con un talento musical que los hace adaptarse muy fácil, pero eso los hace en cierta parte también muy poco constantes porque como son personas que son netamente talentosas y le dan prioridad a lo que está pasando en el momento, se dedican a improvisar mucho. Todo el día están improvisando.



(Además: Concurso de freestyle en Medellín).

¿Y el otro camino?



Está entonces la parte mecánica en la que las personas practican lo que es el freestyle deportivo. Se entrenan los reflejos, la velocidad con la que generas ideas, la estética del de lo que es una punchline o una barra en una batalla. (Es decir, lo artístico que puede ser una frase final o en medio de una tiradera).

Facebook Twitter Linkedin

Chang quedó de segundo lugar en la competencia más importante, la Freestyle Master Series Colombia. Foto: Urban Roosters.

Chang también resaltó que se ha dedicado a eso por tanto tiempo, que se freestylear se ha vuelto algo orgánico para él. Jamás pensó que viviría de ello y mucho menos que sería una parte fundamental de su vida.

¿Se nace o se hace freestyler?

Me volví. Al principio lo acogí como otra manera totalmente diferente de lo que sería una batalla o el freestyle realmente. Lo vi fue desde un lado un poco más espiritual, pues para mi era un momento en el que dos personas están sacando sus cosas negativas como seres humanos, pero lo están haciendo netamente deportivo. No hay un fin de lastimar realmente a la otra persona.

¿Por qué tiene que ver con la espiritualidad?



Siempre he pensado que nosotros como personas tenemos componentes que nunca vamos a poder rechazar por más puros que tratemos de ser. Siempre vamos a tener cosas negativas, entonces yo utilizaba las batallas de freestyle al principio para tratar de meter todas las cosas negativas en algo que me pudiese ser productivo y tratar de humanizarme más.

¿Recuerda cómo fue su primera batalla?



Fui por primera vez a una batalla un año después de haber presenciado un evento de estos. Estaba pensando como quería batallar, quería batallar, pero tenía muchos nervios y al final dije, ‘no mejor no, hoy no es el día’. Pero luego me aborda el maestro de ceremonia y me dice ‘mira, falta uno para comenzar’, así de la nada, sin conocerme ni saber quién era. Ahí fue cuando vi la cosa como mística. Recuerdo que le gané a dos personas, llegué a la semifinal y perdí después.

Facebook Twitter Linkedin

En Valencia, España, Chang logró vencer al mexicano Rapder en el corte internacional, quien en su momento era el campeón de la liga mexicana. Foto: Urban Roosters.

Años después, Chang migró a Colombia, lugar donde ha tenido que enfrentarse en múltiples ocasiones al rechazo del público, quienes suelen tener preferencia por los locales. No obstante, a pesar de estos obstáculos, este artista ha logrado ganarse el afecto y la admiración de todos los colombianos, quienes se sienten identificados con él.



(Le recomendamos: Murió el rapero David Jolicoeur miembro del trío de hip hop De La Soul).

Hay muchos prejuicios alrededor de esta disciplina. ¿Qué puede decirle a quienes no saben del tema?



Yo puedo invitar a todas las personas a que entiendan que hay niveles de freestyle apuesten en cuestión social. Esto es más de lo que ellos han podido ver pues hay muchos tipos. Desde las tiraderas hasta eventos más familiares. La idea es que que se acerquen al que más les gusta.

Además, su talento y dedicación lo han llevado a tener un gran reconocimiento a nivel mundial, especialmente por su papel como “villano” dentro de la liga de Freestyle Master Series, la cual celebrará su final internacional el próximo 11 y 12 de marzo en Bogotá.

¿Qué espera de la final de la FMS?

Vengo de un momento bastante cargado de cosas. Una temporada que duró más de un año en la que trabajé todos los días de mi vida. Entonces no quiero saturarme, quiero ir a hacer lo mejor que pueda, quiero ir a divertirme, quiero ir a a aplicar todo lo que he aprendido durante este año.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

@laura_bqz

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Preventa de boletas para el Baum Festival

Bizarrap: el joven argentino que hace bailar al mundo

Elon Musk protagonizará documental dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney

'No soy una víctima de Will Smith': Chris Rock