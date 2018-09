Chabuco y Roberto Pombo dieron más que una charla en Bogotá

Los asistentes esperaban una charla magistral entre dos conocedores del vallenato y más que eso se encontraron un concierto, risas, aplausos y una buena conversación que terminó con el público de pie y hasta un rey vallenato en el escenario.

Este 22 de septiembre, durante el Festival Ideas al Barrio, en el auditorio del Gimnasio Moderno de Bogotá, a las 5:00 p. m. se dio inicio a la tertulia musical entre Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y Chabuco, el músico colombiano hijo del guitarrista y maestro del vallenato Hugues Martínez.



La charla empezó con la infaltable mención al Brasil de los años 60 y la creación de la bossa nova, el resultado de mezclar los sonidos tradicionales brasileños con el clásico jazz. Algo similar a lo que ha hecho Chabuco desde 1998 con el vallenato, al mezclarlo con ritmos como el bolero, el son, el jazz y la misma bossa nova.



Con su particular carisma y con la confianza que hay entre dos amigos que ya han hablado durante mucho tiempo, Pombo no dudó en preguntarle a Chabuco si antes de emprender esta mezcla no tuvo miedo de “tirarse el vallenato”, a lo que este respondió que lo único que quería era llevarlo a donde nunca había estado y así lo hizo.



Con la pregunta sobre lo que estas canciones conservan del vallenato original llegó la confesión que desató risas y admiración a la vez:



—Yo lo que aprendí fue lo que escuché en mi casa.

—¿Pero usted sabe leer nota musical?

—No.

—¿Entonces usted no sabe leer nota musical? ¿Cómo?¿Entonces cómo hace?, preguntaba Roberto sorprendido y entre las risas de todos los asistentes.



Chabuco explicó que nunca aprendió a leer música como la mayoría de los acordeoneros de su pueblo, que todo lo aprendió en “la universidad de la parranda” y que, además, “el acordeón es un instrumento que no necesita mucha teoría porque pierde la magia. Esto es un instrumento que llegó de Alemania para que los campesinos de mi pueblo le pusieran corazón”.



Así se refirieron a cómo Chabuco, un músico que no lee partituras llegó a ser profesor en Berklee College of Music, conocida como la mejor universidad de música del mundo y donde se han graduado artistas como Charlie Puth, Esperanza Spalding o John Mayer.



Entre tanto, la conversación se veía acompañada por la música de Chabuco y su banda —un baterista, un bajista, un guitarrista y un pianista-, que deslumbró con la interpretación de ‘Nació mi poesía’; de clásicos como ‘Nido de amor’, ‘Así fue mi querer’, ‘Amor comprado’, y, el broche de oro para el público cachaco, ‘La casa en el aire’.



Antes de finalizar, el periodista hizo alusión al “vallenato como secuela de la literatura juglaresca” y le pidió a Chabuco que interpretara ‘La bola de candela’, canción que relata la historia de los dueños de la hacienda La Convención, de quienes se decía habían hecho un pacto con el diablo, en el que se acordaba la bonanza a cambio de la entrega de un trabajador.



Fue entonces cuando Pombo convenció a uno de los asistentes para que subiera al escenario: se trataba del rey vallenato Jaime Dangond, quien con un acordeón y en compañía de Chabuco y su banda, hizo que todos los asistentes se levantaran de su silla y empezaran a bailar al ritmo del vallenato y a aplaudir su improvisación en la que agradeció al Festival y a los dos tertulianos por tan grata conversación.



ANA HINCAPIÉ

Escuela Multimedia EL TIEMPO