César Pagano y su rumba para celebrar sus 80 años

César Pagano ha vivido para la rumba y la noche. El Goce Pagano y Salomé Pagana, el primero un rumbiadero del que fue socio y el segundo el lugar que tuvo durante varios años (lo cerró en el 2014), fueron sus escenarios bohemios y donde afianzó su pasión por la música caribeña y sus conocimientos sobre estos sonidos.

Ha escrito dos libros, 'Aquí el que baila gana' y 'El imperio de la salsa'. Conoce a los salseros duros, que ha entrevistado para sus escritos y su casa es un templo sonoro: lo acompañan montones de discos de acetato que tiene guardados hasta en una nevera.



Nacido en Medellín como César Villegas, en 1941, contó en este diario que nació “rodeado de música por mi abuela materna y mi padre. Mi abuela, que estaba loca porque se le murieron dos hijos y el esposo en una semana por una epidemia hace muchos años, cantaba mucho, en especial canciones mexicanas, o bambucos, o pasillos. Mi padre gustaba de la zarzuela y de la canción. Era agrónomo y docente. Se oía mucha radio y luego yo, que empecé a cantar. Tomé clases de canto en Medellín. Luego nos fuimos a Palmira, donde también encontré música y la radio prendida. Recuerdo Armonías del Palmar”.



Es conocido como el Pagano y es también gestor cultural, y cumplirá 80 años de vida el 20 de noviembre. La celebración es con todos los timbales, pues la amenizará la orquesta cuvana Los Cuatro de Belén, sello de la noche rumbera bogotana. Y el poeta Juan Manuel Roca y la salsera y gestora cultural Bertha Quintero harán una tertulia sobre el Pagano y su vida.



La fiesta será en Casa de Citas, de Carlos Adolfo González, en La Candelaria, otro gestor cultural que batalla la noche rumbera y es amigo de Pagano desde los años 90, cuando González empezaba como promotor de conciertos y Pagano le permitía pegar los avisos en Salomé. La vida y la música los han seguido uniendo.



La rumba promete y hay que reservar con tiempo las boletas, porque no solo será baile sino tertulia sobre la fiesta, el compromiso con la música y la vida bohemia.



Y antes de apagar las 80 velas, César Pagano contestó nuestro cuestionario sonoro.

¿Cuál es la canción que más le gusta y por qué?

No puedo elegir una sola: en la canción colombiana andina, 'Romanza de amor', de Álex Tovar; en folclórica, 'La maestranza', de Toño Fernández y los Gaiteros de San Jacinto; en porro, 'El pulgón', de Pedro Laza; en bossa nova, 'Eu sei que vou te amar', de Tom Jobim y Vinicius de Moraes; en salsa, 'El mundo está bien el loco soy yo', de Charlie Palmieri; en bolero, 'Vete de mí', de los Hermanos Virgilio y Homero Manzi; en flamenco, 'Zambra gitana', de Manolo Caracol, en songo: 'No soy de la gran escena', de Juan Formell y los Van Van; en jazz cubano, 'El huracan del Caribe', de Chucho Valdés con Irakere; en jazz, 'Pretty Eyed Baby', de Roy Eldridge y Dizzy Gillespie, y en clásica, 'Gimnopedias', de Satie.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El de los cañones y los fusiles, la guerra larga y sangrienta que atraviesa la historia de nuestro país y los gritos de las víctimas ensangrentadas; como dice Samuel Vásquez: “No quisiera estar en ninguno de los extremos del fusil”.



Cuál es el top 5 de los artistas que los han influenciado?

Jorge Negrete , Mario Lanza y Lucho Gatica en el canto; Chucho Valdés y Eddie Palmieri en el piano; Ivette Cepeda en el bolero actual, Petronio Álvarez con los aires sonoros del Pacífico y Lucho Bermúdez en el clarinete y arreglos.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Franchando, del pianista cubano Emilio Morales, dedicado a su amigo fallecido Frank Emilio Flynn.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

La más significativa fue recibir la misma noche en el Goce Pagano de la Caracas con 74 al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y al rey del mambo Dámaso Pérez Prado. Fue a mediados de los años 80, en una fiesta que fraguó Enrique Santos Calderón para su hermano, una rumba multitudinaria, nos tocó cerrar desde muy temprano. Era una casa de madera que amenazaba con entrar con problemas de seguridad, por momentos el piso temblaba.



Hubo música en vivo en el tercer piso con la orquesta de Conny Riveros y Pantera García. Pérez Prado descargó en el piano esa noche mientras Gabo y Mercedes prefirieron disfrutar del arte de Náfer Durán en el primer nivel, dónde yo vivía en ese tiempo con Nancy Pulido y con mi hija Armonía.



¿A quién le hubiera gustado hablar o haber tenido en su sitio?

A Benny Moré y Paulina Álvarez, ambos distinguidos artistas cubanos, y de los colombianos, a Carlos Julio Ramírez, para incitarlos a hablar de las obras comerciales que venden mucho, pero tienen poco valor artístico.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida profesional?

Que la colección de más de 2.000 entrevistas, discos y videos que tengo quedara como patrimonio y memoria en alguna institución donde cumpla su función social y educativa, como algún conservatorio o biblioteca colombiana, ya que es una memoria que debiera aprovechar el país.

¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El agua de los manantiales y oleaje incansable del viejo mar, además el ulular del viento dentro de un bosque de clima frío.



¿Si no hubiera sido dueño de sitios de rumba y gestor, qué profesión le gustaría tener?

Me hubiera gustado dirigir una estación de radio con una programación cultural y exquisita.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Boleros de José Antonio Méndez y Marta Valdés.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Sin duda alguna, el piano acústico, ese príncipe de los instrumentos.



¿Tiene algún sitio al que va a inspirarse?

Los lugares a los que asisten los grandes músicos, para aprender de ellos, oírlos tocar y gozar de la belleza de la música que crean e improvisan.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

'La candela viva', cantada por Totó la Momposina; 'Aquí el que baila gana', de Juan Formell y los Van Van, y 'Goza la vida', de Manny Oquendo y el Conjunto Libre.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Mis héroes sonoros no son anglos, admiro y apoyo a los músicos latinoamericanos, del Caribe y del tercer mundo, aunque me pueden gustar algunas obras solitarias.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado?

Uno de Astor Piazzola en el Teatro Junín de Medellín, a mediados de los años 60; el de Atahualpa Yupanqui en el Teatro Colón de Bogotá, en los años 80, y el de las cantantes cubanas Ivette Cepeda y Gema Corredera, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, en los últimos tiempos.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Probablemente, el del Trío de los Tres Caballeros de México a principios de los años 60, cuando yo hacía parte de un grupo semejante en la ciudad de Medellín, el cual es la banda sonora de uno de mis programas, 'Conversación en tiempo de bolero' en Javeriana Estéreo, donde ya cumplimos 31 años ininterrumpidos de difusión.



¿Qué canción lo hace llorar?

Lloro de emoción sublime con una canción interpretada por Ivette Cepeda y del compositor Orlando Vistel: 'Si yo hubiera sabido', y con la música del piano impresionista del maestro Debussy.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Las rancheras de José Alfredo Jiménez, cantadas por Miguel Aceves Mejía y los tangos de Gardel y de Charlo.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

No recuerdo muy bien. Era una canción mexicana delicada y bonita que decía algo como: “Corazoncito muy bonito, acabado de llegar, que me hace muy feliz”. Me la cantaban mi madre Violeta y mi abuela Virginia.



Por otra parte, recuerdo de mi niñez en Palmira los arrullos que interpretaban las cantadoras del pacífico.



¿Dónde y cuándo le cantó por última vez el 'Happy Birthday' a alguien?

Mi pareja son los libros y la música. No me gusta el 'Happy Birthday'. Prefiero volver a cantar en Casa de Citas celebrando mis 80 años 'Más viejo que ayer y más joven que mañana', de la Orquesta Revé. (Risas)



¿Dónde y cuándo?

20 de noviembre, 7 p. m. Casa de Citas, carrera 3 n.° 12B-35, La Candelaria. Informes: 3152125733. Cóver: 20.000 pesos.