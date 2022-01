César Mora y su orquesta, María Canela, le cantan desde hace años “a la realidad, al amor y al desamor y a esa Colombia que me tocó vivir”. En su música hay varios temas propios, como 'Canela', una canción que se convirtió en un himno. Era la favorita de Jaime Garzón e incluso la tocaron en su entierro; también tiene otras de su puño y son como 'Coco y piña', 'Escapadita' y 'Señora suerte'.

Su música tiene mucho sabor caleño. Mora nació en 1960 en Cali, pero por el trabajo de su papá, José Francisco Mora, un técnico ferroviario, la familia vivió en varias ciudades del país y terminó en Bogotá.



Es salsa y son, cantada por un hombre que no sobrepasa los 1,60 metros de estatura, pero que se ha consolidado como un gigante del sonido y la actuación. En su propuesta sobresalen los trombones: para bailar en forma y para escuchar con atención. Su orquesta, María Canela, cerrará el Festival Centro, el domingo 23 de enero, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.



Este encuentro, que vuelve a ser presencial, ha sido uno de los más exitosos de los festivales bogotanos. No tiene la cantidad de asistentes de Rock al Parque, porque se hace en espacios más pequeños. En él confluyen las tendencias sonoras más vanguardistas con otras de la vieja guardia o muy populares.



Este año, además, tendrá entre los invitados a la cantadora del Pacífico Nidia Góngora, que estará con Quantic, y a los Crew Peligrosos y Diana Avella, entre otros, un crossover por el que vale la pena darse una vuelta por algunas de las sedes del festival.



Mora cuenta que, en sus inicios, su grupo era muy sencillo. “El Son del Pueblo, se llamaba, y como hacíamos muchas giras, lo más cómodo era viajar con guitarras. Luego nos fuimos ampliando a una minicharanga, agregándole violín y flauta”, cuenta.



“Pero a mí siempre me llamó la atención el trombón y ese gusto se selló con el disco de Rubén Blades y Colón, 'Metiendo mano'”.

En ese momento tuvo la suerte de encontrarse con César Monge, conocido como Albóndiga, “un venezolano que fue uno de los fundadores de La Creación Latina y estuvo en Niche, Guayacán, y conmigo”, un gran trombonista; con el aprendió nuevos secretos.



Su grupo se llama María Canela porque “María ha sido un nombre recurrente en mi vida. Es el de mi mamá, el de una de mis hijas, el de varias compañeras de amor. Y Canela porque así se llama la composición más importante en mi carrera”.



De su mamá, María de Jesús Hernández, viuda de Mora, cundiboyacense, heredó, especialmente, su amor por la música. “Tiene una voz de soprano hermosa y en mí ha visto la realización de su sueño frustrado de ser cantante. Eso sí, nunca lo dice con amargura, es una mujer valiente y vital”, cuenta Mora.



A sus 92 años, le sigue pidiendo que la meta a cursos y la lleve a paseos, y le dice que no le ha cumplido la promesa de hacer para ella un disco de boleros, un género que también apasiona a Mora, así como las músicas mexicanas y el jazz.



De su papá, caleño, le llegó el amor por la salsa y por el glorioso Deportivo Cali, cuya décima estrella celebró con toda en su cotidianidad y en sus redes, y esa caleñidad que no se le va pese a que lleva muchos años, de los 62 que tiene, en Bogotá. Ir al Valle del Cauca es uno de sus planes predilectos y ha hecho varios proyectos con Telepacífico.



Mora creció oyendo cantar a su mamá, “mientras lavaba y cocinaba, y enseñándome las primeras canciones, que tenía que interpretar cuando llegaban las visitas a la casa”, dice.

En el colegio “y desde kínder, yo era el de los versos y los cantos. ‘Mora, salga y recite’, ‘Mora, vaya cante’, ‘Mora, vamos a hacer una obra de teatro, venga’, me decían los profesores, y así empezó mi vida de payaso”.



Lo que cantaba o recitaba se volvía su apodo. “Me decían Pollo Chiras, por el verso, y Campanera, por una de las primeras canciones que me enseñó mi mamá. Ese apodo no me gustaba, le dije a mi mamá, y ahí mismo me enseñó 'Relicario'. Esa ha sido una constante, de acuerdo al personaje que haga en televisión, así me llama la gente”.



Ya tiene ganas de que sea domingo para estar en el Festival Centro, con público y con su música. “Me gusta porque los invitados tienen propuestas diferentes. Han formado un nicho importante y no son de las que suenan en la radio. Nidia Góngora, Edson Velandia, Victoria Sur, por nombrar algunos, hacen de la música algo distinto”.



Y, por ahora, queda pendiente grabar el disco con los boleros favoritos de doña María de Jesús.

Programación del Festival Centro

20 de enero: Distrito El Bronx, desde las 4:30 p. m.: D’Pockers, I. R. A., Hermanos Menores, Hendrix B. y Nidia Góngora y Quantic.



21 de enero: Auditorio Mayor, calle 23 n.º 6-19, desde las 4 p. m. El Gamín, Crew Peligrosos, Diana Avella, Granuja y Métricas Frías.



22 de enero: Centro Cultural Gabriel García Márquez, calle 11 carrera 5.ª, 3 p. m. Los Iankovers, Carlos Rizzi, Indus, Latenaz, Balthus t y Ancestral Beats.



22 de enero: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, calle 10.ª carrera 3.ª, 3 p. m. Ensamble Zocoró, Aguas Ardientes, Natikumbatá y La Perla.



23 de enero: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, carrera 7.ª calle 22. 10 a. m., Adriana y Velandia y Victoria Sur. En el mismo escenario, desde las 4:30 p. m., repiten Velandia y Adriana y van Carmelo y Los Toscos, y César Mora.



Boletas: informes, en festivalcentro.fuga.gov.co.

