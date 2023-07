El 16 de julio del 2003, a las 4.55 de la tarde, de un día miércoles, murió en New Jersey Celia Cruz, una cantante cubana que nació en Santos Suárez. Hija de Catalina Alfonso, a quien le decían Ollita, y de Simón Cruz. Con el paso del tiempo fue llamada de diferentes maneras: La Guarachera de Cuba, La Señora del Ritmo, en mi libro la llamé La Reina Rumba, pero finalmente fue la Reina de la Salsa, cuando Johnny Pacheco y Fania la llevaron al cielo del estrellato en todos los continentes.

Hace algunos meses, la revista Rolling Stone, una publicación con un perfil americano, hizo un listado de los 200 mejores cantantes del mundo. El primer lugar le correspondió a Whitney Houston, segunda Aretha Franklin y tercera Billie Holliday. La primera latina que aparece es Celia Cruz en el puesto 18 y Héctor Lavoe figura en el 73. El resto de latinos se encuentran después del número 100.



En tributo a estos 20 años de la muerte de Celia Cruz es importante recordar los momentos finales, desde el concierto en México, noviembre de 2002, cuando explota la enfermedad, a quien Celia Cruz llamó “la malanga”. Nadie más cercano a ella para contarnos estas intimidades que Omer Pardillo Cid, su albacea, las cuales hoy nadie precisa o conoce en el tiempo, en estos 20 donde ella demuestra que es inmortal.

Conocí a Omer Pardillo Cid en Cartagena, en el Festival de Cine organizado por Víctor Nieto, en ese entonces integraba el equipo de prensa de Ralph Mercado, mánager de Celia Cruz, dueño de RMM Records. A Cartagena fueron a presentar un documental sobre Cachao, el gran bajista.



Por asuntos largos de explicar, en la mitad de la década de los noventa no estaba en auge, Celia Cruz, como su esposo, consideraban que Ralph los había descuidado y fueron surgiendo roces, que estallaron en un disgusto porque en un concierto de Celia se llevó como telonero a un músico de la Cuba oficial.



Celia Cruz y Pedro Knight deciden, en 1998, terminar el contrato con Mercado y darle la confianza a Omer Pardillo Cid, que en ese momento era su jefe de prensa. Con criterio y buen manejo, logran un excelente contrato con Sony Music, que coincidió con ser galardonada con 3 Grammy anglo y 5 latinos.



En el 2002 se crea la Fundación Celia Cruz, con varios objetivos, uno de ellos ofrecer becas de formación musical. Cuando ella muere, Omer Pardillo crea el Celia Cruz Legacy Project, entidad dedicada a manejar la herencia cultural de la cantante.

Pardillo Cid, además de ser el albacea de Celia Cruz, sigue como manager de artistas y ha coordinado la obra 'Celia, el musical'. Lo más significativo es que lleva por el mundo una exposición de los objetos de Celia: vestidos, pelucas, zapatos, documentos. La más expresiva fue Forever Celia en el Museo La Diáspora Cubana, en Miami.



Pardillo la conoció como pocos, su humildad, su relación con el poder, el amor por caminar de incógnita las calles de Nueva York, por el Soho, no le negaba un autógrafo a nadie. Por eso, recurro a él para que me responda los momentos cruciales y las decisiones que se tomaron cuando supieron que la Reina de la Salsa tenía cáncer.

Honras fúnebres de Celia Cruz en Miami. En la foto: Omer Pardillo, Carlos Vives y el padre Alberto, entre otros. Foto: Omer Pardillo Cid / Fundación Celia Cruz



La primera señal es cuando el médico de confianza de Celia Cruz, después de un examen de rutina, la requirió para hacerse una mamografía, y, luego, otros exámenes. ¿Qué significó eso?, cómo lo tomó ella y su equipo?

Fue un momento muy duro para la vida de Celia que nunca se enfermaba, no le daba ni catarro. Estábamos en un consultorio médico en Nueva York Celia, Pedro y yo, y el doctor le dijo que tenía unos resultados que compartir con ella muy personales y le pregunto si se podía hacerlo en frente mío. Ella le contesto que sí, que yo era de su absoluta confianza y entonces procedió a darle la triste noticia que tenía cáncer, ella se abrazó llorando a Pedro y Pedro no pudo aguantar la noticia. Salió del cuarto y quedamos el doctor, Celia y yo, quien me dio un fuerte abrazo diciéndome: “Omer de esta saldremos porque mi Dios nunca me ha faltado”.



En un concierto en México, donde celebraban 50 años de la vida musical de Celia Cruz, en el Auditorio Nacional, al que fue Gabriel García Márquez y su esposa, hubo un incidente de olvido de la letra, algo que nunca había ocurrido. Fue el 1 de noviembre de 2002. ¿Que provocó esa situación?

Resulta que, al parecer, el tumor que después se le diagnosticó ya estaba presente en su cabeza y afectaba la parte que controla la memoria y olvidó un par de estrofas de una canción tan emblemática como Guantanamera que había cantado toda la vida.



El 5 de diciembre de 2002 operan a Celia Cruz en el Hospital New York Presbyterian. ¿Cuál fue el resultado médico de la intervención?

Celia enfrentó la intervención muy positiva, como siempre fue en la vida. Salió bien y con un estado de ánimo como solo ella solía tener, el hospital rodeado de reporteros de televisión y prensa y ella jocosamente dice “no sabía que me querían tanto”.

Aun así, en esas condiciones, se preparó el álbum Regalo del alma, bajo la coordinación de Óscar Gómez y Sergio George. ¿Es cierto que por primera vez en su vida, Celia Cruz grabó por fragmentos, porque olvidaba las letras? ¿Qué tan difícil fue esa grabación?

En febrero, Celia, entre sesiones periódicas de radioterapia, saco tiempo para grabar. Como es conocido, grababa un álbum en una semana pero este, debido a su condición médica, lo hizo en tres semanas. No creo que olvidase las letras, pero sí, cosa que normalmente no hacía, las inspiraciones las tenía que escribir.



Telemundo preparó un gran homenaje que se vio en señal internacional. Celia Cruz estaba feliz, animada por el afecto de la comunidad musical. ¿Cómo recuerda este evento, desde lo organizativo hasta lo musical?

Ese tributo marcó un día muy especial para su carrera, y fue como una culminación en su carrera de todo el gremio musical y sus fans, venerándola y respetándola; y pudo confirmar una vez más el amor de su público.



Cuando su salud se hace crítica, se deben tomar decisiones. El 11 de julio, junto con Luisito y Pedro Knight, coordinaban con la Funeraria Frank E. Campbell para que lleve a cabo el funeral. ¿Esto lo habían hablado con Celia Cruz, ella comentó sobre esos asuntos o no?

Muchos años antes de su enfermedad me expreso que si en algún momento ella falleciese yo tomara todas las decisiones sobre sus honras fúnebres, porque sabía que si moría antes de Pedro, él no iba a tener la fuerza para hacerlo. Fue tan cuidadosa que en su testamento indicó que la única persona que podía tomar decisiones sobre sus honras fúnebres era Omer Pardillo.



¿Hablaste con Emilio Estefan para el funeral simbólico en Miami?

El lunes 14 de julio del 2003 tome el teléfono y hable con dos personas de mi entera confianza para que me ayudaran a planear el velorio en Miami: Emilio Estefan y Jorge Plasencia.



¿Cuáles fueron las últimas palabras de Celia Cruz y quienes estaban en esa habitación para estar en ese momento final?

Había cerca de 8 personas, un círculo muy pequeño con sus familiares y amistades muy cercanas. Celia dejó este mundo con mucha paz, y creo que en sus últimos momentos pudo agradecerle a Dios todo lo que le dio. Fue una mujer de mucha fe.



Blanca Lasalle, por determinación de ustedes, da la noticia a Univisión y Telemundo, dando por hora oficial las 4.45 p.m.

Blanca Lasalle y yo, cada uno a una cadena diferente, dimos la noticia de su fallecimiento.

En la Catedral de San Patricio, en Nueva York, fue su servicio fúnebre. El cadáver de Celia Cruz recorrió la Quinta Avenida de Nueta York. Foto: Omer Pardillo Cid / Fundación Celia Cruz



En el entierro algo inusual, Celia Cruz no se enterró como tal, fue llevada a un freezer, digamos una nevera, ¿era una decisión de quién? ¿esperaban hacerlo de distinta manera? ¿a los cuántos días, finalmente, se enterró?

Después de que su cuerpo fue preparado el 16 de julio, vino a Miami al velorio el 17 de julio y después se entierra en New York el siguiente miércoles.



Con el paso del tiempo, ¿cómo analizas ese momento tan difícil? ¿cómo fue cerrar la Quinta Avenida?, hacía 30 años que no se hacía. ¿Qué sentías viendo como esa niña de Santos Suárez había llegado a ese lugar?

El velorio de Celia Cruz fue un testimonio de amor de su público y como bien quedó plasmado, sus fanáticos y amigos la despidieron como ella se lo merecía, como una reina. Desde el plano personal, planificar las honras fúnebres de quien yo quise mucho era hacer algo digno y lo que se merecía. Creo que ella tiene que haber estado muy contenta de como pasó todo. Nunca pensó que su muerte paralizara la ciudad más importante del mundo y menos cerrar la Quinta avenida que solo la cierran para presidentes y dignatarios.