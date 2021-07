Se cumplen 18 años sin Celia Cruz, 'la reina de la salsa'

El 16 de julio de 2003, cuando tenía 77 años, falleció una de las cantantes más grandes del son cubano y de la música latina del siglo XX: Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz.

¿Quién no ha bailado al menos alguna de sus canciones? Dar unos buenos pasos mientras sonaba de fondo 'Que le den candela', 'Yo viviré' o 'La negra tiene tumbao' se convirtió en uno de los momentos comúnes y felices de varias fiestas en los 90 y los primeros años del 2000.



Varias generaciones, antes del boom del reguetón, crecieron con su música como referencia. La gente la amaba. Era espectacular, extravagante y una mujer directa con un estilo único: sus vestidos de colores y lentejuelas, sus pelucas y su sonrisa fueron el complemento perfecto para su actitud arrolladora y llamativa.



(¿Cuál es el origen del ADN de Celia Cruz?)



La apodaron 'La reina de la salsa' y 'la guarachera de Cuba'. Comenzó su carrera como vocalista de la Sonora Matancera, pero en 1960 salió de la isla y se consolidó en México y Estados Unidos.



En esa década se casó con el primer trompetista de la orquesta, Pedro Knight, y arrancó su carrera como solista junto al percusionista Tito Puente, también llamado el 'rey de los timbales'. Por esos años, también participó en un concierto grabado en vivo en el 'Yanquee Stadium' de Nueva York con Fania All-Stars.



De ahí en adelante todo es historia. Se convirtió en una estrella internacional y en su vida cantó con Willie Colón, Ray Barretto, Johnny Pacheco, David Byrne, Los Fabulosos Cadillacs, Jarabe de Palo, Lola Flores, Gloria Estefan, Dionne Warwick, Vicente Fernández, entre otros grandes artistas que la respetaban y admiraban.

Su 'grito de batalla' —como en varias ocasiones lo definió— fue el icónico ¡Azúcar!, con el que recibía a su público o avisaba que entraba a algún escenario.



En conversación en el programa Yo, José Gabriel, en diciembre de 2000, al que asistió con su esposo, contó la historia detrás de esa palabra: "Estaba en Miami comiendo y le pedí al mesero un café y me dijo: '¿cómo lo quieres, con azúcar o sin azúcar?' Yo le respondí: 'Chico, mira, tú eres cubano, tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros... pues ¡con azúcar, chico, con azúcar!'".



Celia contó que esa noche de 1964 estaba trabajando en un cabaret en esa ciudad y la gente, "con una risita", le preguntaba por el 'cuento del azúcar'. Ella lo contó solo un par de veces. Más tarde, cuando la anunciaron en el escenario, bajó las escaleras diciendo ¡Azúcar! y el público comenzó a aplaudir. Esa palabra, con ese tono, la acompañó hasta el día de su muerte.

Para nadie era un secreto la posición política de Celia. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la llegada de Fidel Castro, todo cambió en la isla. Los negocios, la radio y la televisión terminaron en manos del régimen del momento, y eso no fue del agrado de la cantante.



(Policía cubana entra a una casa y dispara contra manifestante)



"Yo estaba presentándome en el cabaret El Afro, en México. Regresé el 28 de enero y encontré que todo era distinto. No sólo empezó a morir el ambiente de farándula de antes, sino que ellos se convirtieron en el control total de los eventos que se realizaban. Mis amigos de la Sonora Matancera y yo entendimos que no teníamos futuro en Cuba", se lee en la recopilación de declaraciones que hizo la revista BOCAS sobre las respuestas que la 'reina de la salsa' le dio a su biógrafo en 1980.



En un documento revelado por el diario El País, se lee un apartado de una carta del grupo anticastrista en el exilio Alpha 66 que confirma lo que ella opinaba: "la formidable y sensacional cantante cubana era una legítima amante de la democracia y por lo tanto una anticomunista por naturaleza".



Su relación con Fidel Castro no era buena. Cuando ella salió del país a México y EE. UU., fue señalada de ser parte del 'imperio Yankee' y no le autorizaron ingresar a Cuba durante varias décadas.

Sus letras se convirtieron, entonces, en la forma para expresar, además de sus sentimientos, su ideología. "Tierra mía, tierra linda, te quiero con amor; Y si acaso no regreso me matará el dolor; Tanto tiempo sin verla, me duele el corazón", se escucha en la canción 'Por si acaso no regreso'.



También, en la mítica 'La vida es un carnaval', dice: "Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos contagian".



Hasta 1990, logró retornar a la isla como invitada para una presentación en la base de Guantánamo. Luego de ese evento, se llevó algunos gramos de tierra de Cuba y pidió que se la pusieran en su ataúd cuando muriera.



(Protestas en Cuba: 3 claves para entender las manifestaciones)



En 2002, durante una presentación en México, perdió el control del habla. Fue diagnosticada con cáncer cerebral a finales de ese año. El 13 de marzo de 2003 apareció por última vez en público en un homenaje en el teatro Jackie Gleason de Miami. Cuatro meses más tarde, falleció.



18 años después, su legado está más vigente que nunca. Hace unas semanas, fue publicado el libro 'Celia en Cuba:1925-1962' de la filóloga Rosa Marquetti y su música ha cobrado más fuerza con las recientes manifestaciones en la isla. Es una leyenda que quedó inscrita en el ADN de varios países de América Latina.



EL TIEMPO