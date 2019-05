Serenata para las mamás

Un recorrido por sonidos antiguos y nuevos géneros hace el grupo The Four Singers este 10 de mayo, a las 6 p. m., en el centro comercial Hayuelos de Bogotá, para celebrar el Día de la madre.

Bajo la dirección del maestro Claudio Tabbush, se hará un recorrido por temas de grandes compositores clásicos, entre ellos ‘Come Again Sweet Love’, de John Dowland; ‘Do you not Know’, de Tomas Morley; ‘Duetto buffo di due Gatti’, de Gioachino Rossini, pasando a canciones más recientes como ‘What a Wonderful World’, de B. Thiele y G. Weiss; ‘Yesterday’, famosa por The Beatles, y ‘El día que me quieras’, inmortal en la voz de Carlos Gardel.



El 11 de mayo, a partir de las 3 p. m., el coro Hayuelos, integrado por niños y vecinos y amigos del centro comercial, interpretarán un repertorio que incluye ‘Como pájaros en el aire’, ‘Bésame morenita’ y ‘Los versos a mi madre’, entre otros.



Igualmente, los niños pueden “matricular” a sus mamás en la Comedia formativa, para que tomen “clases” de matemáticas con palabras que suman y restan; biología, con la convivencia con niños y mascotas, y hasta de química, con el poder químico del afecto en el cerebro, además de otros recursos pedagógicos que no están en ningún manual pero que se convierten en herramientas prácticas en la familia.



Estas “clases” son “dirigidas” por el sicólogo y comediante Sergio Martínez, y serán el 11 y 12 de mayo desde las 2 p. m.



¿Dónde y cuándo?

Hayuelos, calle 20 n.° 82-52, Bogotá. Entrada libre.