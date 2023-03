Es primavera y la gira europea del quinteto de Cécile McLorin Salvant se dirige al corazón de Francia para presentarse en Bourges y en París. Después de grabar un directo junto al pianista Aaron Diehl, en el Cabaret Sauvage de la capital francesa, irá a Portugal e Italia. Con el cambio de estación, acaba de presentar Mélusine, su nuevo álbum.

Tras el éxito de Ghost song, su trabajo anterior, considerado el mejor álbum de jazz de 2022 por The New York Times; y el aclamado estreno de Ogresse, una fábula musical animada que hace poco presentó con una orquesta de cámara dirigida por Darcy James Argue, Mélusine, lanzado el viernes, propone uno de los giros más fascinantes de su discografía.

A través de cinco canciones originales e interpretaciones de otras nueve que datan del Medioevo —la mayoría cantadas en francés y también en occitano, inglés y creole haitiano— Mélusine revive la leyenda folclórica escrita por Jean d’Arras en 1393. Raymondin, un hombre caído en desgracia al matar accidentalmente a su tío durante una cacería de jabalíes, se enamora de Mélusine, una hermosa mujer a la que ve bañándose en un río mientras vaga con su pena por el bosque. Ella promete aliviar su tristeza y convertirlo en un gran señor si se casan con la condición de no verse nunca los días sábados, cuando Mélusine se encierra a bañarse tras una gran puerta de hierro.

Él acepta y todo va de maravilla hasta que, azuzado por rumores de infidelidad que le lleva su hermano, rompe su promesa y rasga la puerta con su espada para sorprenderla. Es sábado y Mélusine está bañándose en una tina de mármol, mitad mujer, mitad serpiente. Al verse descubierta se convierte en dragón y sale volando por la ventana. Solo reaparece para visitar, fugazmente, el lecho de muerte de sus descendientes.

(Puede interesarle: Estéreo Picnic tiene un espacio VIP para la inclusión: 'Very Inclusive People')

Mélusine' es una oda a la soledad, a la autosuficiencia y al ser adaptable (…). A menudo escribo canciones sobre el anhelo de otro, sobre deseos insatisfechos FACEBOOK

TWITTER

“Con frecuencia tomo algo de un proyecto anterior y creo algo nuevo a su alrededor. La canción Mélusine es un ejemplo. Fue grabada durante las sesiones de Ghost song y pensé que seguramente estaría en ese disco; pero se convirtió en la semilla del siguiente proyecto. Mélusine es una oda a la soledad, a la autosuficiencia y al ser adaptable (…), A menudo escribo canciones sobre el anhelo de otro, sobre deseos insatisfechos. Esta canción habla de cómo sacar de tu interior todo lo que necesitas”, dice Salvant acerca del tema que da título al álbum.

Cuando le pregunto en qué se parecen y en qué se diferencian sus dos últimos trabajos, puntualiza: “Son similares en algunos aspectos y por eso quise eliminar cualquier obstáculo de género o de época. Temáticamente, en ambos álbumes, traté de seguir un hilo, una pregunta. En Ghost song: ¿qué haces cuando anhelas algo que se ha ido y nunca volverá, o algo que nunca tendrás? Y en Mélusine: ¿cómo opera la mirada? ¿Es un acto de amor, un arma, una ladrona? Estructuralmente, los dos álbumes fueron creados casi como una forma de resolver un rompecabezas, un anagrama. En Mélusine, ¿cómo hacer fluir las canciones para contar la leyenda de una mujer? Y en Ghost song, ¿cómo puede la estructura crear un espejo y un círculo?”.

Al momento de concebir Mélusine, ciertamente un álbum inclinado al mundo francófono, Salvant estaba inmersa en la mitología. “Siempre me fascinaron los monstruos míticos, las diosas y dioses feos o hermosos. Resultó que, al ordenarse de cierta forma, muchas de las canciones que ya venía interpretando podían hilar una historia casi con exactitud, aunque hubieran sido compuestas con siglos de diferencia. Cantar jazz y standards es interesante, pero no es realmente mi origen cultural. A veces me he preguntado si lo hago porque es exótico. En cierto modo, este álbum es un ajuste de cuentas: ¿Cuál es mi historia? ¿Dónde encajo? Aquí hay tal vez una suposición y es que el jazz es la música de mi gente, que es mi música, cuando en realidad no soy más que una invitada. Música francesa y haitiana: esa es la música de mi cultura”.

Una gran fábula

La fascinación de Salvant por el mundo medieval le ha permitido crear su propia biomitografía; evocar a Sara Baartman, más conocida como “la Venus hotentotes” y homenajear la obra pictórica que Gerard Fortune dedicó a Erzulie, la deidad africano-haitiana, explorando el fetichismo, el hambre, la mentira y la otredad. Para ella, fabular es otra forma de crear. No olvidemos que, en sus comienzos, la música era ante todo eso: una gran fábula.

Hija de madre francesa y padre haitiano, Salvant nació en Miami el 28 de agosto de 1989. Se crió en un entorno multilingüe y diverso en el que se hablaba inglés, francés y español. Desde pequeña se apasionó por contar historias, cantar, dibujar. Fue una niña curiosa, viajera y lectora. A los cinco años tomó lecciones de piano y a los ocho cantaba en la Sociedad Coral de Miami.

En la adolescencia, se encaminó hacia el canto clásico. Siendo alumna de música barroca y jazz en el conservatorio Darius Milhaud en Aix-en-Provence, Francia y de composición y teoría musical en The New School, obtuvo una licenciatura en derecho francés en la Universidad Pierre-Mendes, de Grenoble. Sarah Vaughan, Billie Holiday, Bessie Smith y Betty Carter, influenciaron su forma de cantar.

En 2010, año de su debut discográfico con Cécile & the Jean-François Bonnel Paris Quintet, ganó el prestigioso concurso Thelonious Monk. Tenía apenas 21 años de edad. En 2016, 2018 y 2019 se llevó el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal por For one to love, Dreams and daggers y The window, tres discos fuera de serie que confirmaron su extraordinaria calidad interpretativa y su sensibilidad para escribir canciones.

(Sugerimos: Se filtran las canciones del nuevo álbum de Shakira: ¿con quién colaborará?)

En 2020, recibió la beca MacArthur y el Doris Duke Artist Award. La obra de Salvant, que ya cuenta con siete álbumes y destacadas colaboraciones junto a Jacky Terrason o Wynton Marsalis, entre otros, sorprende por la naturalidad con que enlaza música, artes visuales y artes escénicas.

En sus estilismos y en sus letras hay arrojo y misterio. Me refiero a canciones que serpentean entre el vodevil y la tragedia, la música barroca y el blues, la elevación del contrapunto y la expresividad del jazz. Siglos enteros de música son decodificados en esa amplitud con histrionismo y gran sentido del humor, en un diálogo ingenioso entre arte y folclor.

Salvant es libertad sin rótulos de estilo ni formato; una gran curadora sonora, una arqueóloga de canciones, una mujer que se reafirma a través del performance. Bien lo dice la prestigiosa revista Jazzwise, que se declara admirada con “su capacidad para habitar la canción; y con su uso cuidadoso de los gestos y movimientos sobre el escenario”.

Ventanas y fantasmas

Sus canciones de amor (y desamor) son, además, demoledoras. En álbumes como The Window, For one to love y Ghost song, se arroja al vacío como la letrista consumada que es: Ever since the one I love’s been gone, por ejemplo, habla de quien ama a otra persona a tientas, atravesando la oscuridad de no saber si es correspondida. Tiene un pulso misterioso que por momentos me recuerda a Nature boy; mientras que en Obsession, tema con el que abrió su magnífico concierto en el festival Nancy Jazz Pulsations, el año pasado, se lee: “En alguna parte debe haber un lugar / donde los corazones puedan tocarse / donde los amantes puedan encontrarse a la luz del día / y saber que es suficiente / Entonces, ¿realmente necesito las sombras que escondes en esta pasión que vive en la oscuridad? / muéstrame tu corazón”.

Por otra parte, en Ghost song, confiesa: “Lloré cuando decidiste irte / lloré mucho más de lo que nunca sabrás / Mi orgullo es mi única compañía / mi orgullo sacará lo mejor de mí / Bailaré con el fantasma de nuestro amor / bailaré con el fantasma de nuestro amor perdido”. Y así. By myself, Fog, Stepsister’s lament, Underling, Look at me, Wives and lovers, y la descomunal Left over, caben también en esa lista: “Incluso me pregunto si él sabe mi nombre / mi nombre entre esos labios / o en esa lengua / podría hacerme perder el piso en el que estoy / por verlo sonreír”.

Sobre el aspecto intrigante de la mirada del otro, la mirada no deseada que violenta e incomoda, dice Salvant: Mélusine es el objeto, la víctima y, al mismo tiempo, la manipuladora de la mirada. Ella representa la parte secreta de ti mismo, la parte que solo se muestra en soledad, el deseo de ser visto y de ser invisible, porque la invisibilidad también puede ser generativa y creativa. La historia de Mélusine es también la historia del poder destructivo de la mirada. La espada de Raymondin perfora un agujero en su puerta de hierro. Su mirada también. La mirada es transformadora y combustible. Cuando ella se da cuenta de que él la mira, su secreto es revelado. Esta doble mirada la convierte en un dragón capaz de arrojar fuego”.

(Además: Louis Tomlinson, exvocalista de One Direction, habla de la presión de la fama

¿En qué momento escribe? ¿Tiene alguna rutina para hacerlo? Le pregunto. “Para mí, la mejor manera de escribir una canción es sentarme al piano y mirar largo tiempo por la ventana”, me dice.

Enseguida quiero saber qué está leyendo, qué libros la han marcado a lo largo de su vida, qué de todo eso gravita en su escritura, a lo cual responde: “Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, Zora Neale Hurston, Marcel Proust, Daily Rituals: How Artists Work, de Mason Currey; las historias de Lydia Davis, los poemas de Mary Ruefle y Mary Oliver; Secret Rendez-vous, de Kobo Abe y la obra de Guy de Maupassant”.

Monstruos y diosas

Dada la facilidad con que se mueve entre el inglés y el francés, Salvant es consciente del enorme reto que supone para un artista romper las barreras idiomáticas y conectar con audiencias ajenas a esas lenguas (como el público hispanohablante) a partir de la textualidad.

En este sentido, dice sobre el repertorio escogido para Mélusine: “Aunque la idea de grabar esas canciones pareciera anticuada, casi como una cosa de archivo, las he interpretado desde hace mucho tiempo. En gran medida porque explican cómo canto y cómo entiendo la música. Desde niña he estado obsesionada con el lenguaje y con cómo ‘suenan’ los diferentes idiomas en la música, quizás por la forma en que me criaron, quizás porque vengo de una familia de viajeros, culturalmente mixta y multilingüe. Por eso creo que el rol de una cantante es ser una traductora. Traduces emociones, historias, personajes, música. Puedes ser un puente hacia la audiencia.

Cuando vivía en Francia, empecé cantando en inglés para audiencias que no lo hablaban. Así desarrollé mi estilo de interpretación, a veces, exagerando emociones, siendo melodramática y grandilocuente con la esperanza de que algo se entendiera. Era frustrante pero me sirvió para construirme como cantante”.

(Puede interesarle: Anuel AA y Maluma lanzan su nuevo sencillo: 'Diablo, qué chimba')

Antes de despedirse, Salvant dice que le encantaría hacer una gira por Latinoamérica. “La mayoría de los amigos con los que crecí eran inmigrantes latinoamericanos, igual que una parte de mi familia. El español era uno de los idiomas que se hablaba en casa todo el tiempo”.

Al enterarme de esto, no sé porqué se me antoja que algo de cumbia y de joropo colombiano se coló en las grabaciones de The world is mean y de Until; y que una Mélusine embebida de Mercedes Sosa y de Djavan sería muy bienvenida en estas tierras; y que más temprano que tarde, ella, vestida toda de antillas, vendrá a cantarnos sus fábulas de tiempos antiguos y monstruos perfectos.

JUAN MARTÍN FIERRO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @jmartinfierro

Más noticias A Fondo

Arseny Avraamov, el genio soviético que convirtió a una ciudad en una orquesta

El rapero Lil Nas X y su salto a la fama

Debbie Harry, la rubia que cambió la historia del rock