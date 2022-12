Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, es una de las principales exponentes del género urbano especialmente del trap. En la argentina es conocida popularmente como ‘La reina del trap’ y en YouTube y en las plataformas musicales suma millones de reproducciones. Además, también es reconocida por su relación con el cantante mexicano, Christian Nodal.

Lo que muchos de sus seguidores no saben es que Cazzu, de 28 años, no siempre utilizó ese nombre artístico, ni tampoco se dedicaba a lo urbano como estilo musical. De hecho, en sus inicios, la joven intentó hacerse su lugar en el mundo de la cumbia y la música tropical de Argentina.



En ese entonces, su nombre artístico era mucho más sencillo, pues era el apodo de su nombre de pila y le había agregado una letra. En el 2014, la cantante se hacía llamar ‘Juli K’.



En la plataforma de YouTube, todavía se puede encontrar una de las primeras canciones que compuso y subió. De hecho, en los créditos del video se puede ver que ella misma lo dirigió, pues la cantante antes de dedicarse a la música había estudiado diseño multimedia.



En el video de ‘Me enteré’, una canción de cumbia argentina, se puede ver a Cazzu mucho más joven, pues tenía 20 años, con el cabello rubio y con un estilo urbano el cual siempre la ha caracterizado. Desde ese entonces la joven ya se mostraba como una artista alternativa y con formación en la calle.

Su noviazgo con Christian Nodal

Cazzu y el mexicano Christian Nodal confirmaron su relación hace varios meses, después de que fueran vistos en repetidas ocasiones muy amorosos. El pasado 18 de noviembre, la pareja asistió a la premiación de los Latín Grammy, la cual se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.



Los cantantes posaron juntos en la alfombra roja y cuando el joven mexicano recibió uno de los galardones en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, aprovechó el momento para dedicarle unas lindas palabras a su novia.



"A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios", dijo el artista.



La pareja se encuentra viviendo uno de los momentos más lindos de su relación y así lo demuestran en redes sociales y cuando son vistos en público.

