‘Catwoman’: el heroísmo de una ladrona

Lo primero que hay que decir de Trail of the Catwoman es que es el complemento de Selina’s Big Score, junto con la que forma el primer volumen del afamado run de Ed Brubaker al frente de las historias de este personaje, que no sin razón es considerado una reinvención de la ladrona enmascarada y de su alter ego, Selina Kyle.



Si la primera parte era ya merecedora de elogios por sus decisiones en materia visual y narrativa, esta segunda parte, publicada en 2012, eleva las apuestas en pos de brindar alta calidad, en ambos frentes, de principio a fin.

Básicamente estamos ante una obra que se lee como un thriller, y solo en ocasiones nos recuerda que es, pese a todo, una novela de superhéroes. Prácticamente no hay ningún personaje con superpoderes y eso, lejos de disminuir la emoción de la trama, logra elevarla.



Para este autor, Selina es una figura trágica, con una historia de pérdida y dolor, cuyas cicatrices marcan las relaciones con quienes la rodean. Como lo hizo con Selina’s Big Score, aquí Brubaker prioriza el desarrollo de Selina como personaje y por eso probablemente logre sorprender a quienes están habituados simplemente a verla irrumpir en alguna historia de Batman.



A ratos historia de detectives y a ratos homenaje al cine negro en su más pura expresión, el relato avanza con agilidad, siempre con un buen ritmo, y abre una puerta a quienes por primera vez se aventuran a leer una obra dedicada a Catwoman. Pero son los personajes secundarios los que la hacen brillar, y por eso las páginas dedicadas a explorar la personalidad de, por ejemplo, Slam Bradley no se sienten como tiempo perdido.



Porque para descifrar el misterio que es Selina Kyle hay que entender primero quién es Slam Bradley, por qué sus historias se siguen cruzando y por qué es probable que nunca puedan estar juntos.



El arte corrió por cuenta de Darwyn Cooke, un dibujante y guionista de cómics de origen canadiense que lamentablemente murió en 2016. Es a él, ilustrador también de Selina’s Big Score –un libro que, no se debe olvidar, forma parte de la Colección de Novelas DC–, a quien se debe el tono noir de la obra.



La elección de un villano como Clayface es, sin duda, inexplicable, pero pese a eso –y en gran medida debido a una satisfactoria revelación final– no es posible negar que estamos ante una obra brillante que retrata a Ciudad Gótica como a la Nueva York de los años 20 y que muestra a su protagonista como una mujer que toma sus propias decisiones y es la heroína de muchos, así haya elegido vivir al lado inusual de la ley.



Lo mejor de todo es que este volumen dirige a nuevas historias de la felina enmascarada, y no es de extrañar que uno salga de la experiencia de leerlo queriendo encontrarlas. Los callejones de esta ciudad son oscuros, qué duda cabe, pero en ellos es posible hallar la belleza.

