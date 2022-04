En su nuevo libro 'Las niñas aprendemos en silencio', la periodista y escritora Catalina Gallo desenreda con cuidado los hilos de la memoria y se asoma a las experiencias que permanecen en ella. Al recorrer los espacios de su niñez, evoca sus primeros miedos y dudas, al tiempo que descubre el consuelo de la imaginación y la escritura. Este libro está hecho de retazos, de las marcas que con sutileza, y a veces con dolor, dejan los hallazgos de la infancia, como lo reflejan estos fragmentos.



Gallo (Bogotá, 1967) estudió Comunicación Social y Periodismo Universidad Javeriana. Ha sido editora y periodista en varios medios del país, entre ellos EL TIEMPO. Es autora también de 'Mi bipolaridad y sus maremotos' como un aporte en la lucha por acabar el estigma hacia la enfermedad mental.

Retazos



La bolsa estaba en el clóset del cuarto de la televisión y mi mamá guardaba en ella los retazos que quedaban por ahí. Era transparente. Uno podía elegir el estampado y el color sin abrirla. Los restos de telas se convertían en trapos para limpiar el polvo, en piezas para remendar ropa rota, en disfraces. Fue en mi infancia cuando aprendí que la vida es la unión de retazos, con telas negras, de chochos, de flores, unas menos rotas que otras, algunas deshilachadas. No es necesario que combinen porque en la vida no todo combina; tal vez por eso mis recuerdos aparecen como restos de telas que sobran después de coser vestidos. Retazos de pasados lejanos, de hace un día, telitas que deja nuestra vida en la memoria, y los cosemos como podemos. O no los cosemos, solo los dejamos ahí, porque, aunque incomodan y duelen, su tela es hermosa.



Navidad



Todas las noches había novenas. Todas las noches había familia. Todas las noches había alcohol. Todas las noches mi papá bebía y todas las noches manejaba después de beber. Mi mamá no sabía conducir o, mejor, había aprendido y había dejado de hacerlo para ver si mi papá dejaba de beber por tener que manejar.

A mis cinco o seis años, estaba sentada en la silla de atrás del carro con mis hermanas, mi papá al volante y mi mamá diciéndole que cuidado porque había bebido.

Yo tenía miedo, siempre tenía miedo, pero en Navidad le tenía más miedo al trago de mi papá que a cualquier otra cosa. Eran nueve noches y desde la primera él anunciaba que este año sí se iba a cuidar. Mi mamá decía que le creía. Yo quería creerle, era mi papá.



Yo estaba sentada en la mitad de la silla de atrás, me agachaba porque no quería mirar a través del vidrio delantero del carro. Podía ser asustador. Cuidado, Gallo; cuidado, Gallo, le decía mi mamá. Tranquila, respondía él. Y yo confiaba porque en la familia grande, que era la de mi mamá, decían que mi papá manejaba muy bien y las familias grandes siempre tienen la razón.



El carro arrancaba en reversa. Me tranquilizaba saber que el peligro no venía del frente. Llegaba a mi casa a salvo. No me gusta manejar.

'Las niñas aprendemos en silencio' es publicado por Laguna Libros. Foto: Archivo particular

Mortalidad



Sus cejas casi no se veían. Llevaba meses sin pintarlas y a mi corta edad era la primera vez que las veía sin que el lápiz hubiera pasado por ellas. Su pelo tampoco tenía el color de antes. Ella se veía tan frágil que yo congelaba mis ganas de abrazarla. No la había visto en meses. No dejaban entrar niñas de mi edad a la clínica. Mi papá lloraba en las noches cuando llamaban del hospital a informar que había tenido otro infarto. Mamita se va a morir, mamita se va a morir, decía.



Me sentaba en el sofá del cuarto de la clínica y ponía mi cuaderno en la mesa donde le pasaban la comida a la paciente. Hacía la tarea de español para no incomodar, para que su corazón no fuera a sufrir más. Me acostumbraba a su semblante más viejo, a los años que le habían caído encima o que ya no ocultaba con maquillaje ni tinturas y entonces descubría que quien me había protegido hasta entonces podía morirse y que yo debía aprender rápido a ser fuerte, a no depender de otros, a vivir por mi cuenta antes de que me faltara.



Vanidad



Estaba en la casa de una de las tías que vivía en tierra caliente y me ponían hielo en el lugar de las orejas donde irían los aretes. Como hacía calor, el hielo me refrescaba. Yo no tenía aretes porque nací antes de tiempo y en la incubadora no dejaban abrir los huecos en las orejas. Mi mamá tenía muchos aretes, grandes y pequeños, y mis hermanas tenían topos y candongas. Después de tener la oreja fría, veía un hilo entrar por una aguja, la aguja calentarse en una vela y otra vez la aguja que se acercaba a mi oreja. La atravesaba, la punta salía al otro lado y listo, cortaban el hilo en dos finales y los amarraban. Todo se repetía en la otra oreja y a mí no me dolía. Es el hielo, me decían. ¿Y el fuego? Para desinfectar, me respondían. Me miraba en el espejo y los hilos tenían sangre. La herida se secaba, me quitaban los hilos, me ponían aretes de verdad. Las orejas me dolían, los huecos se cerraron. El que quiere marrones aguanta tirones. Un refrán de mi mamá.



Política



A la casa llegaban cuatro periódicos y mi papá los leía todos. Me explicaban que uno era liberal, como mi papá, el otro conservador, como mi mamá, y un tercero que compraban porque era el que más personas leían, pero no se ponían de acuerdo en si era liberal o conservador. También llegaba el de la ciudad de mi mamá. Los guardaban en un revistero en el cuarto de mis papás y los domingos yo leía los cómics mientras mi papá desayunaba en la cama. Mi mamá tomaba café y, como era temprano, no dejaba rastros de colorete en la taza. Hablaban de lo que decían en los periódicos. A uno le gustaba lo que decían unos, y a otro, lo que decían otros. Nadie trataba de convencer a nadie. Y yo decía orgullosa que en mi casa vivían bien liberales y conservadores y me parecía un logro, porque también escuchaba que en alguna época se mataban entre sí. Mis papás sí se querían.



*Cortesía Laguna Libros