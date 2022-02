La Casa Blanca opinó que Spotify debería "hacer más" para combatir la desinformación contra la covid-19 en los contenidos que se emiten en su plataforma, en alusión a la polémica generada por uno de sus pódcast más escuchados.



La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, valoró la decisión de Spotify de incluir un aviso en todos sus contenidos donde se hable sobre la covid-19, pero opinó que esa y otras redes sociales deben ser más "responsables y mantener la vigilancia" ante la desinformación sobre la pandemia.



"El aviso (que va a incluir Spotify) es un paso positivo, pero queremos que todas las plataformas sigan haciendo más para denunciar la desinformación y la manipulación de información, al tiempo que promocionan la información precisa", dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.



Subrayó que es "16 veces más probable que te hospitalicen si no te has vacunado" contra la covid-19, y "68 veces más probable que mueras que una persona que haya recibido una tercera dosis. Eso es bastante significativo, y creemos que es algo que sin ninguna duda tendría que ser la base de cómo se comunica la gente sobre este tema", agregó.



La vocera reaccionaba así a las críticas que ha recibido Spotify por la emisión del pódcast 'The Joe Rogan Experience', el más popular en Estados Unidos y que se emite en exclusiva en esa plataforma digital, después de que la empresa fichara a su creador en 2020 por 100 millones de dólares.

Ese programa ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse, tal y como advirtieron hace unas semanas 270 médicos y científicos estadounidenses en una carta enviada a Spotify.



Neil Young y Joni Mitchell anunciaron recientemente que retirarían su música de Spotify como protesta por la emisión del pódcast de Rogan, y también se han sumado a las críticas el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle.

Como respuesta, Spotify anunció que incluirá un aviso de contenido en "todo episodio de un pódcast que incluya una discusión sobre covid-19", pero por ahora no se ha mostrado dispuesto a romper su contrato con Rogan. El nuevo aviso, según Spotify, dirigirá a los oyentes a un "centro covid-19", para que puedan acceder a información "basada en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables".



EFE