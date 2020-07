Carta de intelectuales desató la ira virtual y algunos se retractan

Tras la publicación, el pasado martes, de la carta de los intelectuales estadounidenses en torno a la importancia de disentir y al conflicto que representa la intolerancia virtual a las opiniones contrarias se generó una explosión de... ¿intolerancia virtual? Son miles de publicaciones en redes que les responden a grandes figuras del pensamiento en Estados Unidos, en una conversación que está tomando matices complicados. A tal punto, que muchos firmantes piden ser retirados de la lista.



La carta aparece semanas después de la disputa entre J.K. Rowling, sus seguidores y la comunidad LGBTI, debido a declaraciones suyas en las que daba a entender "quién es una mujer realmente".



La publicación (que se puede leer en inglés aquí) despertó apoyo pero también la reacción negativa en redes sociales de voces que acusaron a los intelectuales de anacrónicos y de no aceptar precisamente los pensamientos diversos.



Aquí, algunos apartes de la carta.



Incluso, algunos pensadores que fueron citados a firmar y se negaron, expusieron sus puntos de vista, lo que alimentó más el fuego del debate:



“No firmé la carta cuando me lo pidieron hace nueve días porque pude ver en 90 segundos que era una vanidosa tontería que sencillamente iba a enfadar a la gente a la que supuestamente quería apelar”, dijo el director ejecutivo del Huffpost, Richard Kim.



"Ellos ya no dirigen la conversación pública y su carta va dirigida a otras personas que ellos creen que también están infelices porque no la dirigen", argumentó Linda Holmes, presentadora de la National Public Radio (NPR).



"La controversia alrededor de la carta demuestra el venenos que estas declaraciones anodinas producen, declaraciones que no serían tan inflamatorias hace 10 años (...) Ahora se considera incendiario decir esto y la gente se está escondiendo por miedo", le dijo al respecto la vicepresidenta de Harper's, Giulia Melucci, al medio digital The Daily Beast.



Entre los firmantes aparecen Margaret Atwood, Francis Fukuyama, John Banville, Paul Berman. Reginald Dwayne Betts, Lea Carpenter, Roger Cohen, Ian Buruma, Rebecca Goldstein, Coleman Hughes, Garry Kasparov, Enrique Krauze, Greil Marcus, Wynton Marsalis y la mismísima J.K. Rowling.

Algunos arrepentidos

El diario El País de España cita dos casos particulares de quienes comienzan a arrepentirse de firmar la carta: el de la escritora Jennifer Finney Boylan y el de la historiadora Kerri Greenidge.



Boylan, quien es profesorar en la Universidad de Barnard, argumenta que “no sabía quién más iba a firmar esa carta. Pensé que significaba respaldar un mensaje bienintencionado, aunque vago, en contra del señalamiento en Internet. Sabía que Chomsky, Steinem y Atwood estaban ahí y pensé: ‘Buena compañía’. Tendré que cargar con las consecuencias. Lo siento mucho”.



En el caso de la historiadora Greenidge, esta solicitó a Harper's retirarla de la lista publicada y luego procedió a suspender temporalmente su cuenta de Twitter.



"Yo no apoyo esta carta de Harpers (...) Estoy en contacto con ellos para la retractación", dijo Greenidge, quien no aclaró si se retiraba por ser víctima de matoneo virtual.



Para el activista trans Chase Strangio, es importante que en la carta de firmantes se aclare quiénes escribieron variaciones de la pieza original.



Hay apartes en los que, por ejemplo, la carta dice que la igualdad en el debate de voces, como "necesario ajuste de cuentas" "también ha hecho que se intensifique un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica".



