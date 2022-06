En 1954 Albert Einstein escribió una carta dirigida al filósofo Eric Gutkind, quien escribió el libro Choose Life: The Biblical Call to Revolt (Elige la vida: el llamado bíblico a la revuelta). Einstein ofreció un fuerte punto de vista.

“La palabra Dios no es otra cosa que la expresión de la debilidad humana”, registró en la misiva, a la par con “La biblia es un compilado de leyendas venerables pero muy primitivas”.

Más allá de la polémica o reacciones del mensaje, en realidad este texto se convirtió en un tesoro muy valioso. Tras ser descubierta en el 2008, la carta fue llevada a subasta y se vendió por 1.5 millones de dólares. Era importante tener la mirada del físico más famoso del mundo y su visión de la religión en todo el marco de la humanidad.

Einstein creció en una familia creyente , pero con los años fue dejando a un lado su sensibilidad religiosa para centrarse en la ciencia y explorar sus fenómenos; desde ese punto de vista, Dios estaba presente en su vida a través de la naturaleza y sus reacciones y misterios.



También tenía una posición muy clara acerca de la religión judía y de la sociedad en la que creció. “Y la gente judía, a la que orgullosamente pertenezco, y a los cuales tengo una profunda afinidad con lo que pienso, no tiene ninguna cualidad diferente para mí que todas las demás personas. En lo que refiere a mi experiencia, tampoco son mejores que cualquier otro grupo humano, no obstante que están protegidos del peor de los cánceres por una falta de poder. De otra manera, no veo nada de ‘elegido’ en ellos”, escribió Einstein, criticando a Erick Gutkind, que dijo en su libro que el alma judía era perfecta tanto en lo espiritual como en lo intelectual.

En su carta, de un poco más de una cuartilla, Einstein parece estar dando un punto de vista más cercano al contraste de las ideas religiosas de Eric Gutkind, que al ataque a Dios.



Realmente no es ataque a la religión sino la opinión de un agnóstico que convirtió en tesoros otros de sus escritos como una nota en la que revelaba el secreto para ser feliz en la vida o la carta de alerta que le envió al presidente de Estados Unidos,Franklin Delano Roosevelt., en 1939 acerca del uso de la energía nuclear para fines bélicos.



