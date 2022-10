A los seis meses de vida, Carolina Sabino entró a la televisión. Empezó haciendo comerciales, y su mamá, la también actriz Myriam de Lourdes, estuvo pendiente de su carrera.

Luego llegó a 'Pequeños gigantes', donde actuaba y bailaba, y su talento crecía. Y más adelante, los personajes en series como 'Pasiones secretas', 'Momposina', 'Guajira', 'Las Juanas', 'El fiscal' y '¿Dónde está Elisa?', entre muchas otras.



Siempre ha estado en la televisión y es un medio que domina. Y siempre ha cantado, durante algún tiempo con su hermana Lina y también en el grupo Luna Verde, que tuvo mucho éxito. También ganó el Festival de Viña del Mar: dos gaviotas de plata con la canción 'El aguacero'.



Tiene 45 años y en el 2023 “serán 40 años de carrera oficial y muchas anécdotas. De las cosas más presentes, la caracterización de la Momposina. Que el maquillaje y el vestuario estuvieran a punto duraba por lo menos dos horas al día (era una serie de época), ¡nos teníamos que levantar a las 4:30 de la mañana!”.



El año de esa producción, 1994, Sabino decidió quedarse en el arte. Bernardo Romero Pereiro, el director de la serie basada en la canción de José Barros, terminó convenciéndola de no estudiar biología marina, que era su sueño.



Hace unos días volvió a la música, con la canción 'La despedida', que compuso con Alejandro Mora; Jhon Harby Ubaque, ‘D’Artagnan’, y César Pinzón. La presentó en dos versiones: pop, el estilo que más la ha identificado, y regional mexicana, siendo esta última una buena oportunidad para poner su voz al servicio de otro género, donde se oye muy bien.



“'La despedida' es buena para afrontar muchos tipos de duelos; todos hemos experimentado alguna vez una situación de ruptura o pérdida de un ser querido, no solamente en el amor, y expresa lo que nos queda por decir cuando pedimos una última oportunidad, esa última noche, ese último momento”.

Sigamos con música. ¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

¡Difícil escoger una sola! Ja, ja, ja. Aparte de las mías, por supuesto, adoro los boleros, las canciones viejas de Fito Páez, el disco entero de 'Cielo de tambores', de Niche, y canciones de muchos artistas y amigos que admiro y quiero.



¿Cuál es el sonido/ ruido que más detesta?

Como suena la tierra cuando tiembla, y el llanto de dolor de mis hijos.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?

Carole King, The Beatles, muchos argentinos, pero, sin duda, Fito primero, Andrés Cepeda, Gloria Estefan.



¿Qué canción no se cansa de oír?

También difícil elegir, pero estas son algunas: Blackbird, de los Beatles; la versión de Juanes de Dancing in the Dark; Halcón y colibrí, de Andrés Cepeda.



¿Con quién (que haya muerto) le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con Gustavo Cerati y con Celia Cruz.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

Estoy muy agradecida con todo lo que he vivido en mi carrera. Tal vez, le quitaría la potestad implícita que se le da al público de juzgarte sin saber, de opinar sobre tu vida sin argumentos y esa carrera sin fin de tener que agradar de acuerdo a los estándares que se imponen. Creo que el trabajo es lo más grande que uno tiene y debe ser tratado y valorado como tal. Ser artista no es algo simple. La gente debe entenderlo y ser más empática.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El del mar.



¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

Más que dolor o molestia, siento que a las mujeres nos ha costado mucho ser escuchadas. El camino es más largo. Pero tenemos las mismas posibilidades de hacerlo. Así que es una carrera de fe, resistencia y perseverancia. Estos tiempos han sido muy buenos para nosotras en el mundo. ¡Hay que seguir!



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Repaso mis canciones, o de pronto alguna ranchera.

¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

¡Tengo muchos! Por supuesto, con Andrés Cepeda, Fonseca, Juanes, Gian Marco, Américo, Jesús Navarro, Montaner, Sanz, Luis Miguel, Franco de Vita, Natalia Lafourcade. ¡La lista es larga! ¡Y me encantaría que hiciéramos un disco todas las colombianas que estamos en la música!



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Toco un poco de guitarra y piano. Me hubiera encantado (y nunca es tarde) tener más conocimiento en ambos.



¿Tiene algún sitio al que va a inspirarse?

Los estudios de grabación tienen magia. Me encanta estar ahí y crear. El mar o la naturaleza en general nos dan muchas herramientas también.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar? ¿Por qué?

He escrito cosas desde el dolor, que solo me sirven para mi proceso personal y no deben ser cantadas.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

El himno nacional de Colombia en algún evento importante.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?

No he imitado nunca, pero cuando era niña tenía un cuaderno en el que escribía las canciones para aprendérmelas y trataba de darles mi toque en la interpretación.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

A mí, fiesta me suena a todo lo de Joe Arroyo, Niche, Juan Luis Guerra, Américo ¡y mi disco de Las Juanas!



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

The Beatles.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

Los últimos de Cepeda, Vicente Fernández y Luis Miguel.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

Tenía 9 años y cantaba en el show Creo en mí, junto a 'Pequeños gigantes'.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Uno de Franco de Vita, '16 de marzo en vivo'.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

Todo el disco de 'El amor después del amor', de Fito Páez, y 'Confesiones de invierno', de Sui Generis.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

'Muñequita linda'.