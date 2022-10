La carrera de Carolina Gaitán no es la misma desde hace un año: el éxito apabullante de No se habla de Bruno, la canción que forma parte de la banda sonora de Encanto, y haber prestado su voz para uno de los personajes –la tía Pepa– para la película animada de Disney marcaron un antes y un ahora. Pero ella no se deja deslumbrar: lo que parece una misión cumplida, para la cantante y actriz es el impulso para seguir creando, avanzando.

“Todos los reconocimientos han sido muy hermosos, pero nunca han sido el final del camino. Podría verse de esa manera: ‘Ah, usted ya llegó a los Óscar, ya qué más’. Pero no, pienso que, al contrario, es el comienzo de la apertura de un mercado norteamericano que venía gestándose desde tiempo atrás”, cuenta.



Tú y yo es la nueva página que Carolina empieza a escribir. La canción en la que comparte con Cabas es una tonada sabrosa, fusión de sonidos latinos llena de sensualidad, en la que una atracción camina a convertirse en amor. La Gaita, como es conocida la artista, regresa a la música sin dejar su otra pasión que es la actuación. Gaitán habló con nosotros y también respondió algunas preguntas de nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

Cuéntenos sobre los orígenes de este tema y las influencias que tiene en sus sonidos de bolero y bachata.

Tú y yo es una canción muy inspiradora que tiene un tema de coqueteo, de sensualidad, que une a dos artistas con una carrera a nivel de género; yo pensé en Cabas desde el minuto uno porque es uno de los precursores en hacer fusiones con los géneros latinos, era una de esas cosas que debía pasar en algún momento de mi carrera, y qué mejor que en este. Es una bossa nova y luego se mezcla con muchos ritmos latinos que tienen esa sensación contemporánea y natural para subirle el volumen, bailarla y cantarla.



En cuanto a la actuación, ¿en qué anda?



Mi vida en lo artístico es algo que no tiene final, mientras esté viva seguiré creando, en teatro o frente a las cámaras; mientras tenga energía voy a estar componiendo, haciendo música, creo que va más allá del éxito de un proyecto; los artistas perduramos en el tiempo cuando nuestra vida es crear y mucho más allá de figurar. Por ahora tuve la fortuna de hacer un protagónico en una serie y en una película estadounidenses que se estrenarán el año entrante; además, vienen más cosas con Encanto, así que esto apenas empieza.



¿Planea enfocarse más en la música en este momento?

Creo que he aprendido que no es necesario enfocarse en una sola cosa, en mis 20 años de carrera lo he hecho sin dedicarle más a un lado que al otro, la actuación y la música son mis pasiones y lo serán siempre.

¿Qué canción no se cansa de oír?

Bésame mucho y Puro teatro, de La Lupe.



¿Cuál es el sonido que más detesta?



Después de ver Bailarina en la oscuridad, de Björk, en la que se hace música con todos los sonidos, no hay alguno que deteste, cualquier ruido se puede convertir en una musicalidad fantástica. Mira, y es literal: está sonando la lavadora y yo bailo con ella.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?



Omara Portuondo, Buenavista Social Club, La Lupe, Janis Joplin y Nina Simone.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera musical o actoral?



Es divertido, pero toda mi vida me han preguntado si prefiero actuar o bailar, y siempre he contestado que las dos.

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con La Lupe, sin duda.



¿Cuál ha sido la crítica que más le ha molestado o dolido y por qué?

Cuando me decían que era anoréxica por lo delgada que me veía. Gracias a Dios, nunca lo he sido. Es un trastorno muy serio como para que la gente lo hable de esa manera tan superficial. Ahí fue cuando saqué la canción Qué no se dice de mí, en respuesta a todo eso.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla?

Gael García, sin duda alguna.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

Las películas de Disney, me las sé de memoria. Recuerdo mucho Alicia en el país de las maravillas, es mi favorita de niña... y hasta hoy.



¿Está viendo alguna serie en este momento? ¿Qué le gusta ver?

Me gusta el plan de ver series. Me gustan Westworld, Ratched, House of Cards y ahora le estoy dando el chance a Dahmer (Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer), aunque está un poco fuerte.



Y en cuanto a películas, ¿qué tipo de cine prefiere?

Valoro mucho cualquier desarrollo cinematográfico que sea hecho desde un sentir importante, que tenga un propósito, que cuente una realidad, me gusta el cine que tiene que ver con lo humano, sobre las relaciones de las personas, me gustan directores como Pedro Almodóvar, Lars von Trier y Darren Aronofsky y lo que hacen.

¿Algún actor o director con los que quisiera trabajar? ¿Por qué?

¿Un actor? Con Adrien Brody. ¿Y un director? Pues me encanta el cine español, entonces me muero de ganas por trabajar con Almodóvar. Aunque fui muy feliz de ser dirigida por Byron Howard y Jared Bush en Encanto. Fue una dirección muy creativa, una experiencia muy linda

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET