En el 2009, durante la creciente afición por las películas de Crepúsculo, la caleña Carolina Andújar revolucionó el género gótico de vampiros en Colombia con su libro debut 'Vampyr', una novela que, más allá de seguir la estela del vampiro romántico, retomaba la figura del ser demoníaco, oscuro y maligno retratado en obras como 'Drácula', de Bram Stoker, y 'Carmilla', de Sheridan Le Fanu.



A este éxito le siguieron los libros 'Vajda' (2012) y 'Pie de bruja' (2014), que juntos conforman la saga Carmina Nocturna (cuya traducción del latín es Canciones de la noche). Andújar también tiene otros títulos que retratan otras criaturas, como El despertar de la sirena (2016) y C.A.L.I (2019), donde el mismísimo diablo campea a sus anchas por la capital vallecaucana.

Su libro más reciente, 'La familia maldita' (2022), le da un cierre definitivo a Carmina Nocturna. En ella seguimos la historia de Lucyna Pawlak, quien luego de responder un anuncio se convierte en la institutriz de dos siniestros niños, entrando al servicio de la misteriosa familia Domány-Nadásdy, un linaje antiguo lleno de secretos y con una terrible maldición en una historia gótica en un castillo de finales del siglo XIX que el lector no podrá dejar de leer hasta terminar sus 696 páginas.



La novela fue lanzada en la pasada Feria del Libro de Bogotá (FILBo) y se convirtió en uno de los más vendidos de la categoría gótica. Y hubo decenas de fanáticos haciendo fila para que su escritora favorita se los firmara y les hablara uno poco más de sus seres oscuros.

Desde Vampyr hasta La familia maldita han pasado varios años, tanto en la historia de la trama como en la vida real. ¿Qué tanto ha cambiado como escritora en estos años?



Yo creo que he cambiado bastante, no en mi esencia, sino en mis perspectivas de la vida, lo que necesariamente va a repercutir en mi obra. Yo siempre me he dado ese permiso de cambiar, porque uno va aprendiendo y adquiriendo nuevas perspectivas. Es bonito darse ese espacio, no ser una persona estática, rígida.



En los otros libros que conforman Carmina Nocturna, los lectores han viajado y conocido diferentes países de Europa. ¿Cuáles conocerán en este nuevo libro?



Vamos a ir a las montañas de Polonia en primera instancia, para aprender bastante de la cultura, en ese año en el que transcurre el libro. También haremos un recorrido desde esas montañas hasta Venecia, incluyendo una travesía en barco.



Por lo general, las mujeres son las protagonistas de su obra. Las hay decididas, valientes, irreverentes, empoderadas. ¿Qué podemos esperar de Lucyna, el personaje principal de La familia maldita?



Una mujer dispuesta a meter las patas en el momento menos indicado, pero también muy culta, inteligente y con bastante empatía.

En sus libros también están presentes personajes reales históricos como Erzebeth Bathory y Aleister Crowley. ¿Este libro también tendrá alguna sorpresa de esta tipo?



Sí, pero el personaje histórico en este caso prefiero no mencionarlo para no hacer un spoiler.



Una de las grandes fortalezas de su obra son los villanos. ¿En qué se diferencian los de La familia maldita del resto?



Yo procuro tener villanos encantadores en mis obras. Creo que en esta novela hay muchos personajes que son villanos muy malos, pero también son protagonistas y, en cierta medida, no son tan malvados. Hay otros moralmente ambiguos. Me gusta que sea el lector quien decida, en este caso, quiénes son los verdaderos villanos porque lo que hice fue contar la historia más desde la perspectiva de los vampiros. Darles la oportunidad a ellos de expresar su perspectiva del asunto.



Entre la tercera y cuarta parte de Carmina Nocturna ha escrito libros con diferentes criaturas fantásticas como sirenas, incluso el mismo diablo. Ahora que llega al final, ¿hay algún monstruo que no haya tratado y le gustaría desarrollar?



Por el momento, no. En realidad quería enfocarme más en lo gótico y dejar el aspecto sobrenatural un poco a un lado. Hacer, quizá, una novela gótica histórica o una novela de suspenso gótica con un ambiente muy victoriano, pero con lo sobrenatural un poco menos exacerbado.

¿A qué atribuye esa cantidad de seguidores de sus libros, en un país en el que este género no es tan común?



Se lo debo a mis lectores, por completo, porque aunque el género se supone que no sea tan común, sí hay una gran parte de la población juvenil que ama los temas fantásticos, de terror y gótico. También aman las novelas históricas, y las mías tienen ese componente. Además, nos hemos seguido hace muchos años, somos amigos y nos queremos mucho, entonces este es un voto de confianza de parte del lector para con mi obra que agradezco de todo corazón. Espero que salgan absolutamente satisfechos de esta novela que es muy distinta a las demás porque no me gusta contar la misma historia.



TULIO FERNÁNDEZ MENDOZA*

PARA EL TIEMPO

@tuliofer69

* ‘Booktuber’ del canal Tertuliando, de YouTube