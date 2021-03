Carnaval de las Artes de Barranquilla: 15 años de charlas inolvidables

Hará falta la caricia suave y cálida de la brisa barranquillera en el Parque Cultural del Caribe, una de las sedes de las tradicionales charlas del Carnaval Internacional de las Artes, organizado por la Fundación La Cueva. Son ya 15 años, bajo la batuta de su director Heriberto Fiorillo, de regalarle a esa ciudad las temáticas e invitados más originales, en un formato de charlas distendidas, sabrosas y divertidas.



Para este aniversario, por causa de la pandemia, el público tendrá que imaginarse esa brisa inolvidable en un formato virtual de charlas que, sin embargo, prometen entretener no solo a los propios barranquilleros, sino al público en el país y el exterior. La programación, que irá hasta el 7 de marzo, se podrá ver por la página de Facebook del festival y la de YouTube de La Cueva.

Pero justamente esta atmósfera digital, donde el tiempo y el espacio desaparecen, será una maravillosa oportunidad para remover la nostalgia con momentos inolvidables de las personalidades que han participado en estos cinco lustros en el Carnaval de las Artes.



(Lea también: Adiós a Johnny Pacheco, el ‘visionario de la salsa)



Será la oportunidad de rememorar encuentros con invitados inolvidables como el polémico escritor Pedro Lemebel (Chile) o sus colegas Laura Esquivel (México), Fernando Vallejo (Colombia) y Gerlad Martin (Reino Unido).



Por ejemplo, esta noche a las 7:30 y 8 p. m., el público podrá revivir la charla en 2008 de la actriz Amparo Grisales con Jorge Alí Triana y el histórico reencuentro, en 2015, de los hermanos Zuleta, respectivamente.



Este miércoles el ambiente será más literario. A las 7 p. m. se pasará la charla en 2008 de Fernando Vallejo, titulada ‘Soy la memoria de Colombia’, con María Jimena Duzán y Eduardo Márceles Daconte. Y a las 8, la conversación de 2012 del mexicano Juan Villoro con Hugo Chaparro Valderrama.



El viernes tiene otras dos charlas memorables. A las 6:30 p. m., la deliciosa conversación que tuvieron el cantante Alci Acosta con Juan Gossain, en 2017. Y a las 7 p. m., el recorrido por su vida, que hizo el rey del merengue Wilfrido Vargas de la mano de Roberto Pombo, en 2018.

Juan Gossaín, escritor y periodista, invitado frecuente al Carnaval de las Artes, en Barranquilla. Foto: Oscar Berrocal. Archivo. EL TIEMPO

Italia: el plato fuerte

Italia será la gran protagonista de esta edición, con invitados estelares del cine, la literatura y la fotografía.



(Le puede interesar: La leyenda de Jorge Oñate en el vallenato)



Uno de los platos fuertes será la charla que tendrá el sábado 6 de marzo, a las 6 p. m., el escritor Efraím Medina Reyes con el escritor, periodista y poeta italiano Stefano Benni. Sus ocurrencias harán las delicias de los espectadores. Nacido en Bolonia en 1947, Benni es considerado uno de los escritores italianos más populares hoy.



Los cinéfilos recordarán con nostalgia al niño protagonista de ese clásico El ladrón de bicicletas. Enzo Staiola, el actor que interpretó al pequeño Bruno Ricci, hijo del protagonista de esta cinta, hablará sobre su inolvidable paso por el séptimo arte. La poeta y periodista cartagenera Diana Agamez, radicada en Italia, conversará con Staiola, el jueves a las 7:30 p. m. Y luego, a las 8 p. m. se proyectará la película de Vittorio Di Sica.



Y siguiendo con el cartel del lujo de la península itálica, también estarán conversando sobre su trabajo el director de cine Matteo Garrone y el guionista Massimo Guadioso, que conforman un equipo en películas que han ganado grandes reconocimientos, entre ellas Gomorra y Dogman. La primera recibió el Gran Premio del Jurado en Cannes y la segunda, también en el festival francés, recibió el premio a mejor actor.



La cita será el viernes 5 de marzo. A las 6:30 p. m., Garrone conversará de su trabajo con Efraím Medina, mientras que a las 7 p. m., lo hará Guadioso con la literata y comunicadora italiana Simona Macci.



El arte también estará este año engalanando las calles de la capital del Atlántico con dos muestras. Una de carteles del arquitecto y diseñador italiano Valerio Bindi y otra de la fotógrafa Lily Di Marco, con la exposición Las mujeres de Lily, que podrá contemplarse en el Gran Malecón del Río y en diversas estaciones de Transmetro. Ella fue, además, creadora de la imagen central de esta decimoquinta fiesta de la reflexión.

Programación 2021 Carnaval Internacional de las Artes de Barranquilla

Martes 2



7PM La vendetta de Raquel (2018). La artista catalana, Raquel Riba Rossy, se confiesa con la gestora cultural Daniela Cura sobre la creación de su personaje de historietas, un referente contemporáneo del feminismo y del empoderamiento de la mujer.



7:30 PM Amparo Grisales por dentro (2008).Símbolo sexual de todos los tiempos, diva de todos los colombianos, siempre diva, Amparo desnuda sus secretos y habla sin tapujos -con el director de cine, teatro y televisión, Jorge Alí Triana, sobre su larga relación con la televisión, el celuloide, los escenarios y el romance.



8PM El reencuentro de los Zuleta (2015). Aquí gana el folclor. Con un apellido sinónimo de identidad cultural y autenticidad, Poncho y Emilianito hacen parte de una dinastía de juglares que han exaltado la música colombiana, manteniendo su esencia. Son una voz y un acordeón que han marcado generaciones enteras. Los dos hermanos tocan, cantan, divierten al público y conversan con el periodista Óscar Montes.



Miércoles 3



7 PM Fernando Vallejo: Soy la memoria de Colombia (2008).El escritor antioqueño lo cuenta todo. Iconoclasta, provocador, filoso e incisivo, el autor de La virgen de los sicarios, Los días azules y El desbarrancadero, entre otras importantes obras de la literatura colombiana, enseña su desazón total y no deja “títere con cabeza”, en esta entrevista con María Jimena Duzán y Eduardo Márceles Daconte.



7:30 PM Los viajes de Villoro (2012). Historias de amor y de muerte. Juan Villoro es un avezado cazador de detalles que ha logrado explicar las complejidades de este mundo, con sus contradicciones y matices. Novelista y cronista, Villoro es un destacado representante del periodismo literario latinoamericano, que responde aquí las preguntas de su colega colombiano, Hugo Chaparro Valderrama.



8PM Joe Quijano: historias con sabor (2012). Gran maestro de la pachanga, Joe es compositor, arreglista, pianista, cantante, percusionista y director de orquesta. Su vida, su obra y sus milagros cotidianos se los cuenta a la periodista Erika Fontalvo, mientras le muestra cómo La pachanga se baila así. Una entrevista con mucha Azuquita mami.



Jueves 4



6:30 PM 15 años de entrada libre (2021). Valioso documento audiovisual que busca atrapar los momentos más emotivos, reflexivos y gozosos, de un espectáculo creativo que cumple tres lustros, un evento de ciudad que ha contado con interesantes artistas del mundo globalizado, para un público que no paga boleta gracias a sus sponsors.



7PM Cien años del Benny Moré (2020). De La Habana llega este doble homenaje al llamado “Bárbaro del ritmo” y al inolvidable amigo de este festival, el gestor cultural Rafael Bassi Labarrera. De la biografía rigurosa del Benny se encargó el periodista cubano Rafael el Chino Lam, de las interpretaciones la voz magnífica de Kiko Ruiz y de su acompañamiento, nuestro Son de La Cueva.



7:30PM El niño de Ladrón de bicicletas (2021). Los profundos ojos tristes del pequeño Enzo Staiola conquistaron el mundo cuando caracterizó a Bruno Ricci, desde entonces conocido como el niño del Ladrón de Bicicletas. Enzo ha dedicado buena parte de su vida adulta a enseñar matemáticas. Aquí narra su paso por la pantalla grande y lo que significó hacer parte de esa pieza maestra del cine universal.



8PM Ladrón de bicicletas, la película (1984).Drama fílmico, dirigido por Vittorio De Sica, produción emblemática del neorrealismo italiano, siempre en la lista de las diez mejores películas de la historia.



Viernes 5



6:30 PM De amores y despechos. (2017). El monarca del despecho sofisticado en boleros se confiesa. Alci Acosta cuenta por qué ha bebido gota a gota del veneno de los amores inconclusos y por qué le canta tanto al amor como a la muerte. Con el gran conversador, el escritor Juan Gossaín, Alci desentraña los secretos de esos amores y de los despechos que habitan sus canciones.



7PM Wilfrido Vargas, un rey loco que le canta a la luna. (2018). Un hombre más que divertido, Wilfrido Vargas, reconocido trompetista y director de orquesta dominicano, autor de numerosos éxitos bailables, charla sobre su vida y su obra con el periodista Roberto Pombo y deleita al público barranquillero con su música.



7:30PM Matteo Garrone y sus criaturas (2021). El director de Gomorra, galardonada con el Gran Premio del Jurado en Cannes, y otras películas de culto como Pinocho y Dogman, reflexiona acerca de su universo creativo, sus obsesiones, sus búsquedas estéticas, sus tópicos recurrentes, el cine noir y la psicología criminal crudamente retratada en sus filmes.



Sábado 6



5:30 PM Fantasías de Isabel Herguera (2021). Realizadora y productora de cine animado, al frente de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya (Animac), ganadora del Premio Unicef de cortometrajes y documentales en 2012 y nominada al premio Goya al mejor cortometraje de animación con La gallina ciega. La entrevista Gianmarco Serra.



6PM Un lobo llamado Stefano Benni (2021). Benni es uno de los escritores más populares de Italia. Ha probado con éxito distintas facetas del proceso escritural, ha sido columnista, guionista, periodista, novelista y dramaturgo. En este diálogo, Efraim Medina Reyes intenta descifrar los mecanismos secretos que impulsan a esta mente extraordinaria a continuar creando y desafiando los cánones.



6:30 PM De la trova al rapeo y Tomasita Quiala (2016-2017). Un homenaje a la improvisación, al repentismo, al verso veloz y ágil. Decimeros, verseadores, de España, Cuba y Colombia, conversan con el poeta Miguel Iriarte, acerca de su particular talento. Invitada especial, la princesa del repentismo, la cubana, Tomasita Quiala.



7PM Los frutos de Cuco Valoy (2011). Su música es sinónimo de baile, jolgorio y gozo. Cuco es artífice de canciones como: Juliana o Frutos del Carnaval, clásicos que nunca faltan en las fiestas carnestoléndicas. El dominicano, quien asegura que le enseñó a Colombia lo que es el merengue, habla con Roberto Pombo acerca de los frutos cosechados en la música y la vida.



7:30 PM Gaudioso, el dueño de la película (2021) El guionista y actor italiano, autor del guión de la galardonada Gomorra, Premio del Gran Jurado en Cannes, de, Verano Romano, El embalsamador y Primer amor, entre otras importantes producciones, responde a Simona Macci sobre el proceso creativo y la construcción de guiones para largometrajes.



8PM Dogman (2018) Este largometraje -dirigido por Matteo Garrone- narra la historia de un tranquilo peluquero que se vuelve amigo de un matón, alterado ex boxeador que aterroriza al barrio con sus actos de violencia.



Domingo 7



4:30 PM Un chocolate con Laura Esquivel (2011). La autora de unos de los best sellers más importantes de la literatura hispanoamericana, se sienta con el escritor colombiano Santiago Gamboa a degustar un chocolate, mientras conversan acerca de su universo creativo y la construcción de un mundo culinario que evoca al amor, la magia y los saberes y sabores ancestrales.



5PM Pensar en carnaval, primera parte (2021). Hacedores, protagonistas, pensadores, especialistas, académicos y gente del común, reflexionan sobre la gran fiesta. Este documento audiovisual, busca responder interrogantes que surgieron en medio de la emergencia global.



5:30 PM Creadores de humor: Fontanarrosa, Sabat y Crist (2007-2008). ¿Cómo se construye el buen humor? ¿Cuáles son sus claves secretas? El padre de Boogie el aceitoso, reflexiona sobre la risa con el periodista Daniel Samper Pizano. Y los humoristas gráficos Sabat y Reinoso escudriñan en su obra buscando responder a Heriberto Fiorillo cuál es el papel de la burla en la sociedad.



6PM El Gabo de Gerald Martin (2009). Durante más de dos décadas, este investigador inglés se dio a la tarea de auscultar en los sucesos más íntimos, acontecidos en la vida del Nobel. Martin realizó más de 300 entrevistas y conversó con García Márquez muchas veces para construir la biografía más completa que se conoce del gran escritor colombiano. En charla con Enrique Dávila.



6:30 PM Cinema Árbol – El árbol de la vida (2021).Esta arriesgada puesta en escena lleva el nombre homónimo del libro ganador del Premio de Narrativa del Ministerio de Cultura en 1995. Incluye lectura en voz alta, reflexiones, música, texturas audiovisuales y otras posibilidades de la poética, la memoria y lo onírico.



7PM Pensar en carnaval, segunda parte (2021). Hacedores, protagonistas, pensadores, especialistas, académicos y gente del común, reflexionan sobre la gran fiesta. Este documento audiovisual, busca responder interrogantes que surgieron en medio de la emergencia global.



7:30 PM Richie, el rey (2017). Ricardo Ray, el creador del sonido bestial, convocó a más de 7 mil personas en el Parque Cultural del Caribe, en donde charló con el periodista Antonio Morales sobre los bemoles de ser director de orquesta, inventar un sonido, su meteórico ascenso a la fama, su escape del oscuro fondo y su íntima relación con el piano.

Otras noticias de los libros: