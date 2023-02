El maestro Carlos Piña, sucreño y hermano de Juan Piña, despierta el corazón de África con la respiración de su saxo alto. Carlos Gutiérrez, “Pátula”, lleva el ritmo acompasado del soukous con las baquetas sobre el timbal. Fruko, casi inmóvil, lo acompaña desde un rincón con sus enormes dedos paisas sobre el bajo. Oky Pérez, el único barranquillero en este estudio, suelta el cencerro y castiga con su voz soltando palabras que apenas entiende en un creole de origen senegalés. Suena en Medellín “El Evangelio” de Wganda Kenya, uno de los himnos esenciales de la verbena y el picó.

En esta diminuta sala de grabación del barrio Laureles de Medellín, cualquier barranquillero sentiría un corrientazo recorriendo su espalda y penetrando hasta las concavidades del corazón en las que habita la nostalgia. A diario, esta música revive el alma africana en cada esquina de Barranquilla desde los años setenta. Ese saxo de Carlos Piña se ha levantado durante cientos de viernes para recordar como un bramido sobre el horizonte soleado para traer Zanzíbar hasta La Murillo. En Barranquilla, crecimos escuchando canciones como “El Evangelio”, “La Pipona” y “Homenaje a los embajadores”. Nos convencimos de que sus versiones de esos clásicos de África Central y las Antillas eran las originales. Coreamos y bailamos a Wganda Kenya hasta el amanecer. Los abrazamos con orgullo africano. Y no sabíamos que eran paisas.

La historia comienza a pocas cuadras de este estudio en el suroccidente de Medellín, pero se remonta casi cincuenta años atrás: a mediados de los setenta, la oficina de Antonio Fuentes era un permanente desfile de estrellas musicales de todos los géneros. Fundado en 1934, el sello Discos Fuentes fue la casa en la que se hicieron el Joe Arroyo, Alejo Durán, Alci Acosta, Pedro Laza, Andrés Landero, The Latin Brothers y Fruko y sus Tesos, entre un largo etcétera de figuras de la música tropical, vallenata y, para efectos de esta historia, africana.

El cantante, músico y compositor Fruko. Foto: Cortesía Ana Catalina Escobar

–Fruko, ¿de dónde surgió la idea de proponerle a Antonio Fuentes la creación de Wganda Kenya?

–Antes que nada, es importante aclarar que eso no fue idea de don Antonio Fuentes. A él le gustaba la música africana y la afroantillana, pero en ese momento estaba muy metido con la música hawaiana… –responde Fruko sin responder.

–Sí, por eso te preguntaba de dónde sacaste tú la idea de grabar esta música.

–Bueno, esta música viene de África y, para hablar de eso, tenemos que acudir a la antropología…

La interminable digresión del creador de Fruko y sus Tesos es interrumpida por un grito de Rosa Garzón, gineco-obstetra, manager y esposa de Fruko:

–¡¡Julio Ernesto, ya no más!! ¡¿Cuántas veces te he dicho que no te dé pena hablar de las cosas que hiciste?! ¡Dile la verdad. Dile que eso fue idea tuya. Dile que tú eres Wganda Kenya! –grita desesperada Rosa desde una sala vecina.

Julio Ernesto Estrada Rincón, Fruko, sufre de una humildad patológica que le impide hablar sobre sí mismo. Al contrario de los intelectuales y artistas ególatras que hacen orbitar el mundo en torno a su vida y obra y que acuden a los nombres de otros talentos para sustentar su escasa grandeza por ósmosis, en cada respuesta de Fruko él se ubica en la periferia de una constelación de estrellas a las que todo agradece y a quienes cede totalmente el brillo a costa de opacar el suyo.

Al narrar los orígenes musicales de Wganda Kenya sucede exactamente lo mismo. El bajo de Fruko es casi un testigo mudo. Él entrega el mérito de la rara riqueza musical de este proyecto a la voz del “Negro” Jaime Galé. Cede el liderazgo de la orquesta de 15 músicos a la alegre autoridad de Carlos Piña. Y en su relato, la de Wganda Kenya es una historia imposible de escribir sin el eslabón que Cuba ofrece a América para conectar con África, y en el cual La Sonora Matancera, con el inigualable cantante rebolero Nelson Pinedo en la voz, es un capítulo central de canciones que quizá aquellos nunca conocieron.



Mientras se aleja de sí mismo extendiéndose en un relato del cual es el único protagonista, Fruko señala dos cuadros estratégicamente ubicados detrás de él. En el de abajo está el mundo entero en tonos sepias; su índice grueso de bajista viaja hacia el centro de África desde donde señala un viaje iniciado por la humanidad hace miles de años y replicado por la música en la era post-colonial de un continente esclavizado. A eso se refiere cuando habla de “antropología”.

–En esa época el dictador Idi Amin Dada tenía sometidos estos territorios… –empieza Fruko, muy lejos de sí mismo.

–Sí, él siempre ha contado esa historia –interrumpe Rosa.

–Entonces el grupo se llama Wganda Kenya, que son los nombres de dos países en guerra, para hacer la paz entre ellos.



Encima del cuadro sepia con el planisferio, Fruko señala intermitentemente otro cuadro enorme colgado a sus espaldas. Es la Vía Láctea. En su relato del viaje de ida y regreso de la Eva Mitocondrial desde África, hace pequeñas digresiones hacia Cuba, Hawai, Xavier Cugat, Mongo Santamaría, el locutor Marcos Pérez, Los Corraleros de Majagual y los confines de la galaxia. Entre más se aleja de sí mismo, más se acerca al corazón de Wganda Kenya: una generosidad muy parecida a la de un continente que nos lo ha dado todo y al cual le hemos pagado con olvido.

A pesar de un viaje tan largo, la orquesta no ha pisado Barranquilla en casi cincuenta años y jamás ha tocado en vivo en ninguno de los muchos Carnavales que su música ha amenizado a todo timbal desde el estruendo picotero.

Uno de los discos de la agrupación Wganda Kenya. Foto: Cortesía Ana Catalina Escobar

“Para nosotros los picoteros estas canciones tienen la fuerza de ofrecer interpretaciones distintas. Los temas que toca Wganda Kenya ya habían pegado en sus versiones originales en Barranquilla: ‘El Aluminio’, ‘El Evangelio’, ‘Homenaje a los Embajadores’… Pero, bajo la dirección de Fruko, esta agrupación los reinterpretó de manera tan extraordinaria que se popularizaron totalmente, hasta el punto de que las originales llegaron a ser conocidas como la versión número 2 de esos temas, mientras las de Wganda son consideradas por muchos las versiones originales, las propias”, afirma Don Alirio, picotero barranquillero y compañero de escenario de Wganda Kenya en la presentación que tendrá lugar este sábado 18 de febrero en la fiesta de la comparsa La Puntica No Ma’.



–¿Qué es eso de La Puntica? –pregunta desinteresado el saxofonista Carlos Piña.

–Es una comparsa del Carnaval.

–Ah, ¿y dónde es que tocamos nosotros?

–En el Estadio de Béisbol.

–¿El Tomás Arrieta?

–No, ahora se llama Edgar Rentería.

–Ah.

Carlos Piña habla con mucho más entusiasmo de la música y del pasado, que de los lugares y el presente; como si estos fueran simples accidentes, contextos sonoros para canalizar la música. Fruko, por el contrario, sonríe emocionado al hablar del concierto que tendrá lugar este sábado en Barranquilla.

–Tenemos la grata invitación para presentarnos por primera vez en la ciudad de Barranquilla en pleno Carnaval. Ya hemos estado en otras plazas, como Panamá y Bogotá, y ha sido algo muy bonito. Además, los picós han hecho que este sonido de Wganda Kenya surta la necesidad de los melómanos y sonómanos de Barranquilla. Es una forma de devolver la gratitud de la agrupación a lo mucho que hemos recibido de marineros costeños, especialmente barranquilleros, y de muchas partes del área antillana y africana.

–¿Y en cuanto a lo musical, qué puede esperar el público? ¿Qué se conserva de la Wganda Kenya del 74 y qué trae la de 2023?

–Se conservan las estructuras armónicas melódicas y algunos instrumentistas, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con el maestro Carlos Piña, que grabó el saxo en 1974. Además, los nuevos elementos siguen las tácticas y el ímpetu rítmico de esta sonoridad.

Carlos Piña y Fruko (izquierda y centro), dos leyendas de la música. Foto: Cortesía Ana Catalina Escobar

No existen imágenes de Wganda Kenya, ni videos, ni registros documentales aparte de los tesoros discográficos prensados por Discos Fuentes en los años setenta. Después de tantos años de casados, Rosita Garzón apenas va a verlos por primera vez en vivo este sábado en Barranquilla. Las imágenes que aparecen en los videos de YouTube y en las portadas de Spotify muestran un grupo de rumberos de piel negra en una polvorienta escena tropical que podría ser barranquillera o keniata.



Esta ausencia de imagen ha llevado a anécdotas muchas veces contadas como las varias veces que no los recogieron en el aeropuerto porque los organizadores esperaban encontrarse con un grupo de músicos negros de África y no con 15 paisas con instrumentos al hombro. Pero esta misma ausencia de imagen, que parece volverlos una orquesta virtual, una ilusión musical salida de la inteligencia artificial de un picó, es también una extensión de esa voluntaria invisibilización del Fruko que señala las galaxias para no hablar de sí mismo. Wganda Kenya será real por primera vez ante los ojos y los oídos de una Barranquilla africana y carnavalera este sábado 18 de febrero.



ANGEL UNFRIED

PARA EL TIEMPO

