Carminho trae su lado más personal a Bogotá

Cuando apenas tenía dos años y medio, la cantante portuguesa Carminho se instaló junto a sus padres y a sus tres hermanos en la región de El Algarve, en el sur de su país. Allí vivió casi una década, en la que empezó a crecer en su interior la semilla del fado, ese nostálgico y evocador género musical que se ha convertido en uno de los testamentos culturales de Portugal.

“Yo empecé a cantar fado al mismo tiempo de hablar portugués, es algo que es anterior a mi memoria”, recuerda la cantante, cuya madre, Teresa Siqueira, es una reconocida fadista.



Su pasión por este género fue creciendo gracias a esas noches de fado en su casa y a esos viajes en carretera hasta Lisboa, en los que sus padres la obligaban a cantar junto a sus hermanos para evitar que se pelearan.



Ahora, Carminho es considerada una de las principales voces del género y el año pasado lanzó su más reciente disco, 'Maria', que justamente le permite volver a visitar esos años de infancia.

El fado es mi instrumento de pensamiento y no una forma de revivir algo que está en el pasado; el fado es una lengua viva que sigue siendo de este tiempo FACEBOOK

TWITTER

La cantante regresa este sábado al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en el marco del Festival del Fado que se realizará en el escenario.



Carminho, que se presentó en la ciudad hace tres años, cuenta que este disco es el trabajo más personal que ha realizado. “Este disco me hace retornar al fado tradicional con un pensamiento mucho más racional y buscando mis memorias desde que soy muy niña, junto a mis padres escuchando el fado”, cuenta la cantante.



De hecho, el título del disco es el primer nombre de pila de la cantante (que en realidad se llama Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade). La artista recuerda que Maria es como la llaman las personas más cercanas, además, es el nombre más antiguo de Portugal y todavía es el que más personas le dan a sus hijos. “Eso habla un poquito de este disco, que es tradicional, que es muy antiguo pero atraviesa el tiempo, sigue siendo contemporáneo, hablando de lo que siento hoy, de lo que pienso hoy. El fado es mi instrumento de pensamiento y no una forma de revivir algo que está en el pasado; el fado es una lengua viva que sigue siendo de este tiempo”, asegura la artista.



Este nuevo álbum contiene doce canciones y siete de ellas fueron compuestas por Carminho, quien también lideró la producción. Es por eso que la artista considera que este es el disco en el que ha estado más presente, aunque enfatiza que no hace distinción entre las canciones que fueron escritas por ella y por otros artistas.



“Fue una coincidencia tener muchas más que en los otros discos, y me quedo feliz porque me gusta sentir la reacción del público a mis canciones. Pero yo me siento realmente una intérprete, ya sea de mis canciones o de las canciones de otros”, afirma.



Desde hace varios años, Carminho ha cargado con la etiqueta de que es una renovadora del fado, pero la artista se distancia de esas calificaciones y afirma que no cree en el nuevo fado. Sí cree en la renovación, pero no como una cosa premeditada.



“No tengo la pretensión de cambiar el fado, todo lo que hago es lo que me gusta, pensando en mi generación y en lo que pienso hoy. Si por alguna cosa mi trabajo es renovar el género musical, no voy a ser yo quien lo diga ni será para ahora, será con el tiempo y con la distancia que las personas van a reconocer si fue así o no”, asegura.



El Festival de Fado también contará con el músico António Zambujo, que se presentará el viernes a las 8 p. m.

¿Dónde y cuándo?

Carminho se presentará el sábado, a las 8 p. m., en el Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 20.000 hasta 100.000 pesos.



CULTURA @CulturaET