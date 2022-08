Carlos Vives ha tenido bastantes giras durante toda su carrera musical. Sin embargo, la más reciente está más enfocada en las lecciones más importantes que le dejó la vida, luego de que la pandemia ocasionó un gran cambio en la cotidianidad de las personas, incluso un poco más en él.

Vives inicia su gira en Ecuador, luego de crear una nueva perspectiva de la vida y replantearse las cosas que son verdaderamente más esenciales, como la familia y el uso del tiempo.



“Cuando tú entras en una dinámica contra el tiempo es de a veces saltarte las cosas sencillas de la vida y darte el momento para vivirlas y compartirlas. Tienes hijos, tienes amigos y un barrio. Es decir, no estás solo en tu comunidad. Creo que esa fue una de las lesiones más importantes que me dieron, que yo no tengo tiempo”, explicó el cantante en una entrevista que tuvo con la agencia EFE.

Durante la pandemia, tuvo la oportunidad de reflexionar el amor y la pasión de sus canciones: "He sido un artista que un día escogí hablar de lo que me conecta con el mundo, buscar la modernidad a partir de la música tradicional y hablar de lo que nos une, lo que nos conecta con el mundo".

Su nueva gira

‘Después de todo vives’ es la gira que comienza en suelo ecuatoriano, la cual es una mezcla entre su apellido y el verbo, con el objetivo de dar a conocer su nueva manera de ver y gozar la existencia.



Vives explicó en el medio anteriormente mencionado sobre los cambios que ha sentido en su vida diaria y en la sociedad, luego de que el covid-19 llegó: "Uno espera que los golpes que nos da la vida nos enseñen, pero seguimos bregando al final con lo mismo que se ha bregado siempre".

En total, serán 18 fechas en las que se va a presentar en diferentes países del mundo con su música que busca emocionar y alegrar a cada uno de sus fanáticos que lo acompañarán en sus grandes shows.



Entre los países latinoamericanos que están programados para su gira se encuentra Ecuador, en las ciudades de Quito y Guayaquil, el primero y tres de septiembre, respectivamente.

Además, estará en Colombia el 21 y 22 de octubre en Bogotá. Los boletos para disfrutar del concierto del intérprete de ‘La tierra del olvido’ se encuentran a partir de 111 mil pesos hasta más de cuatro millones de pesos, estos últimos ofrecerán la experiencia del conocer al artista personalmente.



El samario también se presentará en Canadá y Estados Unidos en los próximos dos meses. Chicago, Washington, Los Ángeles, Dallas y Boston son solo algunas de las ciudades que lo esperan.

