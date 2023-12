Carlos Vives le dio a Bogotá una noche de orgullo colombiano, en el Campín

Bogotá sigue siéndole fiel a Carlos Vives, porque cada concierto que ofrece el samario está lleno no solo de una música que hace parte de la banda sonora del país, sino de emociones, símbolos y personas que encarnan el orgullo de ser colombiano.

Esas lecciones de colombianidad que son los shows de Vives se multiplicaron esta vez ante el público que asistió al Estadio El Campín, al espectáculo con el que el cantante de La tierra del olvido preparó la gira de Los 30 Años Tour.



Porque en el mundo es ícono del vallenato, pero sus influencias bogotanas dieron esa amalgama musical que después lo hizo grande, Vives le ofreció a la ciudad, en la noche de este 15 de diciembre,un show de largo aliento que terminó bordeando las 2 a.m. del día siguiente.

Universo Vives

En estos tiempos de universos y multiversos, Vives sacó a relucir todo su “universo”, así lo dejó claro en los letreros que se proyectaban en las pantallas: “Bienvenidos al Universo Vives”, rezaba alguna. Otras frases proyectadas mientras el público hacía su entrada decían: “Gaira Música Local, Carlos Vives, 30 años. Cuando todos soñaban con irse, este sello llegó para quedarse”.



Y mientras estas frases se repetían una y otra vez, en el escenario, a partir de esa hora hubo una sucesión de artistas, los que ahora se agrupan -por iniciativa de Vives- bajo el nombre de Colombian Pop (antes llamado Tropipop) y que han reconocido en el artista principal de esa noche en Bogotá a su maestro, al que les enseñó el camino.

Cada uno -Sebastián Yepes, Lucas Arnau, Jerau, Alejandro Santamaría, Mauricio Rodríguez (Mauricio & Palodeagua) y Alejandro González- interpretó una o dos de sus canciones y expresaron ante el público su sentir acerca de la influencia de Carlos Vives en la música hecha en Colombia, resaltaron el aniversario y en algún momento, su frase común fue un merecido “gracias, Carlos”.



Otra tarea de esa antesala protagonizada por los “hijos musicales” del artista, fue presentar a representantes de nuevas generaciones que siguen esta línea musical. Al final, juntos, abrazados celebraron que la canción de El parrandero, en su versión hecha dentro de la producción Másters en Parranda del sello de Vives, obtuvo el disco de oro.



Toda la antesala no solo fue prueba de la gran herencia del proyecto que se forjó hace 30 años, el que se celebraba en la noche, sino de su durabilidad: eran varias las generaciones que se sabían cada canción que se cantó sobre el escenario del Campín incluso antes de que Vives saliera a escena.

A eso de las 9:25 de la noche, los "Máster en Parranda' se despidieron del escenario, y comenzó un receso en el que se pudo apreciar en video el saludo de Shakira a Vives por el aniversario. También Fito Páez, Luis Fonsi y Daddy Yankee enviaron estos saludos y emocionaron a la gente que esperó tranquilamente el momento en que apareciera en escena el “cumpleañero”, como alguien le dijo.

'La Provincia: un viaje para siempre'

Solo a las 10:30, con el escenario convertido en una larga y extensa pantalla gigante, con un video en que la voz de Vives recordaba que un día su padre lo llevo a conocer La Provincia. “Ese viaje sería para siempre”, dijo, porque fue el que le dio la música y se convirtió en el país del que nunca se ha querido ir. “Aunque la música me lleve por el mundo entero”, enfatizó antes de irrumpir en escena con el baile de alegres saltos que inspira Pa Mayté.



Entonces se desplegó el tamaño de la pantalla, el juego de video, y la sincronía de colores de las manillas que cada asistente recibió al entrar, para que todas las luces en sus muñecas hicieran juego con el color que dominaba la pantalla, todo esto mientras la silueta de vives tocaba una dulzaina que lo acompañó en varios momentos del show.



Mayte Montero, la protagonista de la canción de apertura se hizo visible en escena, y a su vez Christian Camilo Peña, el rey vallenato 2008, que ha alternado con Egidio Cuadrado en las presentaciones de La Provincia durante los últimos años.

Siguieron las canciones Déjame entrar y Ella es mi fiesta. En medio de la música Vives indicaba nuevamente el significado de su carrera: “30 años desde que entendimos que había que innovar desde las raíces”, había dicho entre canción y canción. Y ya en medio del sonido de Ella es mi fiesta, de pronto repetía: “Aún sigue intacta mi locura”.



Los conciertos de Carlos Vives tienen las constantes ya mencionadas y también muchos invitados especiales y gestos significativos que los convierten en espectáculos únicos. Por un lado estaban los cantantes a quienes invitó a cantar a dúo con él y por el otro, la invitación a personalidades que en algún momento nos han hecho sentir ese orgullo patrio que el cantante siempre ha querido exaltar.



El primero de los artistas que cantó junto con Vives fue Camilo. Juntos interpretaron Baloncito viejo. Y al terminar, Carlos le preguntó a Camilo si imaginaba un partido ahí mismo, en el estadio, en compañía de figuras como Higuita, el Tino Asprilla, Farid Mondragón y otras figuras que poco a poco fueron apareciendo en persona generando una nueva emoción entre el público.



Canción bonita, la colaboración que grabó con Ricky Martin, fue otro de los temas tempranos de este concierto que se extendería más allá de lo esperado (y aún haría falta repertorio que los asistentes habrían coreado felices). Esta le permitió a Vives darle un saludo a Puerto Rico, un país que también fue significativo en su vida.



Y de ese pasó a otro momento significativo: aquel en el que cantó en compañía de su hija menor, Elena Vives.

Y de ahí, pasó a recordar la unión musical de cantante y acordeonero que se forjó tres décadas atrás. Un video, esta vez narrado por el ‘compadre’ Egidio evocó -a través de fotos de sus primeros encuentros entre los dos artistas, entrelazados con las noticias turbulentas de la época- esos comienzos. El video dio paso a un nuevo escenario, con una camioneta a bordo que hacía pensar en esos viajes por carretera que se hacían en La Provincia, toda esa zona del norte de Colombia de la que el conjunto musical de Vives tomó su nombre.



Era la hora de oír una selección de temas del famoso álbum Clásicos de La Provincia, hoy visto como el punto de partida del sonido Vives, ya con Egidio Cuadrado entrando en escena con su sombrero vueltiao, una camisa de cuadros y sus notas más tradicionales en el acordeón:: Amor sensible y la Elegía a Jaime Molina (de esta, dijeron que fue la primera canción que el dúo cantante y acordeonero tocaron juntos, tres décadas atrás).



Y de ahí saltaron a Carito y más allá, Vives le pidió al público ayudarlo a corear una “cumbia bogotana”. Mientras él y La Provincia decían “cumbia, cumbia, cumbia”, la gente debía corear “cumbia bogotana”. El entonces cantaba: “Me quito el sombrero”, y los asistentes debían responder: “Me pongo la ruana”.



“Hace 30 años queríamos ser colombianos pero también queríamos ser modernos, queríamos sentir que nuestra música no solo podía tener pasado sino también futuro”, con estas palabras Vives introdujo la interpretación de La gota fría, el éxito de Los Clásicos de la Provincia, que irrumpió con tal fuerza en el mundo, que se convirtió como una especie de llave mágica que le abrió puertas a hablar de vallenato en ámbitos donde el género no se conocía.



Poco después, Egidio Cuadrado tomó el micrófono para agradecer y saludar a sus médicos. “Ellos han estado luchando por mi salud -subrayó el músico-. Me faltan 30 años más para seguir”. Ante esto el Estadio entero gritó de emoción y Egidio dio nuevamente las gracias y bendiciones con voz entrecortada.

La celosa tuvo como introducción el video en el que el compositor Sergio Moya Molina relató cómo nació esta letra, a la vez que su esposa, Juanita, inmortalizada en esta creación musical, da su punto de vista. Fue la entrada para crear empatía con el autor que apareció en persona en el escenario para cantarla con Vives.



A lo largo del concierto Vives interpretó dos canciones que no fueron suyas. La primera fue Mi Tierra, que marcó la entrada a escena de Juanes, creando una euforia incontenible entre un público marcado por la letra de esa canción y sorprendido al ver a Vives cantándola.



La otra canción “ajena” del concierto fue Bolero falaz, que interpretó con Aterciopelados, tras hacer énfasis en que Bogotá es la capital del rock y del pop nacional y que la reina de esta música no podía ser otra más que Andrea Echeverri.

Ya estando Juanes allí, era el momento de cantar Las mujeres, la canción que versionaron recientemente el paisa y el samario, para la versión aumentada de Clásicos de la Provincia. Y al finalizar su intervención, Juanes dio también su mensaje: “Hace 30 años, yo venía a Carlos en Medellín cantando Clásicos de la Provincia, estaba entre el público, y decía: Yo quiero algún día estar ahí, así”.

Cumbiana precedió el homenaje a las glorias del ciclismo colombiano: Fabio Parra, Cochise Rodríguez, Lucho Herrera y Rigoberto Urán, a quienes les dedicó la canción Orgullo de mi patria. Los ciclistas se hicieron presentes y, sentados en un sillón, también presenciaron la interpretación de La bicicleta.

​

Cada canción tuvo su correspondiente introducción y su mensaje. Vives desplegó toda su emoción recordando a músicos que hicieron parte de su agrupación a lo largo de toda su historia, mencionó desde Amparo Sandino hasta el fallecido recientemente Teto Ocampo (a este último le dedicaría posteriormente una sentida interpretación de Altos del rosario, acompañada del saxofón de Antonio Arnedo).



Ya pasada la una de la mañana, todavía quedaba repertorio: La recientemente lanzada versión 2023 de Los sabanales, a cargo de Vives y el artista urbano Ryan Castro, que además le mete un rap a uno de estos clásicos del folclor, y le suena maravillosamente. Y no podía faltar Sebastián Yatra, otro invitado que puso a delirar a la gente y más cuando pudo oír en sus voces originales Robarte un beso.

Hubo en esa noche momentos para agradecimientos, otros para hablar de las influencias musicales dadas por mamá y por papá a la carrera de este hijo que marcó para siempre la historia de Colombia y para cantar, ¿cómo no? Matilde Lina y cerrar con Cuando nos volvamos a encontrar, cuando eran ya las 2 a.m. y el público salía también agradecido y orgulloso de la grandeza musical de esta tierra.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@Lilangmartin