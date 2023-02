El cantautor colombiano Carlos Vives escogió ser "auténtico" cuando se inició en la música y 30 años después no solo no se arrepiente sino que renueva su exitosa apuesta con un disco de canciones de la leyenda del vallenato Rafael Escalona, al que interpretó como actor para una telenovela.

"Por entonces (los años 90) había dos caminos: te decían por acá puedes tener fama, por acá puedes ser auténtico", recuerda en una entrevista con EFE para señalar que no dudó en tomar el segundo y renunciar a copiar la música de otros países que en esos años estaba en boga.



"Decidí inventarme mi pop o mi rock a partir de los patrones folclóricos de la diversidad colombiana", recuerda al hablar de los 30 años de carrera que va a celebrar en 2023 empezando con la publicación del álbum Escalona: nunca se había grabado así.





Como primer y único adelanto de ese disco que se publicará esta primavera, este jueves salió La historia, una canción de Escalona acerca de un hombre que sufre por un amor perdido, a la que Vives da nuevos aires con ayuda del acordeonero Egidio Cuadrado y la agrupación La Provincia.



Con ellos grabó en 1993 Clásicos de la Provincia, conformado por versiones de vallenatos clásicos pero con un sonido más comercial e instrumentos propios de la cumbia y del rock.

El tropipop lo hizo feliz

Aquel sonido después se llamó "tropipop", recuerda Vives del álbum de La gota fría que proyectó fuera de Colombia el folclor de la región Caribe, la zona en la que está enclavada Santa Marta, la ciudad donde nació hace 61 años.



"Pudimos encontrar un sonido a partir de ese sonido matriz de nuestra diversidad, de ser americanos, de ser españoles, de ser africanos... Esa mezcla de todo lo que somos creo que al final es lo que me hizo feliz", dice este ganador de 17 premios Latin Grammy y dos Grammy, entre otros muchos reconocimientos y distinciones.

"Cuando grabamos aquella gota fría y esos clásicos lo hicimos ya de una manera no convencional, ya buscando ese camino de poder sentir que podíamos ser modernos con nuestras tradiciones", dice.



Vives recuerda que "hace 30 años si querías ser moderno, había que imitar a alguien o hacer una música parecida a la que se hacía en España, en Italia, o en México o hacer traducciones de las canciones de rock del momento".

Escalona, un viejo conocido

Para Vives, el fecundo compositor Rafael Escalona (1927-2009), cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata, que inspira el disco por sus 30 años de carrera, es un viejo conocido.



En 1991 encarnó a Escalona como actor en una popular telenovela y grabó canciones a la manera tradicional como El testamento, Jaime Molina, La Golondrina, El villanuevero o La casa en el aire para la banda sonora, que quedaron recogidas en dos discos.

Más de tres décadas después decidió beber de nuevo en esa fuente musical, pero a partir del llamado "cuaderno perdido" de Escalona, que Vives encontró con ayuda de su "compadre" Egidio Cuadrado, cuñado del compositor.



"La búsqueda del cuaderno y el encuentro con esas páginas fueron mágicos. Cada escrito consignado en ese diario literario y musical escondía nuevos arreglos para los clásicos, así como otras canciones", según un comunicado de prensa de presentación de "La Historia".

Vives, que ha vendido más de 20 millones de discos, dijo que seleccionar los doce temas que versiona en su nuevo álbum entre todo lo que había en el cuaderno no fue fácil . "Había canciones que ya se habían grabado muchas veces, pero también letras que no se habían usado nunca", dice el cantautor sin revelar la lista completa de las escogidas, aunque adelanta que está Mala suerte y hay un bonus track, una canción de propina, que no es de Escalona sino de Armando Zabaleta, para cumplir una promesa que le hizo a su padre.

Además de su 30 aniversario con la música, Vives está ya pensando en otro: los 500 años de Santa Marta, que se cumplirán en 2025 y que el cantautor quiere que se celebren como corresponde.



Ese aniversario -dice Vives- es "una gran oportunidad" para dar a conocer una "historia hermosa" y "muy diferente de la leyenda negra" que es la del fundador de Santa Marta, el español Rodrigo de Bastidas, contra quienes otros españoles se conjuraron por su buen trato a los indígenas.

