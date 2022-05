El guitarrista mexicano Carlos Santana protagonizará un documental de larga duración basado en su carrera y que contará con temas inéditos, informó este viernes en exclusiva el medio especializado Variety.



"La intención es tocar el corazón de las personas e inspirarlas a reconectar con su propia luz para que puedan atraer bendiciones y milagros", afirmó el músico a Variety en un claro guiño a su último trabajo, "Blessings and Miracles" (2021).

El documental, producido por Sony Music e Imagine Documentaries, repasará la trayectoria de Santana (Jalisco, México, 1947) desde sus inicios como músico callejero con 14 años hasta alcanzar el reconocimiento mundial con 10 premios Grammy y 3 Grammy Latinos.



Para ello, el artista entregó videos, fotos y diverso material de archivo al director de esta producción, Rudy Valdez, que se popularizó en 2018 con el filme "The Sentence".



Hasta el momento no ha trascendido el nombre de este documental, que se encuentra en proceso de grabación y será producido por Sara Bernstein, Justsin Wilkes y Lizz Morhaim.



"Estamos encantados de que Carlos nos haya confiado la tarea de dar vida en esta producción a su increíblemente inspiradora historia", dijo Wilkes a Variety.



Encargados de la producción ejecutiva estarán Brian Grazer y Ron Howard, ganadores del Óscar a mejor película con "A Beautiful Mind" en 2001.



Santana fue pionero en fusionar ritmos latinos con el género rock en la banda homónima que fundó en 1966 y, desde entonces, su figura y su música han obtenido todos los reconocimientos posibles, figurando, entre otros, en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, elaborada por la revista Rolling Stones.



EFE