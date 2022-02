América ha sido un continente políticamente tan trastornado que, en un acto de responsabilidad y desespero, el arte y la literatura han tratado de salvarlo. En Delirio americano, el autor bogotano Carlos Granés revela las raíces de nuestro presente al explorar los hechos que dieron lugar a lo que somos hoy.



En un recorrido por tres grandes momentos de la historia de América Latina, el escritor ahonda en los cataclismos políticos que abrieron brechas, búsquedas y proyectos intelectuales y culturales, y analiza el ideario político de la región a través del arte y la literatura, como fuerzas que cuestionaron y quisieron hacerse parte de la transformación.

Un cambio de pensamiento que muchas personalidades consideraban que debían emprender sus países y la América entera ante el caos, las guerras, las dictaduras y una sucesión de mandatarios desquiciados, donde las humanidades han respondido con ideas novedosas y revolucionarias, pero también con proyectos intelectuales fallidos.



(Lea además: La poeta colombiana que huyó a Suecia en busca del silencio)



Granés empieza su recorrido a finales del siglo XIX con la salida de España de América y la noción de Estados Unidos como némesis. Aparece el legado del poeta cubano José Martí como inspiración de la independencia; Rubén Darío y Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa; el muralismo mexicano, el modernismo, las luchas de pintores y escritores contra las dictaduras, las vanguardias y las revoluciones; la pugna contra los patriarcas políticos, la llegada del socialismo al poder, los idealismos y las desilusiones de finales del siglo XX.



A lo largo de estas páginas, el autor pone de presente la evolución del pensamiento y el deseo, que han dado forma a las grandes creaciones de un continente exuberante, diverso y complejo.



Delirio americano es un poderoso ensayo que impulsa a conocer y reconocer el rostro humano, idílico y político de aquellos que buscaron definir y darle una voz propia a América Latina.



Doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, Granés ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar en 2020. Sus ensayos han sido publicados en revistas como Letras Libres, Sibilia y El Malpensante. Es autor, también, de Salvajes de una nueva época (2019).

¿Cómo ve hoy a los escritores colombianos frente a la situación política del país y de la región?



La situación, creo yo, es de impotencia. Hay escritores como Ricardo Silva o Juan Gabriel Vásquez muy comprometidos con ciertos temas; el proceso de paz, por ejemplo, y sus opiniones al respecto son muy importantes. Es necesario que alguien diga lo que ellos dicen. Pero la realidad colombiana es tan abrumadora y feroz que las palabras a veces parecen muy débiles o muy poca cosa frente a fenómenos tan apabullantes como la violencia irracional y la política de vuelo bajo.



¿Cree necesario el diálogo entre la literatura y la política?



No lo considero necesario. Es una opción que puede ser provechosa o desastrosa, dependiendo del talento del autor.



(Le puede interesar: ‘Los viejos ya deben irse a su casa a jugar bingo’: Isabel Allende)



¿Cuáles son para usted los personajes políticos de mayor relevancia para la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI?



Es muy claro que los dictadores han sido un tema fértil para la literatura latinoamericana. El salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, por ejemplo, un autócrata, teósofo, telépata, sanguinario y con ínfulas de intelectual, fue una fuente de anécdotas para García Márquez. La razón, sospecho, es que en estos personajes se mezclaron el delirio y el poder, una combinación espantosa para los gobernados, pero muy seductora para el escritor de ficciones seducido por la desmesura.

Facebook Twitter Linkedin

El libro es de Editorial Taurus. Foto: Archivo particular

En el libro se siente una rigurosa investigación; ¿cómo fue el proceso de recopilación y análisis de las fuentes?



Yo trabajo de forma orgánica. Es decir, rastreo ideas y valores. Empiezo a seguir a creadores concretos, leo sus obras, sus memorias, sus artículos y ensayos, y voy siguiendo la estela de su influjo. Por eso puedo hacer mapas como el que aparece al inicio del libro, porque rastreo cómo surge una idea, y cómo se va contagiando y mutando en el tiempo para producir experimentos culturales y políticos nuevos.



¿Cómo desarrolló la narrativa del libro para tratar temas controversiales sin perder el rigor?



Son tantos los temas y tantos los acontecimientos en el largo siglo XX latinoamericano que evidentemente hay un sesgo. Por eso el subtítulo es Una historia cultural y política de América Latina, y no ‘La historia...’. Eso es lo que pretendí: seguir mis inquietudes, mi curiosidad, mis obsesiones, mis preguntas e ir armando una historia que las satisficiera y respondiera. Tampoco oculto mis filias y mis fobias. Por eso es un ensayo. La que se oye en el libro es mi voz, no la de un narrador que aspira a la neutralidad. Soy yo el que se pregunta y el que investiga y se responde. Cuando algo no me gusta –los poetas peronistas por ejemplo, o los poetas fascistas–, lo digo sin ningún problema.



En los primeros años de formación de los países de la región se buscó fomentar las tradiciones propias y los rasgos nacionales. ¿Ese fue el mejor camino para edificar una identidad nacional?



La politización del arte y de la poesía durante los años veinte, en efecto, inoculó la pregunta por la identidad. La amenaza yanqui detonó infinidad de inquietudes sobre la identidad latinoamericana y sobre los valores y virtudes que nos diferenciaban del sajón. No tardó en buscarse a los personajes vernáculos que encarnaban los valores raigales, autóctonos, no contaminados, y a partir de ellos surgieron corrientes como el indigenismo, el muralismo, el criollismo, el andinismo o el negrismo. Fueron intentos de los que surgieron grandes obras, pero que en realidad redujeron la nacionalidad a lo telúrico y vernáculo, fomentando el nacionalismo y el miedo a las corrientes culturales extranjeras.

¿Qué implicó para usted ver la evolución de los escritores respecto a la política en América Latina?



Fue interesante ver la manera en que ciertos acontecimientos políticos, en especial la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España por ganar influencia en el Caribe, supuso un enorme trauma que cambió dramáticamente los temas y los propósitos de la poesía latinoamericana. A lo largo del siglo XX los cataclismos políticos tuvieron un correlato directo en la producción artística. En Deliro americano yo analizo varios, en especial tres: la amenaza imperial de Estados Unidos a comienzos del siglo, el auge de los nacionalismos a partir de los años treinta, y la Revolución cubana a partir de los sesenta y sus consecuencias hasta el día de hoy.



¿Por qué cree que durante tantos años en América Latina se consideró que su esencia identitaria se fundaba en la ‘deficiencia de las razas’?



Fue resultado del marco intelectual de la época. A principios del siglo XX, una de las preguntas obsesivas que nos hicimos fue por qué, en comparación con Estados Unidos, nuestros países eran tan débiles y anárquicos. Para responderla se echó mano del positivismo, una teoría en boga en aquellos años, que ponía el acento en la raza. Si una sociedad iba mal, la causa debía encontrarse en las inclinaciones de las razas que la componían. Estas ideas, muy nocivas, fueron descartadas en los años veinte. Por eso el resurgimiento actual de la categoría racial en la discusión pública me genera mucha desconfianza.

¿Los conceptos latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano, pensados por intelectuales que trataron de unificar el continente, lograron su objetivo?



Desde luego que no. América Latina, o Hispanoamérica, debió haber sido una sola región. Teníamos un mismo idioma y una misma religión mayoritaria; también una historia similar, con instituciones políticas homogéneas. Lo teníamos todo para ser un solo país, y sin embargo los nacionalismos y los caudillismos fragmentaron hasta la caricatura la región. En boca de los muchos autócratas nacionalistas que nos han gobernado, la palabra ‘Latinoamérica’ no ha significado nada.



¿Cree que existen escritores apolíticos?



Creo sin duda que los hay, aunque a veces la indiferencia política o el desprecio por la política son actitudes políticas. Una obra puede ser apolítica pero, dependiendo del contexto sociocultural, se puede interpretar políticamente. Un ejemplo: la poesía de Los Contemporáneos, un grupo mexicano de los años veinte, fue apolítica, es decir, renegó de los temas políticos del momento. Pero esa indiferencia hacia la Revolución mexicana y hacia los temas populares y nacionales tenía connotaciones políticas enormes. Eran una defensa del cosmopolitismo y una crítica velada al patrioterismo.



¿Considera que históricamente ha habido una superioridad moral del escritor para hablar sobre temas políticos?



Durante mucho tiempo el escritor y el intelectual gozaron de cierto prestigio social y de cierta independencia que le permitían opinar con propiedad sobre política. Pero también es cierto que ese prestigio se dilapidó muy pronto, en gran medida debido a su fascinación por el radicalismo y la violencia. Hasta hace poco, el intelectual latinoamericano se caracterizó por defender cualquier proyecto político distinto a la democracia liberal. Aún queda algo de eso, y eso explica su merecido desprestigio.



(Además: El pájaro que le picó la lengua a Rodrigo García Barcha, hijo de Gabo)

¿Cree que hoy siguen existiendo las utopías políticas creadas por la literatura?



Menos por la literatura que por la academia. Toda la escuela decolonial ha vuelto a fantasear con una Latinoamérica convertida en un antídoto de la modernidad europea, pura, libre de influencias culturales e intelectuales foráneas, en contacto con la naturaleza y ennoblecida por saberes ancestrales (lo ancestral es el nuevo kitsch latinoamericano). Todo esto no es más que una utopía regresiva, que debe mucho más de lo que se quiere reconocer al pensamiento romántico europeo y yanqui. Es decir, mientras más decoloniales, más encarnamos los clichés del romanticismo occidental.



¿Cuáles son los fenómenos políticos que, por lo general, inciden en la producción literaria?



Supongo que habrá muchos, pero hay uno que veo repetirse y que tiene consecuencias similares: el miedo y el odio a un imperio vecino. En Italia, en 1909, el miedo y el odio al Imperio austrohúngaro motivaron a Marinetti a inventar el futurismo, un movimiento poético que, además, era un doping identitario que mejoraba la autoestima de quien no veía otra alternativa que enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Lo curioso es que eso mismo había ocurrido en América Latina antes, cuando el imperio yanqui hizo presencia en el Caribe.



JUAN CAMILO RINCÓN*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2

* Periodista, escritor e investigador cultural.