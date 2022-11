Mirar hacia adentro, reconocer a la ansiedad y encontrarse es un proceso difícil, que toma tiempo, y Carla Morrison lo sabe muy bien. En 2018, la cantante mexicana decidió darle un alto a su carrera para enfocarse en su salud mental. Se alejó de los escenarios, dejó de producir música y se fue a buscar una nueva vida a París. Llegó la pandemia y hasta ella misma pensó que hasta ahí había llegado su carrera musical. Pero, después de años de introspección y terapia, Carla Morrison vuelve con su nuevo álbum 'El renacimiento', un canto dedicado a sanar la relación más importante de su vida, la que tiene consigo misma.

El último LP de la cantante tres veces ganadora del Latin Grammy incluye canciones como 'Ansiedad', dedicada precisamente a nombrar esa parte de su vida que la hizo alejarse de la música por un tiempo; 'Obra de arte', que habla sobre la belleza del cuerpo sin importar la talla; y 'Encontrarme', una reivindicación con ella misma para poder encontrar paz en medio del caos.

Pero, Carla Morrison no solo sorprendió a los fanáticos con este nuevo trabajo discográfico, sino que también anunció fechas para su regreso a los escenarios. En Colombia tendrá dos paradas el 26 y 28 de noviembre: el primer día será en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y el segundo, en Medellín, en el Teatro Metropolitano José Gutierrez Gómez.

A pesar de su larga ausencia, la cantante demostró que sigue siendo una figura muy relevante para el pop latinoamericano y 'El renacimiento' recibió dos nominaciones a los Latin Grammys. Una para ‘Mejor álbum vocal pop’ y otra por su canción 'Encontrarme' que fue nominada a ‘Canción del año’. Fue un proceso largo, acompañado de mucha introspección, pero cuyo resultado le ha traído gran satisfacción porque le permitió seguir persiguiendo su gran pasión: la música.



¿Qué tiene planeado para sus conciertos en Colombia?

Tenemos planeado un show que está hecho como El Renacimiento, está en etapas para renacer. Están las canciones nuevas, están las canciones de antes y todo está construido para que las personas lo vivan en ese orden, como una especie de renacimiento. Es súper bonito, yo lo disfruto un montón, porque la gente pasa por todas esas etapas con uno. La van a pasar bien, pero va a ser un momento reflexivo y lleno de emociones.

“No es a un vato al que le estoy escribiendo, es a la ansiedad”, dijo sobre su nuevo álbum. ¿Cómo cambia la experiencia de escritura cuando le escribe a una emoción en vez de a una persona?

Definitivamente es más complejo. Más que nada porque la ansiedad es una cosa con la que he vivido desde siempre, desde que tenía nueve años, y alejarme de ella un poco para poder verla y describirla era raro. Pero, también tuvo una recompensa mucho más sólida, porque al final estas son canciones que me han ayudado a mí a relajarme y a sentirme mejor. Entonces fue un proceso más complejo, pero definitivamente más gratificante. Además, creo que ya me la debía, porque si he tenido una enemiga por muchos años ha sido la ansiedad. Aunque bueno, también al final es mi amiga porque me ayuda a darme cuenta de hacia dónde tengo que enfocar mi atención. Cuando estoy trabajando de más o cuando no estoy durmiendo bien, ella es la primera que me dice “¡Hey! No empieces...”.



'El renacimiento' arranca de manera contundente con la canción 'Hacia adentro'. ¿Qué es lo más difícil mirar hacia adentro?

El mirar hacia adentro es algo que muchos no practicamos porque tenemos muchas distracciones. Según las redes sociales hoy estamos más conectados que nunca, y a lo mejor sí es cierto, estamos conectados con la vida virtual, pero estamos súper desconectados de nosotros mismos, lo más desconectados que hemos estado en la historia. Entonces, el mirar hacia adentro fue algo que me reclamó la vida, porque si no hacía eso, yo no sé si seguiría acá. Me costó un montón emocionalmente, pero la canción salió en 10 minutos mientras yo lloraba como un becerrito. Me dolió mucho tener que aceptar esa parte de mí.

¿Cree que el arte es una forma de terapia?

Sí, hacer arte es una forma de terapia, definitivamente. Pero, yo soy una persona muy sensible, entonces a veces hacer música y hacer ejercicio y comer bien no es suficiente. Está bien porque es muy meditativo el arte y te deja reflexionar sobre cómo te sientes realmente, pero hay veces en las que tienes tantas preguntas y ninguna respuesta y solo yendo a terapia es que todo empieza a ser más claro. El arte ayuda mucho, pero llegas a un límite y eso es lo que creo que es la magia de ir a terapia y de hablar.



¿Hubo alguna canción que fuera más difícil de escribir que el resto?

'Hacia adentro' y 'Ansiedad'. Esas dos me costaron mucho porque yo no quería visitar esa parte triste que había vivido. Con la segunda, además, me costó mucho describir a alguien que me ha acompañado desde chiquita. Pero, creo que son de las canciones que más disfruto cantar en vivo, porque veo que la gente llora y llora cuando las escucha y digo “mientras la gente las pueda sentir y utilizar como sanación, perfecto”.

Además que no solo la letra de 'Ansiedad' es significativa, sino que la acompaña con un retrato muy simbólico de cómo se siente en su video musical.



Claro, es que ese video fue hecho para que las personas vieran cómo se siente la ansiedad. Toda esa danza estaba construida para eso, para que la gente viera cómo sientes que te jalan y te hablan por todos lados. Fue muy divertido y a la vez muy sanador hacerlo así.

¿Cómo describiría el sentimiento de estar mal cuando todo el mundo le decía que tenía que estar bien?

Lo que pasa es que relacionamos el éxito con el trabajo, y el éxito y la felicidad son cosas muy diferentes. Es muy normal que la gente te diga: “no deberías estar mal, tienes dinero”, pero, aunque el dinero sí ayuda a que uno tenga herramientas que nos puedan ayudar, ese no es el fin. El fin en realidad, pues nosotros buscar nuestras herramientas para cultivar nuestro ser. Entonces es muy frustrante cuando la gente te dice: “Yo sufro porque no tengo lo que tú tienes”, porque todos tenemos una historia. Me decían que lo tenía todo y sí, pero no tenía tiempo para mí ni para saber quién era en el mundo. Todos me estaban diciendo mi valor, pero yo no sabía cuál era porque no había tenido esas conversaciones conmigo. Fue muy frustrante y por eso me tomé ese tiempo largo para pensar y reflexionar, para darme tiempo para mí.



En el cierre de su álbum está la canción 'Encontrarme' en la que dice “Soy infeliz, es cierto”. ¿Qué significó poder llegar a esa aceptación?

Es muy difícil porque en esas situaciones nos da vergüenza decir “me siento mal”. Pero, por eso mismo también creo que tenemos que abrir un espacio en nuestras vidas donde la salud mental tenga un lugar importante. La salud física y la salud mental no viven la una sin la otra. Muchos creen que si haces ejercicio o si comes bien es suficiente, eso ayuda, pero no resuelve el problema. Hay que abrir nuestro corazón y nuestra mente para buscar respuestas, hay que enfrentarnos con nosotros mismos, porque a veces somos nuestro peor enemigo.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO