‘Carcaj’: la resurrección de Green Arrow

No es sencillo escribir historias de resurrección. En los cómics ocurre tan a menudo que es fácil perderse en el ruido y solo logran separarse de él obras destinadas a la inmortalidad, como Under the Red Hood, en el caso de DC, y The Winter Soldier, en el de Marvel.

Kevin Smith sabe bien esto. El podcaster, guionista y director de cine, responsable de obras maestras como Dogma, clásicos como Clerks y locuras inexplicables como Tusk, es un fan de los cómics de libro de texto: gorra al revés, camisetas de hockey y gabardinas que, con Carcaj, alcanza quizás su mejor nivel como escritor.



Cuando Smith llegó a la saga de Green Arrow, Oliver Queen estaba muerto. Dio la vida de manera heroica para salvar a millones de habitantes de Metrópolis de una bomba con la que unos terroristas planeaban volar la ciudad en pedazos.



Smith parte de la pregunta más obvia: ¿qué sucedió realmente? ¿Cómo podría haber sobrevivido el arquero? Compone así una historia en la que Queen regresa, pero aparentemente no tiene recuerdos de lo acontecido.

(Tal vez quiera leer: Tulio: Recetas 'descabelladas', que funcionan sin importar el qué dirán)



En el proceso de explorar ese misterio, la trama lleva a Green Arrow a cruzarse con Batman, Aquaman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, e incluso personajes de tono decididamente distinto como Etrigan o Deadman.



Smith navega cada arco y cada escena con diálogos inteligentes que algunos lectores encontrarán pesados, pero que en realidad definen el tono de una historia que no busca ser como las demás.



El trabajo del escritor se complementa bien con el arte de Phil Hester y, en particular, con los colores de Guy Major.

(Le puede interesar: Sebastián Yatra se suma al especial televisivo de Disney en Estados Unidos)



Se trata de un dibujo efectivo, propio de la era digital, y eso a veces va en detrimento de la expresión facial. Pero más que compensa ese hecho en las escenas más dinámicas y explosivas.



Una aclaración: la Colección DC incorpora esta obra en dos entregas, y eso, para ser directo, no era necesario. En realidad, la historia central termina antes que el libro, pero los dos tomos recogen la totalidad del rol de Smith al frente de este personaje, lo cual no es necesariamente malo.



La colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900. Mayor



información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.