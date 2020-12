¿Cómo se convirtió Medellín en el ‘reino’ del reguetón?

Medellín es la capital del reguetón. Lo dicen los mismos reguetoneros, muchos de ellos puertorriqueños, quienes han encontrado en la ciudad colombiana un lugar de inspiración y de desarrollo de la industria.

Farruko, por ejemplo, dice que “si no ‘pegas’ en Colombia, no vas a pegar afuera”. Y no se queda ahí, cita el ejemplo de Nicky Jam, quien tras pasar un periodo por la capital antioqueña logró resurgir con su carrera en el ámbito internacional tras un difícil proceso personal. De esto trata el cuarto y último capítulo de ‘Su majestad el reguetón’, una serie original de EL TIEMPO Casa Editorial que exploró a profundidad las historias de una industria poderosa y en expansión.



En este episodio podrá conocer cómo J Balvin pasó largas horas en sus inicios en una pequeña casa en Medellín, adaptada rústicamente como un estudio de grabación, para crear sus primeras canciones. A pesar de las críticas, y de las burlas de muchos, siguió ensayando y grabando sus primeros proyectos de la mano de agrupaciones como Golpe a Golpe, pioneros de la industria en la ciudad.



Esto ocurría en una época en la que otros géneros musicales reinaban en las listas de popularidad. Poco a poco, los artistas locales comenzaron a despegar mientras llegaban los primeros reguetoneros puertorriqueños, quienes se encontraron con una industria en auge desde los barrios de Medellín.



(Vea acá el especial: Su majestad el reguetón)



En ‘Su majestad el ref¡guetón’ intervinieron artistas como Maluma, Farina, Anitta, Farruko, Feid, Nacho, Andy Rivera, Afro Beats y Trapical Minds, quienes detallaron cómo son sus métodos para crear música y las anécdotas para abrirse camino en la industria. También, expertos desde diferentes áreas como Carolina Sanín, Alejandro Marín, Valeria Sandoval y Julio Correal dialogan sobre los diferentes cuestionamientos que desde sus inicios ha recibido el reguetón.



Esta producción fue realizada durante más de un año por Juan Diego Cano, Julián I. Espinosa Rojas y Juan Manuel Vargas, del equipo de video de EL TIEMPO, y contó también con la participación de periodistas de la sección Cultura y del área de Especiales Multimedia. Centró sus grabaciones en la ciudad de Medellín, hoy epicentro mundial de esta industria, y siguió de cerca las vivencias de los cantantes, compositores y productores colombianos.

JULIÁN ESPINOSA ROJAS

Subeditor Mesa Visual de EL TIEMPO

julesp@eltiempo.com