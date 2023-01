Majida Issa hace el complemento perfecto entre actriz y cantante, y son varias las producciones en las que ha hecho ambas cosas. Entre ellas, 'La Guzmán', sobre la vida de Alejandra Guzmán, y 'La Ronca de Oro', donde fue Helenita Vargas.

Desde hace algún tiempo,participa en 'Planchando el despecho', un espectáculo musical con Marbelle, Ilona y Yolanda Rayo que regresa al Teatro ABC, de Bogotá, el 6 de febrero. Son seis presentaciones con un repertorio nuevo y mucha tecnología.



Muy cerca de empezar su año laboral musical, Majida Issa contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

No puedo elegir una sola, ya que cada género, cada parte del concierto de Planchando el despecho tiene una historia grupal y personal también, entonces son muchas las canciones que me gusta interpretar y otras que siempre me piden de manera obligada.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El llanto. No me gusta sentir que alguien está desgarrado. Me desgarra a mí también.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?

Yo he tenido influencias de todo tipo: de actores, actrices, cantantes y músicos. Pero si tengo que mencionar artistas que me han cambiado el camino, la vida y mi destino, pues son absolutamente a las que he interpretado, que me han llevado en mi carrera a otros lugares: Helenita Vargas, Alejandra Guzmán, Chavela Vargas. Ya como una influencia en mis gustos, tengo muchos y de muchos géneros.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Es que yo oigo de todo y no me canso de oír repetidas veces a Alejandro Sanz, por ejemplo, que es uno de mis favoritos desde que sacó su primer disco; no me canso de oír a Alicia Keys desde que saco su primer disco. Y así como ellos dos, y en sus diferentes géneros, hay muchos artistas a los que recurro y que tengo en mi playlist... Son muchísimos, en español, ingles, árabe... la lista sería larguísima.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

¡Uf! Es difícil cuando a uno le preguntan anécdotas de su carrera porque hay tantas... y en momentos tan distintos, pero una de las más bonitas puede ser que cuando era niña, en San Andrés (donde nací), siempre jugaba a cantar y hacer shows, incluso me vestía de los personajes de las canciones que interpretaba y trataba de imitarlos; lo hice con Alejandra Guzmán y cuando grababa la serie en México, una escena me llevó a ese momento. Me vi en la isla jugando, cantando, y me dio una emoción y un agradecimiento de ver que mi sueño se estaba cumpliendo. Nadie entendía porqué lloraba. Y es que en el correcorre de la vida se nos olvidan las cosas que soñábamos en la infancia.

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario, un tema o trabajar a su lado?

Sin lugar a dudas, con mi abuela Teresa Gutiérrez, nunca lo pude hacer.



¿Qué cosa o situación cambiaría de su vida artística?

No, yo no cambiaria nada... Yo creo que el camino ha sido sorprenderte, incluso mucho más de lo que pensaba. Ha sido hermoso, retador y aleccionador. Más el cariño de la gente, que es un gran regalo.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El mar, soy una niña de mar. Crecí en el mar y cuando estoy en él siento que hay algo que se nivela en mí, ahí está mi equilibrio.



Si no hubiera sido lo que es, ¿qué profesión le gustaría tener?

¡No me imagino haciendo ninguna otra cosa, la verdad!

¿Cuál ha sido la crítica musical que más le ha molestado o dolido y por qué?

Yo, como actriz que ha incursionado en el mundo de la música, aprendí desde la universidad que las críticas son difíciles, al igual que el no..., pero estamos expuestos todo el tiempo a eso y hay que saber navegar esas aguas...



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Claro que canto en la ducha, yo canto todos los géneros, aprovecho para ensayar en la ducha y en el carro. También ensayo en la ducha las voces de mis personajes. Es un buen lugar para la acústica.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

¡Ufff! El piano... saber tocar bien la guitarra. Me hubiera encantado poder tocar un chelo.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

Yo creo que el mar siempre es mi lugar, y mi casa, obviamente, mi casa es el lugar donde yo voy a mi centro.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Uuyyy, ¡qué difícil decisión!, ¡Dios! Yo me quedaría con los dos y no los soltaría... pero si me tuviera que quedar con uno, yo creo que los Beatles, son la base de todo lo demás.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

¡Difícil! Uno de los conciertos en los que estuve de público y no me esperaba que me sorprendiera fue el de Pink; sin lugar a dudas, el ‘Tour de la Mangosta’ de Shakira fue hermoso, lo vi en México, y los conciertos de Alejandro Sanz.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

No recuerdo, porque mi casa estaba llena de discos... mi papá es melómano y tenía de todo, cuando digo de todo, es de todo.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

Mi mamá nos cantaba los cuentos que nos leía, se inventaba las voces de los personajes y se inventaba canciones.