Raperas contra el machismo

La música urbana, y especialmente el reguetón, está asociada desde sus comienzos a mensajes y letras esencialmente machistas. Pero desde una de esas expresiones musicales, el rap, ha venido surgiendo un grupo de artistas femeninas que reivindican la igualdad de las mujeres.

La más reciente en triunfar con este tipo de mensajes ha sido Nathy Peluso, argentina residente en España que con un estilo inclasificable –mezcla de ritmos latinos, ‘trap’ y rap– ha revolucionado el panorama musical con una propuesta “sincera y llena de cariño y cuidado” con la cual lleva meses arrasando gracias a sus dos trabajos, ‘Esmeralda’ (2017) y ‘La Sandunguera’ (2018), y a temas como ‘Corashe’ y ‘Natikillah’.



“Lo efímero y lo fugaz no me representa. He venido para quedarme a cantar a mi gente hasta que sea viejita”, asegura la artista, quien aprovecha cada concierto para lanzar su mensaje feminista de empoderamiento de las mujeres. “Cuando me llaman antifeminista digo, ¿pero tú has escuchado mis letras”, afirmó en una entrevista con el medio ‘PlayGround’.

Nathy Peluso (Luján, Argentina, 1995), con su fusión de rap y otros estilos, sigue la estela de artistas como Ana Tijoux y Mala Rodríguez.



“Ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente”, se declara la franco-chilena Ana Tijoux (Lille, Francia, 1977) en uno de sus temas más conocidos, ‘Antipatriarca’, un grito feminista que define a la perfección su trayectoria y la de las mujeres que se han hecho con el protagonismo en la escena hip hop del mundo hispano.



El de Tijoux es ya uno de los múltiples himnos feministas que lanzan un mensaje de empoderamiento de las mujeres en “un momento histórico en el que los hombres y las mujeres tenemos que declararnos feministas”, según la chilena, quien apuntaba hace unos meses que “no es que el rap sea machista, es que el mundo es machista”.



Critica el rap mediático “que muestra una cosa bastante burda de las mujeres, que no es ni siquiera rap, es basura”, dice la artista, que ha ido evolucionando hacia la fusión con el folclor latinoamericano, y celebra que cada vez haya más mujeres raperas feministas.



Ella es una de las destacadas, con varias nominaciones a los premios Grammy y Grammy Latino, en los cuales obtuvo un galardón a grabación del año por su colaboración con Jorge Drexler en ‘Universos paralelos’.

Hija de exiliados chilenos durante la dictadura de Pinochet, Ana Tijoux se hizo famosa en el grupo de hip hop Makiza, a finales de los años 90, y en 2006 debutó como solista.



Desde entonces ha publicado cuatro trabajos discográficos, además de múltiples colaboraciones: ‘Kaos’ (2007), ‘1977’ (2009), ‘La bala’ (2012) y ‘Vengo’ (2014); los tres últimos, candidatos al premio Grammy en la categoría de mejor álbum de rock latino/urbano/alternativo.

Superventas en español

Y si Ana Tijoux ha sabido fusionar el rap con los ritmos latinos, la española Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, España, 1979) lo ha hecho, desde los inicios de su carrera hace dos décadas, con los sonidos flamencos, hasta evolucionar hacia la mezcla con otros estilos urbanos como el reguetón. La rapera no publica disco desde 2013, cuando lanzó ‘Bruja’, el último de una trayectoria que comenzó con ‘Lujo Ibérico’ (2000) y continuó con ‘Alevosía’ (2003); ‘Malamarismo’ (2007) y ‘Dirty bailarina’ (2010).



Entre las canciones que ha lanzado en los últimos meses se destaca ‘Gitanas’, un tema en el cual habla de la sororidad y que dedica a las mujeres gitanas, para ella “las primeras feministas” que hubo en España. “La canción habla de que no estamos solas y la titulo ‘Gitanas’ porque es importantísimo que el feminismo no sea racista. Tenemos que ir todas a una, sin fisuras, porque si hay fisuras, perdemos la fuerza”, explicó tras el lanzamiento del tema.



Ganadora de dos premios Grammy Latino, una a la mejor canción urbana por ‘No pidas perdón’ y otro al mejor álbum de música urbana por ‘Brujas’, Mala Rodríguez es uno de los nombres más destacados del rap en español.



La artista no duda en reivindicar el feminismo desde su posición. “Creo que la ley no nos protege, ni aquí (España) ni en muchos lugares del mundo, donde todavía somos ciudadanas de segunda”, aseguró en entrevista con Efe hace unos meses.

“A través de la música estamos generando memoria, estamos hilando nuestra historia. Dentro de 20 años, nos va a servir para saber los que estábamos sintiendo las mujeres”, aseguraba la rapera guatemalteca Rebeca Lane (Ciudad de Guatemala, 1984) a su paso por Madrid. Llegó a esta ciudad para participar en unas jornadas en las que analizó el papel de la música y del rap hecho por mujeres latinoamericanas en la lucha feminista.



Socióloga, rapera, poeta y activista infatigable, en su discografía figuran ‘Rap(H)²-502 mg’ (2012) con ‘Última Dosis’, ‘Canto’ (2013), ‘Poesía venenosa’ (2015), ‘Dulce muerte’ (2015), junto a Kontra; ‘Alma mestiza’ (2016) y ‘Obsidiana’ (2018). “No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia y ya no somos indefensas”, canta en ‘Ni una menos’ (2018), canción en la cual denuncia los asesinatos y las violencias machistas. Las canciones de Rebeca Lane son uno de los mejores ejemplos no solo del empoderamiento de las mujeres en América Latina y de su lucha contra el machismo y el patriarcado, sino de construcción de memoria, del legado de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos con las mujeres y en la lucha feminista.



Por eso la música de Rebeca Lane, como la de otras raperas, es habitual en las reivindicaciones feministas, frecuentes en los países de habla hispana.

‘Libertad creativa’

“Las mujeres estamos ocupando el hip hop, el rap y la canción de autor porque nos dan libertad creativa”, asegura la guatemalteca, emocionada porque son las canciones de las raperas latinas las que se están convirtiendo en referencia.



Gabriela Bolten, de Guatemala; Las Musas Desconectadas, desde El Salvador; Batallones Femeninos y Masta Quba y Marie V, de México; Diana Avella (Colombia), Coref Storni (Perú), Ruzica Flores (Chile), Miss Bolivia (Argentina) y La Furia (España) son algunas mujeres que han fusionado el rap y la lucha feminista.



“El rap es una escena machista, pero es el único estilo musical que da espacio a las mujeres y al feminismo”, señala Rebeca Lane, orgullosa de que sean las canciones compuestas por las raperas latinoamericanas las que suenen en las marchas reivindicativas. “Como decía Gata Cattana, estoy dejando poesía para la posteridad”, afirmaba Lane, recordando a la rapera española, fallecida hace dos años y cuyo legado artístico ha dejado huella por su mensaje feminista.

Conocida como rapera y poeta, la politóloga Ana Isabel García, (Córdoba, España, 1991), Gata Cattana, estaba llamada a ser una de las grandes raperas feministas en español, con tres EP (‘Los siete contra Tebas’, 2013; ‘Anclas’, 2015, e ‘Inéditos 2015’, 2016), y ‘Banzai’ (2017), álbum que se publicó de forma póstuma, y el legado de la artista.



“Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo”, cantaba Gata Cattana en su canción más combativa. “Yo los invoco, hijas de Eva, buscando una luz (…) Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego/ sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul/ Tú y cuántos como tú contra estas dos titánides / corre, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles / imbéciles se creen que son la élite, caerán”, remataba en su llamada a la reivindicación feminista la rapera.



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes