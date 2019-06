Pantoja ahonda su exploración de los sonidos latinos

Mauricio Pantoja no para de buscar su sonido. El cantante, compositor, productor y arreglista colombiano está por revelar su tercer álbum de estudio en el que continúa su experimentación por los ritmos latinoamericanos.



La producción, que se titulará 'Tan difícil de entender', tiene su carta de presentación en 'Cómo me sientas tú tan bien', un tema en ritmo de bolero, que “buscar darle un poco de continuidad al sonido con el que ya venía”, explica Pantoja, sobre la conexión de este con su anterior disco, Trébol, dedicado a este género y del que salieron colaboraciones tan importantes como la de Andrés Cepeda en 'Obsesión'.

“Pero hay muchas cosas diferentes, porque el nuevo disco es un poquito más latino”, agrega el artista oriundo de Ipiales (Nariño), que en los próximos días viajará a México para presentar en sociedad su tercer trabajo.



“Mi plan inicial era presentar este álbum a través de sencillos, pero hice un viaje a México, a final del año pasado, que me cambió la perspectiva porque necesito sacar discos completos, porque me estoy dando a conocer allá”, cuenta.



'Tan difícil de entender' incluye ocho cortes, en los que participaron los músicos Juan Pablo Rentería (piano), Alejandro Mejía (bajo) y Mauricio Rodríguez (percusión). Fue grabado en el estudio de Pantoja en Bogotá, con la producción del mismo artista.

“Este disco está dedicado a reconocer las cosas que nos hacen sentir bien, en mi caso, la música, la paz, el amor. La producción está muy enfocada a eso. Tiene una energía más positiva”, dice Pantoja.



La canción 'Cómo me sientas tú tan bien' ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales en línea (en Spotify, escúchelo aquí).



“Está bueno que alguien cambie el canal por unos minutos, en este universo de cosas que suenan igual. Al conocer el mundo digital me he encontrado con la sorpresa de que hay mucha gente joven que llega a mi música y los comentarios son muy positivos”, finaliza.

Redacción Cultura

@CulturaET